Une nouvelle carte déroulante de l’univers nous rappelle à quel point nous sommes minuscules

Lorsque vous ouvrez la « carte de l’univers observable » du professeur Brice Ménard de l’Université Johns Hopkins, vous rencontrez un diagramme géométrique débordant avec des milliers de taches de rousseur arc-en-ciel, chacune soigneusement organisée par couleur. Au bas de ce diagramme se trouve une phrase troublante.

“Tu es là.”

Un point négligeable et à peine visible sur ce graphique représente toute notre galaxie de la Voie lactée – un royaume avec des milliards d’étoiles en plus de notre propre soleil, et dont nous occupons un si petit pourcentage que je ne veux même pas essayer de l’écrire.

Avec un seul pixel, Ménard met en perspective de manière étonnante la brièveté cosmique de tout ce que nous avons vraiment connu en tant qu’êtres humains.

Notre objectif ici est de montrer à tout le monde à quoi ressemble vraiment l’univers. Brice Ménard, Université Johns Hopkins

“Cette carte, représentant les galaxies comme de petits points, permet au spectateur de comprendre essentiellement différentes échelles en même temps”, a déclaré Ménard dans un Aperçu du mécanisme interactif. “Voir l’immensité de l’univers – c’est assez inspirant.”

Faire défiler les 200 000 galaxies de la carte – placées dans des positions relatives précises les unes par rapport aux autres – est apaisant car cela recadre à quel point l’empreinte que nous plaçons dans l’univers est sans conséquence. C’est troublant pour exactement la même raison.

Il établit un parallèle distinct avec celui de Carl Sagan citation célèbre sur L’image époustouflante de la Terre prise par Voyager 1 en 1990, “Point bleu pâle.”

“Regardez à nouveau ce point. C’est ici. C’est chez nous. C’est nous”, a déclaré Sagan. “Sur elle, tous ceux que vous aimez, tous ceux que vous connaissez, tous ceux dont vous avez entendu parler, tous les êtres humains qui ont jamais existé, ont vécu leur vie. L’ensemble de notre joie et de notre souffrance, des milliers de religions, d’idéologies et de doctrines économiques confiantes, chaque chasseur et butineur, chaque héros et lâche, chaque créateur et destructeur de civilisation, chaque roi et paysan, chaque jeune couple amoureux, chaque mère et père, enfant plein d’espoir, inventeur et explorateur, chaque professeur de morale, chaque politicien corrompu, chaque superstar ‘, chaque ‘chef suprême’, chaque saint et pécheur de l’histoire de notre espèce y a vécu – sur un grain de poussière suspendu dans un rayon de soleil.”

NASA/JPL-Caltech



Cependant, si vous êtes époustouflé par l’ampleur trompeusement concise de la carte de Ménard, considérez qu’elle ne tient même pas compte de toutes les galaxies de l’univers. En réalité, la NASA estime qu’il y a quelque chose comme cent milliards de galaxies déployant des éternités au-delà de la nôtre.

Nous aurions besoin d’un niveau insondable de cartographie de l’univers observable pour encapsuler toute l’étendue du cosmos.

Tranche de notre univers

Avec un groupe de scientifiques, Ménard a utilisé des données extraites pendant deux décennies par ce qu’on appelle le Enquête sur le ciel numérique Sloan.

“Les astrophysiciens du monde entier analysent ces données depuis des années, ce qui a conduit à des milliers d’articles scientifiques et de découvertes”, a déclaré Ménard. “Mais personne n’a pris le temps de créer une carte qui soit belle, scientifiquement précise et accessible aux personnes qui ne sont pas scientifiques. Notre objectif ici est de montrer à tout le monde à quoi ressemble vraiment l’univers.”

Une fois que vous avez cliqué sur “explorer la carte” sous l’étiquette de la galaxie de la Voie lactée, vous arrivez à un écran vous invitant à “faire défiler vers le haut pour voyager à travers l’univers”. Qu’une telle phrase existe même souligne à quel point la technologie a évolué.

“A partir de ce point en bas”, a déclaré Ménard, “nous sommes capables de cartographier les galaxies à travers l’univers entier, et cela en dit long sur le pouvoir de la science.”

Université John Hopkins



Encore plus impressionnant, lorsque vous suivez l’invite, un ticker en bas à gauche de l’écran vous montre combien de milliards d’années dans le temps vous avez fait défiler. Pendant ce temps, les points vont des dégradés de bleus pâles aux jaunes aux oranges aux rouges, se retirant finalement à une teinte fraîche de minuit.

“Chaque point est une galaxie représentée avec sa couleur apparente”, lit-on sur la page. “Les galaxies spirales sont faibles et bleues. Notre galaxie, la Voie lactée, est une spirale bleue.”

Les galaxies elliptiques sont représentées comme jaunâtres et plus lumineuses, tandis que les taches rougies indiquent des royaumes qui se sont suffisamment éloignés pour que la lumière qu’ils émanent s’étire et nous apparaissent sur Terre comme des flous cramoisis.

NASA/JPL-Caltech//R. Blessé (Caltech-IPAC)



Plus loin 9 milliards d’années en arrière, la carte présente des taches bleues vives pour représenter les quasars plutôt que les galaxies. Ce sont des jets de lumière extrêmes jaillissant des entrailles des trous noirs situés au centre de certaines galaxies.

Fondamentalement, il est vraiment difficile de voir les galaxies de cette ère de l’histoire cosmique, rougies au point d’être presque invisibles, mais les quasars sont suffisamment brillants pour agir comme des lampes de poche. Leur éclat brille à travers l’univers, révélant des scènes autrement protégées par l’obscurité et adoucies par la distance.

Mais au-delà même de ces quasars se trouve une tache de noirceur – évocatrice des mystères qui se cachent au-delà de l’extrémité rouge du spectre électromagnétique. Eaux infrarouges.

“Nous rencontrons une époque au cours de laquelle l’univers est rempli d’hydrogène gazeux qui empêche la propagation de la lumière visible que nous pourrions observer aujourd’hui. Cette époque s’appelle” l’âge des ténèbres “”, lit-on sur la page.

Le magnifique télescope spatial James Webb de la NASA est si important car il est conçu pour trouver des secrets cachés dans cette région invisible aux yeux humains. Construit avec une armée de capteurs infrarouges de haute technologie, il fonctionne sur la détection de galaxies depuis le début des temps coincées dans des limbes que nous ne pouvons pas voir avec nos esprits ou nos machines.

Avec chaque découverte de Webb, espérons que des cartes comme celle-ci seront peuplées là où se trouvent actuellement leurs espaces vides.

Et tout en haut de la page, une photo marbrée du bord de l’univers observable. Le premier éclair de lumière émis après le Big Bang, il y a près de 14 milliards d’années. Le fond cosmique des micro-ondes.

“Nous ne pouvons rien voir au-delà de ce point”, conclut la carte après avoir fait défiler le début de l’existence. “Le temps de voyage de la lumière jusqu’à nous est supérieur à l’âge de l’univers.”