Une nouvelle brasserie arrive à Westbank et cherche à « se connecter » avec la communauté

Une nouvelle brasserie arrive à Westbank.

Originaires du Lower Mainland, Colton et Rebecca Aston sont des fans de bière artisanale depuis qu’ils ont commencé à se fréquenter et sont maintenant en train de créer la leur.

« Nous avons passé les sept dernières années à suivre l’industrie de la bière artisanale », a déclaré Colton. «L’une des choses que nous aimions lorsque nous sortions ensemble était de faire des tournées dans toute la province et le pays où nous explorions différentes brasseries. Cela nous a amenés à nous connecter avec des gens assez incroyables. Lorsque nous avons déménagé dans l’Okanagan en 2020, notre amour pour la nature et ces rencontres mémorables que nous avons eues nous ont inspirés à partager cette expérience avec notre nouvelle communauté du côté ouest.

Les Aston adorent vivre à Westbank et veulent faire de leur nouvelle aventure un arrêt régulier pour les gens de la ville et qui voyagent.

« Nous voulons faire du côté ouest une destination touristique à part entière », a déclaré Colton. « Tout le monde doit se sentir le bienvenu et à l’aise pour entrer dans l’espace, prendre un verre, manger et grandir à partir de cette expérience. »

Peu de temps après avoir déménagé dans l’Okanagan, Colton et Rebecca se sont mis au travail à la brasserie.

« Ce fut un voyage assez long », a déclaré Colton. « Nous avons commencé cette entreprise en 2021. Nous envisageons trois ans au moment où tout sera terminé. »

Comme de nombreuses entreprises, elles ont connu des retards dans la construction en raison de défis liés à la pandémie, mais elles sont maintenant en pleine expansion alors qu’elles se rapprochent de l’ouverture. Leur emplacement fait partie d’un tout nouveau bâtiment industriel à Westbank, situé au 3310 Carrington Road. En plus des zones de cuisine, de brassage et de restauration, il comportera également une mezzanine avec des sièges supplémentaires ou pouvant être réservée pour des événements privés.

« Ce fut une expérience d’apprentissage incroyablement dynamique remplie de nombreux défis et opportunités pour créer quelque chose de nouveau », a déclaré Aston. « Nous nous efforçons vraiment de nous engager dans la communauté avec une série d’événements, de créer des emplois locaux et de créer une atmosphère que tout le monde appréciera. »

Colton a quitté son emploi et est maintenant un véritable propriétaire/exploitant et développeur de projet à plein temps de Connector Brewing.

« Connector a en fait plusieurs significations », a déclaré Colton. «Pour nous, cela représente un lien avec notre communauté et les éléments naturels ainsi que la nature industrielle d’une brasserie elle-même, et nous sommes assis le long de la [Highway] connecteur 97.

Connector Brewing proposera un menu complet d’aliments à base de plantes qui comprend des éléments tels que des curseurs, du chili, du macaroni au fromage, etc.

« C’est quelque chose en quoi nous croyons tous les deux, c’est un moyen facile pour les gens d’apporter des changements positifs et de vraiment aller de l’avant vers la durabilité », « La consommation à base de plantes n’a jamais été aussi facile que maintenant et essayait juste de la rendre normale. »

De plus, Colton brasse à la maison depuis quatre ans, mais un brasseur en chef travaillera sur place.

Connector Brewing vise à ouvrir à la fin de l’automne. Il s’agira de la 25e brasserie du centre de l’Okanagan.

