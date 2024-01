Une nouvelle caravane de 1 500 migrants se dirige vers la frontière sud des États-Unis quelques heures après l’atterrissage d’un bateau rempli de demandeurs d’asile dans une communauté aisée de San Diego

Par Adry Torres pour Dailymail.com et Associated Press





Une caravane composée d’environ 1 500 migrants, pour la plupart originaires d’Amérique centrale et d’Amérique du Sud, traverse le sud du Mexique.

Le groupe a quitté la ville méridionale de Tapachula et a marché près de 40 km jusqu’à la ville de Huixtla, où ils prévoyaient de passer la nuit vendredi.

Aucune caravane n’a jamais accompli le voyage de 1 600 milles depuis le sud du Mexique jusqu’à la région frontalière nord du pays avec les États-Unis.







Au moins 1.500 migrants ont formé la première caravane de 2024 dans le cadre d’une tentative d’atteindre la région frontalière nord du Mexique avec les États-Unis.

Le groupe, composé principalement de migrants d’Amérique centrale et d’Amérique du Sud, en avait assez du retard du système d’immigration mexicain à Tapachula, une ville de l’État du Chiapas, dans le sud du pays, à la frontière du Guatemala.

Les migrants sont partis à pied jeudi et ont atteint vendredi la ville de Huixtla.

Selon les médias locaux, il est prévu que les migrants y passent la nuit et se reposent avant de partir pour Escuintla dans la matinée.

Ezequiel Sánchez a déclaré avoir abandonné son Venezuela natal avec sa femme et son fils d’un an.

Vendredi, des migrants marchent dans une rue de Huixtla, une ville de l’État du Chiapas, au sud du Mexique. Le groupe fait partie de la première caravane à se former en 2024 et espère atteindre la région frontalière nord du Mexique avec les États-Unis.

Les migrants traversent une partie peu profonde du Rio Grande en essayant d’atteindre la frontière américaine

Il a déclaré que la crise politique et économique qui a déstabilisé le pays sous le régime du président socialiste Nicolas Maduro était l’un des facteurs qui poussent la famille à chercher un nouveau départ aux États-Unis.

Sánchez a appris que d’autres migrants avaient attendu jusqu’à huit mois. L’Institut national des migrations du Mexique travaillait sur leurs demandes de visas humanitaires, qui leur permettent de transiter librement.

«Nous ne voulons pas attendre», a-t-il déclaré. « Il n’y a pas d’emploi et nous n’avons pas d’endroit où vivre. Nous avons décidé qu’il valait mieux avancer en caravane, nous voulons monter aux États-Unis.

Le migrant Alexander Girón a choisi de quitter son Salvador natal parce que son ancien emploi ne couvrait pas les produits de première nécessité.

Au cours des années précédentes, de nombreuses personnes ont quitté le Salvador en raison de la violence liée aux gangs. Mais même si le gouvernement salvadorien a fait baisser le taux d’homicides grâce à une répression sévère contre les gangs qui a permis d’emprisonner des dizaines de milliers de personnes, Girón a déclaré qu’il devait quand même partir.

“La sécurité ne suffit pas s’il n’y a pas de travail”, a déclaré Gíron, qui voyageait avec sa femme et ses deux fils adolescents dans l’espoir d’atteindre les États-Unis. « Les salaires ne peuvent tout simplement pas suivre le rythme, tout coûte très cher. Nous allons chercher du travail et donner à nos fils une vie meilleure.

La première caravane de l’année survient alors que les migrants continuent de trouver des moyens d’entrer illégalement aux États-Unis.

Plus de 20 migrants ont été filmés mercredi matin en train de prendre d’assaut la plage de La Jolla, en Californie, une banlieue extrêmement riche de San Diego, et de disparaître dans l’enclave du sud de la Californie, où les maisons se vendent pour un prix médian de 2,2 millions de dollars.

Les images exclusives ont été tournées par le correspondant national de NewsNation. Jorge Ventura et capturé le groupe arrivant sur le rivage sur un bateau avant qu’ils ne s’enfuient en courant vers le quartier.

Des migrants portent un enfant alors qu’ils marchaient dans une caravane vendredi à Huixtla, au Mexique, après sa formation la veille. Le groupe est composé d’environ 1 500 personnes, la plupart originaires d’Amérique centrale et d’Amérique du Sud, qui prévoient de se reposer à Huixtla vendredi et de poursuivre leur route vers la ville d’Escuintla samedi.

La première caravane de migrants de 2024 s’est formée jeudi dans la ville de Tapachula, dans le sud du Mexique, et s’est avancée vendredi vers Huixtla, où elle prévoyait de passer la nuit avant de reprendre la route samedi matin pour sa randonnée vers la municipalité d’Escuintla.

Les migrants, pour la plupart originaires d’Amérique centrale et d’Amérique du Sud, se trouvent vendredi sur le trottoir à Huixtla, au Mexique, au deuxième jour de leur voyage de 1 600 milles jusqu’à la frontière américaine.

Une caravane de la veille de Noël comptait autrefois environ 6 000 migrants venus du Venezuela, de Cuba et d’Amérique centrale. Mais après le Nouvel An, le gouvernement mexicain les a persuadés d’abandonner leur voyage, leur promettant qu’ils obtiendraient des documents non précisés.

La semaine suivante, environ 2 000 migrants de cette caravane ont repris leur voyage à travers le sud du Mexique, après que les participants se soient retrouvés sans les papiers que le gouvernement mexicain semblait avoir promis.

Ce groupe voulait des visas de transit ou de sortie leur permettant de prendre des bus ou des trains jusqu’à la frontière américaine.

Cependant, ils ont obtenu des papiers limitant leurs titulaires à l’État du Chiapas, le plus au sud du Mexique, où le travail est rare et où les résidents locaux sont en grande partie pauvres. La semaine dernière, seuls une centaine de personnes avaient atteint la frontière entre l’État voisin d’Oaxaca et l’État de Veracruz, sur la côte du Golfe, principalement à bord de bus.

Dans le passé, le Mexique a laissé passer les migrants, espérant qu’ils se fatigueraient à marcher sur l’autoroute. Aucune caravane de migrants n’a jamais parcouru les 1 000 milles jusqu’à la frontière sud des États-Unis.

Des responsables américains ont rencontré le président mexicain Andrés Manuel López Obrador en décembre pour discuter des moyens par lesquels le Mexique pourrait contrôler le flux de migrants.

López Obrador a confirmé que les autorités américaines souhaitent que le Mexique fasse davantage pour bloquer les migrants à sa frontière avec le Guatemala, ou pour rendre plus difficile leur déplacement à travers le Mexique en train, en camion ou en bus – une politique connue sous le nom de « contention ».

Le Mexique s’est senti obligé de résoudre le problème après que les autorités américaines ont brièvement fermé deux postes frontaliers ferroviaires vitaux au Texas en décembre, affirmant qu’ils étaient submergés par le traitement des migrants. Cela a mis un frein aux exportations mexicaines à destination des États-Unis et aux céréales destinées au bétail mexicain destinées au sud.

Le secrétaire américain à la Sécurité intérieure, Alejandro Mayorkas, a déclaré que l’augmentation du nombre de passages frontaliers observée en décembre à travers la frontière sud-ouest des États-Unis coïncidait avec une période où « l’agence de contrôle de l’immigration au Mexique n’était pas financée ».

López Obrador a déclaré plus tard que le déficit financier qui avait conduit l’agence mexicaine de l’immigration à suspendre les expulsions et d’autres opérations avait été résolu et que certaines expulsions avaient ensuite repris.