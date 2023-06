Grâce à l’aide de l’intelligence artificielle, les Beatles se remettent (en quelque sorte) ensemble.

Paul McCartney a déclaré mardi à la BBC qu’une nouvelle chanson des Beatles devrait sortir cette année et qu’elle mettra en vedette la voix de John Lennon.

« Quand nous sommes venus pour faire ce qui sera le dernier disque des Beatles, c’était une démo que John avait sur laquelle nous avons travaillé », a expliqué McCartney à Martha Kearney de Radio 4. « Nous avons pu prendre la voix de John et la rendre pure grâce à cette IA afin de pouvoir ensuite mixer le disque comme vous le feriez normalement – ​​cela vous donne une sorte de marge de manœuvre. »

Selon le point de vente, McCartney a reçu l’une des démos de Lennon par sa veuve Yoko Ono. Il a été enregistré sur une cassette intitulée « Pour Paul », qui aurait été enregistrée peu de temps avant sa mort.

McCartney a déclaré que lorsque le réalisateur Peter Jackson réalisait ses docu-séries de 2021, Les Beatles : Revenezl’équipe de production a pu séparer la voix de Lennon de l’arrière-plan grâce à la technologie de l’IA.

Jackson a été « capable d’extraire la voix de John d’un petit morceau de cassette et d’un piano », a déclaré McCartney. « Il pourrait les séparer avec l’IA. Il disait à la machine : ‘C’est une voix, c’est une guitare, perds la guitare.’ »

La même technologie a permis à McCartney de «faire un duo» virtuellement avec Lennon, qui a été abattu en 1980 à New York, le J’ai un sentiment l’an dernier au Festival de Glastonbury.

McCartney n’a pas nommé la nouvelle chanson, mais il s’agira probablement d’une composition de Lennon de 1978 intitulée De temps en tempsqui figurait sur la cassette de démonstration.

Selon la BBC, le groupe avait précédemment tenté d’enregistrer De temps en tempsmais McCartney a déclaré que George Harrison avait refusé de travailler dessus parce que la qualité du son était « de la foutaise ».

« Il n’avait pas un très bon titre, il avait besoin d’être retravaillé, mais il y avait un beau couplet et John le chantait », a-t-il déclaré à Q Magazine.

« (Mais) George n’aimait pas ça. Les Beatles étant une démocratie, nous ne l’avons pas fait.

Cependant, McCartney a exprimé son désir de terminer la chanson dans les années qui ont suivi.

L’utilisation de l’IA dans la musique (et en général) a suscité de nombreuses controverses ces dernières années, car il est désormais possible d’utiliser la technologie pour imiter les voix et les styles de chansons. Selon The Guardian, les services de streaming éliminent constamment la musique de leurs sites qui imitent des artistes comme Drake, Kanye West et The Weeknd.

McCartney a décrit la technologie de l’IA comme « un peu effrayante mais excitante », ajoutant : « Nous devrons simplement voir où cela mène. »

– Avec un fichier de l’Associated Press