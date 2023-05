Une nouvelle campagne met en lumière la crise «invisible» des commotions cérébrales et de la violence domestique

Le courant19:46Quand la violence entre partenaires intimes mène à une commotion cérébrale

Cela fait cinq ans que Rachel a été violemment maltraitée et victime d’une commotion cérébrale par son ex-mari, mais elle ressent encore aujourd’hui les effets de son agression.

« Les 12 premières semaines ont été les pires, puis j’ai rechuté environ six mois plus tard », a déclaré Rachel, dont le vrai nom CBC protège pour des raisons de confidentialité et de sécurité.

« Mais à ce stade, j’ai des problèmes qui sont un syndrome post-commotionnel qui… ne montrent aucun signe d’amélioration », a-t-elle déclaré. Le courant l’hôte invité Mark Kelley.

Elle dit qu’elle a des aménagements au travail pour l’aider au quotidien, des lunettes spéciales pour faire face à la sensibilité à la lumière, et a même pu voir un neurologue pour l’aider à se rétablir.

Mais bien qu’elle soit reconnaissante du soutien, elle se demande si une intervention plus précoce l’aurait aidée à mieux gérer sa commotion cérébrale.

« Même entrer dans un neurologue était quelque chose que je devais demander spécifiquement à mon médecin », a-t-elle déclaré. « Et c’était quelque chose qui a encore pris trois mois avant que je puisse même y entrer.

« Certainement, j’imagine que c’est quelque chose auquel les athlètes d’élite ont accès… Pour moi, je n’ai pas rencontré beaucoup de ces spécialistes et ceux que j’ai vus, c’était plusieurs mois plus tard. »

Cette comparaison est au cœur d’une nouvelle campagne de sensibilisation du public lancée par le YWCA Metro Vancouver, en partenariat avec l’ancien joueur de la LNH Trevor Linden.

Le YWCA dit qu’il estime que pour chaque commotion cérébrale dans la LNH, des milliers de femmes au Canada subissent la même blessure en raison de la violence conjugale.

La campagne a été lancée mardi, au milieu de la Semaine des victimes et survivants d’actes criminels et quelques jours seulement avant le début de la finale de la conférence 2023 de la LNH.

Je pense qu’en tant que société, nous ne voulons pas admettre que cela se produit aux niveaux où cela se produit. -Karen Mason, co-fondatrice de SOAR

Karen Mason est cofondatrice et directrice de la pratique communautaire de SOAR, un programme de recherche multidisciplinaire qui explore l’incidence et les effets des lésions cérébrales chez les femmes victimes de violence conjugale.

Elle dit qu’il a été remarquable de voir la réaction à la campagne du YWCA, mais c’est « horrifiant que nous ne nous en soyons pas souciés ou que nous n’ayons rien fait jusqu’à présent », compte tenu des statistiques.

« Je pense qu’en tant que société, nous ne voulons pas admettre que cela se produit au niveau auquel cela se produit », a-t-elle déclaré à Kelley.

« Nous ne voulons pas en parler. Nous ne voulons pas croire que des hommes qui aiment leur partenaire la battent et la maltraitent. »

Quand les gens pensent à une commotion cérébrale, ils pensent au sport. Mais il existe une autre cause majeure de commotion cérébrale au Canada.

Nous nous sommes associés à la légende de la LNH @trevor_linden pour partager cette très message important. Pour plus d’informations, visitez https://t.co/TYI8rCEdK4 pic.twitter.com/K8RS17YT59 —@YWCAVAN

La crise « invisible »

Bien que la plupart des personnes qui souffrent de commotions cérébrales se rétablissent en quelques semaines, Mason a déclaré à propos de 15 à 30 pour cent éprouvera des problèmes continus et chroniques tels que des problèmes de mémoire et des problèmes de sommeil.

Mais ce pourcentage pourrait être plus élevé chez les femmes qui ont été victimes de violence conjugale.

« Il arrive souvent qu’ils n’aient pas subi une seule commotion cérébrale ou une seule expérience de lésion cérébrale due à l’étranglement », a-t-elle déclaré. « Ils en ont vécu plusieurs, souvent au cours de semaines, de mois ou d’années. »

ÉCOUTEZ : Comment la violence entre partenaires intimes crée une lésion cérébrale traumatique

Fin de semaine saskatchewanaise16:17Comment la violence entre partenaires intimes crée une lésion cérébrale traumatique

Elle a déclaré que les survivants de la violence conjugale sont souvent confrontés à « plusieurs couches d’implications » qui peuvent créer des défis dans leur propre vie personnelle et professionnelle.

« Si vous êtes un parent célibataire – ce que sont beaucoup de ces femmes – essayant d’élever vos enfants, essayant de fonctionner, essayant de garder un emploi, de maintenir un logement sûr, c’est une crise de santé publique invisible », a-t-elle déclaré.

Cela est particulièrement difficile à gérer compte tenu du manque de structures et de systèmes en place pour aider les survivants à gérer les symptômes post-commotionnels.

« Nous avons toutes sortes de fournisseurs de services qui sont censés être le premier point de contact pour les femmes – qu’il s’agisse d’ambulanciers paramédicaux, de policiers, d’urgentistes et d’infirmières médico-légales – qui n’ont peut-être jamais été éduqués à ce sujet, qui ne recherchent pas ça », dit-elle.

Regarder | 4 femmes avertissent les autres de leur agresseur présumé

4 efforts de femmes pour avertir les autres de leur agresseur présumé Avertissement : Cette vidéo contient des détails troublants | Quatre femmes qui partagent le même ex et qui, selon elles, les ont maltraitées disent qu’elles parlent pour avertir les autres de lui parce que le système judiciaire ne le fera pas.

Il y a un tel manque d’éducation sur ce sujet que la possibilité de commotions cérébrales chez les survivants avait même parfois échappé à Mason, malgré le fait qu’il travaillait avec des survivants depuis des années.

« L’idée que les femmes que nous servions avaient très probablement subi des commotions cérébrales et d’autres lésions cérébrales, des coups à la tête, au visage et au cou et de l’étranglement, n’était tout simplement pas quelque chose qui m’était venu à l’esprit », a-t-elle déclaré.

Changer pour le bien des survivants

Rachel dit qu’elle essaie souvent de trouver le bon côté de sa vie, « sinon c’est trop facile de tourner en rond ». Mais, elle a dit qu’elle aimerait voir des changements afin que les survivants comme elle n’aient pas à se sentir « chanceux » avec le soutien minimal qu’ils reçoivent.

« Je veux dire, en une seule soirée, ma vie a été complètement bouleversée. Je ne pouvais plus remettre les pieds dans cette maison. J’ai eu de la chance d’avoir un endroit où aller. D’autres doivent compter sur des abris et ainsi de suite. »

Produit par Inès Colabrese.