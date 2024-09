Une nouvelle coalition de groupes d’aide soutenant le Soudan sera lancée lors de la Clinton Global Initiative de cette année

NEW YORK — Un groupe diversifié de 15 organisations à but non lucratif, d’organisations d’aide humanitaire et d’autres bailleurs de fonds prévoient d’ouvrir le Initiative mondiale Clinton L’Assemblée générale a tenu lundi sa réunion annuelle en annonçant de nouveaux investissements pour répondre à la crise humanitaire au Soudan après plus d’un an de conflit.

La Coalition pour l’entraide au Soudan – qui comprend le projet de loi & La Fondation Melinda Gates, Global Giving, le Fonds mondial pour les femmes et le Comité de service unitarien universaliste feront don d’au moins 2 millions de dollars à des groupes d’entraide du pays d’ici la fin de l’année. Elle s’est également engagée à collecter 4,5 millions de dollars supplémentaires pour ces groupes au cours des deux prochaines années.

Cet engagement est l’un des plus de 100 engagements attendus lors de cette réunion de deux jours de dirigeants politiques, d’entreprises et de philanthropes qui se réuniront pour aborder certains des problèmes les plus urgents du monde. L’ancien président Bill Clinton, l’ancienne secrétaire d’État Hillary Clinton et la vice-présidente de la Fondation Clinton Chelsea Clinton ont choisi comme thème de cette année « Ce qui fonctionne », une manière de rechercher des solutions potentielles et des programmes efficaces en ces temps tumultueux.

La première dame Jill Biden a déclaré vendredi qu’elle annoncerait une nouvelle initiative en matière de santé des femmes lors de la réunion du CGI de lundi, mais a refusé de donner des détails avant son apparition.

« Notre pays abrite la meilleure recherche médicale au monde, mais la santé des femmes est sous-étudiée et la recherche sous-financée », a déclaré Biden. « Et nous en savons encore trop peu sur la manière de prévenir, de diagnostiquer et de traiter efficacement toute une série de problèmes de santé chez les femmes, des maladies cardiaques aux cancers. »

La directrice du Programme alimentaire mondial, Cindy McCain, a déclaré à l’Associated Press plus tôt ce mois-ci que « La crise du Soudan est presque oubliée » et que 25 millions de personnes y sont déjà confrontées à une faim aiguë. La semaine dernière, le plus haut responsable humanitaire des Nations Unies a déclaré les combats s’intensifient Le conflit a débuté en avril 2023 lorsque des tensions de longue date entre les dirigeants militaires et paramilitaires du Soudan ont éclaté dans la capitale Khartoum et se sont propagées à d’autres régions. Selon l’ONU, plus de 14 000 personnes ont été tuées et 33 000 blessées.

« Face aux obstacles qui continuent de se dresser devant une réponse humanitaire internationale de grande ampleur, les groupes communautaires soudanais sont devenus les premiers intervenants de première ligne et constituent actuellement le moyen le plus efficace d’aider des millions de personnes au bord de la famine », a déclaré Patricia McIlreavy, présidente du Center for Disaster Philanthropy, dans une déclaration préparée au nom de la coalition. « Avec tant de vies en jeu, il n’a jamais été aussi urgent de soutenir les efforts d’aide locale au Soudan. »

Selon le Centre de philanthropie pour les catastrophes, plus de 12 millions de personnes ont été contraintes de quitter leur foyer au Soudan, provoquant ainsi la plus grande crise alimentaire et de déplacement de population au monde. Le danger posé par le conflit empêche la plupart des organismes d’aide internationaux de fournir des secours aux personnes dans le besoin.

Greg Milne, le directeur général de Clinton Global Initiative, qui a réuni en avril un panel pour sensibiliser et soutenir le peuple soudanais, a déclaré que la nouvelle coalition est un exemple de ce que le regroupement d’organisations de secteurs variés peut faire.

« Nous savons que des partenariats solides et diversifiés peuvent aider à relever des défis souvent négligés, voire désastreux, et à développer des solutions inattendues et innovantes », a-t-il déclaré.

Des leaders philanthropiques, dont Bill Gates, le fondateur de World Central Kitchen, Jose Andres, le président de l’Open Society Foundations, Binaifer Nowrojee, et le président de la Fondation Rockefeller, Raj Shah, partageront des informations sur leur travail pendant le CGI, tout comme Prince Harryqui discutera du lancement du réseau de parents de la Fondation Archewell, qui soutient les parents d’enfants victimes de violences en ligne. Lors de son apparition mardi, le duc de Sussex abordera également son travail avec l’Organisation mondiale de la santé et d’autres pour réduire la violence contre les enfants, un problème que lui et son épouse Meghan ont souligné lors d’une conférence de presse. récent voyage en Colombie.

Le président brésilien Luiz Inacio Lula da Silva, la Première ministre de la Barbade Mia Mottley, le président du Kosovo Vjosa Osmani Sadriu et le président letton Edgars Rinkevics devraient prendre la parole lors de la conférence, tout comme les PDG de Pfizer, Mastercard, IKEA, Pinterest, Sanofi et Chobani.

_____

La couverture de la philanthropie et des organisations à but non lucratif par l’Associated Press est soutenue par la collaboration de l’AP avec The Conversation US, avec un financement de Lilly Endowment Inc. L’AP est seule responsable de ce contenu. Pour toute la couverture de la philanthropie par l’AP, visitez https://apnews.com/hub/philanthropy.