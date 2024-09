Une nouvelle boutique de biscuits ouvre à Puyallup. Arrivez tôt vendredi pour avoir une chance de gagner des cadeaux

Des biscuits aux saveurs allant de « Chilled Biscoff Oreo » à « Reese’s PB Explosion » ont atterri à Puyallup.

Envie de biscuits est désormais ouvert tous les jours au 17526 Meridian E.

Le vendredi 7 septembre, les 1 500 premiers invités recevront un biscuit phare gratuit garni de pépites de chocolat au lait Guittard. Les festivités comprendront un tirage au sort pour gagner des biscuits gratuits pendant un an.

D’autres saveurs (4,99 $ pièce) vont du gâteau Forêt-Noire à la pâte à la cerise et au chocolat, en passant par un gâteau fourré à l’Oreo. Des milk-shakes aux biscuits sont également au menu, tout comme des « sodas chargés », dans lesquels vous choisissez un soda de base et pouvez ajouter des sirops, de la crème ou de la purée de fruits, voire du boba.

Les commandes de fêtes commencent à 50 biscuits par lot (au prix de 187,50 $ ou 3,75 $ chacun) avec des saveurs spéciales comme The Flintstone, Baked Butterbeer et The Coconut Crave. Il existe également un gâteau aux biscuits cuit sur une plaque à pâtisserie (64,50 $).

Le la franchise a débuté à Midvale, dans l’Utahen 2019 et s’est depuis développée dans son État d’origine et dans le Tennessee, la Floride et l’Illinois, selon sa page Facebook. Le nouveau point de vente de South Hill est le troisième de la marque dans l’État de Washington, après Renton et Spokane.

Le site de Puyallup appartient à Bradley James Haley et Bradley Haley, selon les documents commerciaux de l’État.

GUERRE DES COOKIES ?

Une autre chaîne de biscuits basée dans l’Utah s’est répandue dans tout le pays ces dernières années, et l’afflux de concurrents a suscité la controverse – surnommée « la guerre des biscuits », comme divers médias ont décrit les poursuites judiciaires qui ont suivi.

Créée en 2017, Crumbl Cookies a connu une croissance fulgurante depuis ses débuts à Salt Lake City, où elle compte aujourd’hui près de 900 magasins dans les 50 États et à Porto Rico. Elle possède plusieurs franchises dans le comté de Pierce, notamment à Tacoma, Puyallup, Bonney Lake et Gig Harbor.

En 2022, Crumbl a poursuivi Crave Cookies et un autre concurrent, Dirty Doughpour contrefaçon de marque, selon les informations locales. Crave a intenté une contre-action et les deux parties ont conclu un accord accord pour abandonner leurs poursuites en juillet 2023comme l’a rapporté la filiale locale d’ABC. L’affaire Dirty Dough a cependant été portée devant les tribunaux, où il a été découvert qu’un employé de la jeune entreprise avait « téléchargé 66 recettes de Crumbl et d’autres informations sur l’entreprise » avant d’être licencié, selon le Salt Lake Tribune.

Après que Dirty Dough a accepté de restituer les informations, le juge chargé de l’affaire a rejeté la demande d’injonction de Crumbl à la fin de l’été dernier.

Crave avait « gardé un profil bas » pendant la bataille juridique, a rapporté le Salt Lake Tribune.

ENVIE DE BISCUITS

▪ 17526 Méridien Est., Puyallup, 253-500-8329, cravecookies.com

▪ Dimanche 10h-18h, Lundi-Jeudi 10h-21h, Vendredi-Samedi 10h-22h

▪ Détails: nouvelle franchise de biscuiterie, commande en ligne et restauration disponibles