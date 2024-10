Une nouvelle clinique de mélanome apporte une technologie de dépistage du cancer de la peau à Orillia

Combiner expertise et technologie de pointe pour améliorer la détection précoce du mélanome et fournir des soins complets contre le cancer de la peau

Les taux de cancer de la peau détectés augmentent. Mais ce n’est pas nécessairement une mauvaise nouvelle : cela est dû en partie à notre capacité accrue à détecter le mélanome à un stade précoce.

Le Dr Mike Ballantine, aux côtés des médecins de famille d’Orillia, les Dr Runk, Dr Porter et Dr McNaull, ont récemment mis sur pied Centre de la peau d’Orillia sur la rue Laclie, pour offrir un dépistage du mélanome de haute qualité aux résidents d’Orillia et des environs.

En plus du Orillia Skin Centre, le Dr Ballantine est le directeur médical du Grey-Bruce Skin Cancer Program. Sa pratique est axée sur la détection et la gestion du cancer de la peau.

Un élément technologique important utilisé par la clinique du Dr Ballantine est une machine ATBM, qui signifie Automated Total Body Mapping. La machine effectue une « cartographie totale des grains de beauté du corps », à l’aide de caméras haute résolution à lumière polarisée pour capturer des images de toute la surface de la peau. Le logiciel, qui détecte automatiquement les lésions cutanées pigmentées, aide le médecin à évaluer et à dépister le mélanome.

Les patients se tiennent simplement devant la machine et suivent une série de poses à tenir. Le Dr Ballantine examine ensuite les images et marque tous les endroits potentiellement préoccupants pour une inspection plus approfondie. S’il y a quelque chose de très préoccupant, une biopsie peut être effectuée pour exclure un mélanome. S’il y a des endroits qui doivent être surveillés, les patients doivent venir une ou deux fois par an pour se faire examiner pour détecter tout changement. Le logiciel de l’ATBM signalera automatiquement s’il y a eu un changement dans un spot ou si un nouveau spot est apparu.

Ce que la machine ne fait pas, c’est vous dire si une tache est ou non un cancer de la peau. Un médecin examine les images et la machine les aide à suivre tout changement. Le Dr Ballantine affirme que ce suivi des changements potentiels est extrêmement bénéfique.

«On dit souvent aux patients de garder un œil sur des endroits spécifiques de leur domicile, mais dans de nombreux cas, cela peut être très difficile à faire pour eux.»

Pour l’instant, le Dr Ballantine ne connaît aucun autre appareil de cartographie des grains de beauté du corps entier dans la région d’Orillia. Il dit que certaines personnes se rendent actuellement à Toronto pour subir ce type particulier de dépistage, alors il voit le besoin et veut aider à y répondre.

Il existe quelques facteurs de risque de développer un cancer de la peau, notamment les antécédents familiaux, les antécédents personnels de mélanome, le fait d’avoir beaucoup de grains de beauté, les yeux et les cheveux clairs (comme les yeux bleus et les cheveux blonds ou roux) et bien sûr, les UV. exposition. L’exposition aux UV comprend à la fois l’exposition au soleil et les lits de bronzage. Certaines études suggèrent qu’une seule utilisation d’un lit de bronzage avant l’âge de 35 ans augmente de 75 % les risques de développer un mélanome.

Le mélanome peut survenir à tout âge et, comme pour tous les cancers, il est bénéfique de le diagnostiquer tôt. Le Dr Ballantine affirme que le système ABCDE est un bon point de départ pour permettre aux patients de vérifier leur propre peau à la maison. Voici ce qu’il faut rechercher lors de l’examen de vos grains de beauté :

UN est pour l’asymétrie. Une moitié du grain de beauté est différente de l’autre moitié

est pour l’asymétrie. Une moitié du grain de beauté est différente de l’autre moitié B est pour Border. La tache a une bordure irrégulière, festonnée ou mal définie

est pour Border. La tache a une bordure irrégulière, festonnée ou mal définie C est pour la couleur. Le spot a différentes nuances de couleurs

est pour la couleur. Le spot a différentes nuances de couleurs D est pour le diamètre. Les mélanomes mesurent souvent plus de 6 mm, bien qu’ils puissent parfois être plus petits

est pour le diamètre. Les mélanomes mesurent souvent plus de 6 mm, bien qu’ils puissent parfois être plus petits E est pour Évoluer. Il change de taille, de forme ou de couleur

Ces symptômes ne signifient pas automatiquement que le grain de beauté est un cancer de la peau, mais il doit être examiné par un médecin.

Le Dr Ballantine espère que la technologie ATBM rassurera davantage les résidents d’Orillia et des environs en matière de dépistage du mélanome.

« De manière universelle, les gens sont époustouflés par la technologie. Cela rassure les gens. Ils ont le sentiment d’avoir été complètement revus de la tête aux pieds.»

Pour plus d’informations, visitez ici.