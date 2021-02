Une nouvelle carte du monde tente de corriger les vues déformées de la Terre

La plupart des cartes du monde que vous avez vues dans votre vie ont dépassé leur apogée. Le Mercator a été conçu par un cartographe flamand en 1569. Le Winkel Tripel, le style de carte privilégié par National Geographic, date de 1921. Et la carte Dymaxion, présentée par l’architecte Buckminster Fuller, fait ses débuts dans un numéro de 1943 de Life .

La version du Dr Gott de Steph Curry’s wait-you-could-shoot-from-there 3? Utilisez également le verso de la page. Faites de la carte du monde un cercle à double face, comme un disque vinyle. Vous pouvez placer l’hémisphère nord en haut et l’hémisphère sud en bas, ou vice versa. Ou pour le dire différemment: vous pouvez dégonfler la Terre 3D en deux dimensions. Et si vous le faisiez, vous pourriez faire sauter la précision des cartes précédentes hors de l’eau.

Aucune carte plate de notre monde rond ne peut être parfaite, bien sûr. Vous devez d’abord décoller la peau de la Terre, puis la fixer. Cette taxidermie mathématique introduit des distorsions. Si vous avez une projection Mercator sur les murs de votre classe, par exemple, vous pouvez grandir en pensant que le Groenland est de la taille de l’Afrique (même pas proche) ou que l’Alaska est plus grand que le Mexique (non plus). Cette vision du monde déformée pourrait même vous biaiser, inconsciemment, sous-évaluer la plupart des pays en développement.

Les formes changent également dans les projections cartographiques. Les distances varient. Courbe de lignes droites. Certaines projections, comme Mercator, visent à exceller dans l’une de ces préoccupations, ce qui aggrave d’autres erreurs. D’autres cartes font des compromis, comme le Winkel Tripel, ainsi nommé car il tente de trouver un équilibre entre trois types de distorsion.