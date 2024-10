Une nouvelle clinique de thérapie assistée par la kétamine a ouvert ses portes dans la région de Waterloo. Voici comment ça marche

AVERTISSEMENT : Cette histoire fait état de suicide et d’overdose.

La région de Waterloo abrite une nouvelle clinique qui propose une méthode de traitement psychédélique aux personnes souffrant de problèmes de santé mentale profondément ancrés.

Field Trip Health est une clinique privée proposant une psychothérapie assistée par la kétamine (KAP) ainsi qu’une thérapie utilisant la MDMA et la psilocybine.

L’entreprise exerce ses activités partout au Canada, notamment en Colombie-Britannique, au Québec et dans six sites en Ontario, dont deux nouveaux sites à Hamilton et Waterloo.

« Ce n’est en aucun cas une solution miracle », a déclaré Ian Ruberry, PDG de Field Trip Health.

Il a déclaré qu’il existe des preuves encourageantes selon lesquelles la psychothérapie assistée par la kétamine aide les patients à développer une « résilience psychologique ».

La kétamine est un médicament contrôlé de l’annexe 1 étiqueté comme anesthésique. Il est légalement utilisé par les médecins et les vétérinaires. Cependant, au cours de la dernière décennie, certaines personnes ont découvert ses bienfaits médicinaux et récréatifs.

La psychothérapie assistée par la kétamine consiste à prendre une dose contrôlée de kétamine sous la supervision d’un professionnel, puis à suivre une séance de thérapie par la parole.

Il agit dans le cerveau en augmentant ce qu’on appelle la neuroplasticité et la neurogenèse, c’est-à-dire la capacité du cerveau à former de nouvelles connexions neuronales.

Field Trip Health promeut son utilisation pour les cas tenaces de dépression, d’anxiété, de trouble de stress post-traumatique (SSPT), de trouble obsessionnel-compulsif, de douleur chronique, de dépendance et de troubles de l’alimentation.

« La kétamine fournit une réponse biologique à la dépression, puis la thérapie les aide à développer une plus grande résilience psychologique afin qu’ils soient moins susceptibles de sombrer dans la dépression à l’avenir », a déclaré le Dr Sheehan Chowdhury, psychiatre en chef chez Field Trip Health.

Le KAP est une option potentielle lorsque les patients ont essayé au moins deux traitements médicaux différents et ne montrent que peu ou pas d’amélioration, ce que l’on appelle la résistance au traitement, qui, selon Chowdhury, est plus courante qu’on ne le pense.

« Cinquante pour cent des gens échoueront à l’un des premiers antidépresseurs qu’ils essaieront, et beaucoup d’autres échoueront au deuxième », a déclaré Chowdhury. « Il y a donc beaucoup de personnes souffrant de dépression ou de graves problèmes de santé mentale qui ne s’améliorent pas. »

Le KAP n’est pas un nouveau traitement en Ontario, mais les résidents de la région de Waterloo y ont désormais un accès plus étroit, et c’est de cela que Ruberry dit qu’il s’agit réellement.

« Tous les Canadiens qui pourraient bénéficier de ce traitement devraient y avoir accès », a déclaré Ruberry.

Field Trip Health a ouvert sa première clinique à Thunder Bay en 2019. Depuis lors, elle s’est étendue à Toronto, Montréal, Vancouver, Ottawa, Thunder Bay et Sault Ste. Marie.

KAP n’est actuellement pas couvert par l’OHIP. Ruberry a déclaré qu’une séance coûte généralement 1 000 $, ce qui comprend le médicament et deux heures et demie avec un thérapeute. Il a déclaré que le coût de la thérapie peut souvent être couvert par de nombreux régimes d’assurance maladie complémentaire.

« Changer la vie » pour certains

Caitlin Foster a déclaré que la thérapie assistée par la kétamine lui avait sauvé la vie. Elle en a fait six séances en avril à la clinique Field Trip Health à Sault Ste. Marie à l’un des moments les plus bas de sa vie. (Soumis par Caitlin Foster)

Caitlin Foster a déclaré que KAP lui avait sauvé la vie.

Elle en a fait six séances en avril à la clinique Field Trip Health à Sault Ste. Marie à l’un des moments les plus bas de sa vie.

