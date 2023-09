Une nouvelle campagne publicitaire du SCRS utilise des images de style soviétique pour avertir les Canadiens de la désinformation

L’agence de renseignement canadienne s’appuie sur l’imagerie soviétique pour aider à sensibiliser le public contre la désinformation, mais les experts affirment que Moscou est plus susceptible d’utiliser des images qui font croire aux lecteurs que le message provient de sources nord-américaines.

Le mois dernier, le Service canadien du renseignement de sécurité (SCRS) a commencé à publier sur les réseaux sociaux ses efforts pour contrer les informations délibérément trompeuses en ligne.

Les messages présentent une police qui ressemble à l’alphabet cyrillique, avec des étoiles au lieu de points et la lettre N apparaissant à l’envers.

Une publication présente une poupée gigogne russe, connue sous le nom de matriochka, avec les mots : « Savez-vous qui se cache derrière ? La désinformation est là et se cache bien. »

Un autre conseille aux Canadiens de « faire attention à ce que vous partagez » sur les réseaux sociaux, citant le risque de trolls.

Aaron Erlich, professeur de sciences politiques à l’Université McGill de Montréal, a déclaré qu’il était important de sensibiliser les gens aux informations trompeuses en ligne. Mais il a déclaré que la formulation de la campagne du SCRS n’était « pas la plus simple » et semblait être une tentative non seulement d’éduquer mais aussi d’invoquer la peur.

Erlich a déclaré que des messages maladroits peuvent se retourner contre eux, et il aimerait savoir si le message a été testé pour voir comment il serait reçu.

Dans un communiqué, le SCRS a déclaré que la campagne visait à informer les Canadiens des risques liés à plusieurs pays, pas seulement à la Russie.

Une campagne publicitaire du SCRS comprend une police de type cyrillique et d’autres images de style soviétique. L’agence affirme que la campagne vise à informer les Canadiens des risques liés à plusieurs pays, pas seulement à la Russie. (SCRS/X)

« Bien que cette campagne sur les réseaux sociaux évoque l’imagerie soviétique, son objectif principal était d’éduquer le public sur les menaces posées par tous les acteurs étatiques hostiles qui se livrent souvent à des activités hostiles, comme la diffusion clandestine de désinformation ciblant les Canadiens », a déclaré le porte-parole. Lindsay Sloane a déclaré dans le communiqué.

L’agence a déclaré que les acteurs gouvernementaux et non gouvernementaux exploitent les démocraties ouvertes comme le Canada, d’autant plus qu’Internet leur permet d’amplifier des messages qui « interfèrent avec un débat sain » et sapent la confiance dans les institutions.

« À mesure que de plus en plus de Canadiens passent des médias conventionnels à un environnement d’information numérique, les moyens de diffuser des messages se sont multipliés, et les médias sociaux fournissent de nouveaux canaux d’amplification », a déclaré Sloane.

Erlich, qui a étudié la désinformation russe, est d’accord avec le SCRS, affirmant que les messages vont souvent au-delà du débat légitime et du scepticisme des politiciens. Le message de Moscou vise plutôt à discréditer le processus démocratique, en décrivant tous les hommes politiques comme corrompus et en remettant en question les faits fondamentaux qui sous-tendent la réalité.

Mais il a également déclaré que les tentatives de désinformation de la Russie ne semblent généralement pas provenir de Russie.

« Les Russes en particulier sont très doués pour créer sur Facebook de fausses identités de personnes nord-américaines, canadiennes et américaines, qui donnent l’impression que les personnes qui interagissent ne semblent certainement pas venir de Russie », a déclaré Erlich. .

Prudence et scepticisme sont nécessaires en ligne, selon un chercheur

Les données recueillies par le Mécanisme de réponse rapide (RRM) Canada, un effort du ministère des Affaires étrangères du Canada, le confirment, suggérant que de nombreux messages en faveur de la Russie proviennent de sites censés ressembler aux médias nord-américains ou européens.

Le programme soutient le mécanisme de réponse rapide du G7, une initiative visant à renforcer la coordination afin d’identifier et de répondre aux menaces qui pèsent sur les principales démocraties industrielles.

Les rapports de RRM Canada du début de cette année, obtenus par La Presse canadienne grâce à la Loi sur l’accès à l’information, identifient des sites qui ne sont pas ouvertement liés à l’État russe, mais qui sont étroitement alignés sur les récits du Kremlin. Ils font écho aux théories du complot et tentent de saper le soutien des pays à l’Ukraine.

L’analyse note également que ces sites tentent de saper la décision prise par les pays occidentaux d’envoyer une aide militaire à l’Ukraine en arguant que cela se fait au détriment des programmes nationaux. « Il y a eu un appel clair à la classe ouvrière des pays occidentaux, affirmant que leurs dirigeants politiques sacrifient leur bien-être », lit-on dans une analyse du 15 février.

Il est difficile de savoir quel type d’effet de tels récits dans le cyberespace pourraient avoir sur un lecteur, car beaucoup dépend de variables telles que la vision du monde de la personne, a déclaré Tim Blackmore, professeur à la faculté d’études sur l’information et les médias de l’Université Western de Londres. , Ont.

Blackmore a souligné la nécessité de faire preuve de prudence, de scepticisme et d’être lent à juger ce que les gens voient et lisent.

« Nous devons nous y habituer et perdre l’habitude de dire : ‘Je dois avoir la vérité' ».