Après une série d’événements traumatisants dans sa vie, elle a déclaré qu’elle était tombée dans une dépression et une anxiété dont elle ne parvenait pas à se débarrasser. Elle avait essayé plusieurs médicaments et suivi une thérapie, mais elle était toujours sur le point de vomir physiquement à cause de l’anxiété.

« J’en étais arrivé au point de devenir très suicidaire », a déclaré Foster.

C’était jusqu’à ce qu’elle entende parler d’un ami qui avait utilisé de la psilocybine pour améliorer sa santé mentale. Elle s’inquiétait du manque de réglementation, ce qui l’incitait à rechercher une manière plus contrôlée d’expérimenter.

« Cela a changé ma vie parce que je ne me suis plus senti soudainement malade et constamment inquiet », a déclaré Foster. « Je n’avais plus l’impression de ne plus pouvoir respirer et je ne sentais pas ce poids écrasant dans ma poitrine. »

Risque potentiel

Le 28 octobre marque le premier anniversaire de l’acteur Mort de Matthew Perry . Il est mort d’une overdose de kétamine et aurait reçu des injections supplémentaires de cette drogue le jour de son décès.

Le Dr Tyler Kaster, psychiatre au Centre de toxicomanie et de santé mentale (CAMH) et directeur médical du Centre Temerty d’intervention thérapeutique cérébrale, a déclaré dans un courriel que la kétamine peut avoir « des effets psychoactifs, notamment la dissociation, la confusion et, dans de rares cas. psychose. »

Le Dr Kaster a déclaré qu’il existe également un risque de dépendance et d’abus, Matthew Perry étant un « exemple extrême ».

Notes de Santé Canada sur son site Web, certains des effets à court et à long terme de la kétamine, qui pourraient inclure, entre autres, somnolence, hallucinations, engourdissements et vision floue.

Un surdosage peut entraîner une sédation, un ralentissement de la respiration, le coma et la mort. Son utilisation avec d’autres dépresseurs, comme l’alcool ou les opioïdes, peut augmenter le risque de surdose.

Le Dr Chowdhury affirme que le contrôle du traitement médicamenteux est essentiel pour éviter la dépendance et les surdoses.

« C’est bien que ces réglementations soient en place pour que cela soit fait correctement », a déclaré Chowdhury. « Cela contribue à réduire le risque d’abus et de dépendance. »

Ruberry a déclaré que les patients qui suivent un traitement assisté par la kétamine présentent généralement un faible risque de dépendance et sont dépistés au préalable. Aucun traitement ne leur sera proposé s’ils sont considérés comme présentant un risque élevé d’abus.

Le Dr Chowdhury a déclaré que le temps et le cadre étaient les plus importants.

« Comme cela se fait dans un cadre structuré où l’accent n’est pas mis sur la drogue, mais plutôt sur les problèmes de santé mentale, nous constatons que nos patients ne semblent pas avoir de besoin de substances », a-t-il déclaré.

Le professeur Andy Hathaway mène des recherches sur les politiques en matière de drogues et la réduction des méfaits au département de sociologie et d’anthropologie de l’Université de Guelph. Il a déclaré que le débat public tourne toujours autour de l’utilisation des psychédéliques en médecine.

« Je pense qu’il s’agit d’une guerre culturelle typique entre ceux qui voient les drogues comme potentiellement bénéfiques et ceux qui adoptent une vision plus conservatrice selon laquelle ces médicaments n’ont aucune utilisation médicale légitime », a déclaré Hathaway.

Il a déclaré que la solution aux craintes suscitées par des drogues comme la kétamine pourrait être une perspective de santé publique, dans laquelle les professionnels auraient intérêt à connaître les effets et feraient tout leur possible pour éduquer et réduire les méfaits qui, selon lui, dans le cas de la kétamine, « peuvent être assez importants ». d’une consommation chronique. »

« Cela a des effets inquiétants… ce serait donc peut-être une raison d’investir davantage dans une approche de santé publique, ce qui signifierait également autoriser cette utilisation dans un cadre médical et ne pas intensifier le discours selon lequel les médicaments sont mauvais. motif », a-t-il déclaré.

Field Trip Health vise à promouvoir la thérapie en organisant des déjeuners-conférences dans les cliniques, en publiant des articles et en encourageant davantage de recherches sur les avantages du KAP.

