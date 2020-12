Une base de données financée par les contribuables dénonçant et humiliant 6.5000 investisseurs et entreprises britanniques ayant des liens avec la traite des esclaves doit être publiée, a-t-il été révélé aujourd’hui.

Le Dictionary of British Slave Traders est un projet soutenu par 1 million de livres sterling de financement gouvernemental utilisant des recherches d’historiens et d’experts britanniques et comprendra le duc de Chandos, le premier Premier ministre britannique Robert Walpole ainsi que la brasserie Greene King et Lloyd’s de Londres.

La base de données contiendra des biographies d’investisseurs couvrant une période de 250 ans, ainsi que des actionnaires de sociétés de négoce d’esclaves.

Les militants espèrent qu’il explorera également des questions telles que la richesse des esclaves et son héritage financier, dans le but de faire pression sur les institutions pour qu’elles agissent pour réparer les torts historiques. Mais les critiques disent qu’il pourrait être utilisé pour « calomnier » des personnes qui n’ont peut-être aucune idée que leurs entreprises ou leurs familles avaient des liens avec l’esclavage,

Parmi les chiffres inclus dans la base de données figurent le duc de Chandos (à gauche), qui a versé des milliers de livres dans la Royal African Company asservissante dans les années 1720 en tant que l’un de ses administrateurs, et Robert Walpole, premier Premier ministre britannique

Les universitaires britanniques doivent créer la plus grande base de données d’investisseurs dans la traite des esclaves qui mettra en évidence les liens avec les entreprises modernes

Selon l’équipe, qui se compose d’universitaires de les universités de Lancaster et de Manchester et University College London (UCL), le dictionnaire comprendra plus de 6 500 Britanniques.

Cela pourrait signifier l’exposition des liens de l’esclavage à plusieurs autres entreprises qui n’ont pas publié les détails de leurs principales figures historiques impliquées dans le commerce.

Des entreprises telles que Greene King et Lloyd’s of London ont présenté des excuses publiques aux communautés noires cet été, après que les détails des relations historiques en matière d’esclavage aient été révélés.

Parmi eux, il y aura des investisseurs plus petits ou en faillite dont les liens avec la traite des esclaves ne se sont pas encore révélés, car les bases de données précédentes avaient tendance à se concentrer sur les propriétaires de plantations et les esclaves dans les Caraïbes.

Il n’inclura pas tous les investisseurs connus de la South Sea Company, car l’équipe estime qu’il y avait d’autres sociétés ayant des rôles plus importants dans le commerce, comme la Royal African Company.

Le patron du compositeur George Frideric Handel, le duc de Chandos, qui a versé des milliers de livres dans la Royal African Company asservissante dans les années 1720 en tant que directeur, sera également inclus.

Robert Walpole, le premier Premier ministre britannique, a gagné 9 000 £ sur les actions de la Royal African Company au cours de la même décennie.

Le professeur William Pettigrew, de l’Université de Lancaster, a déclaré au Times que le mouvement Black Lives Matter avait « rendu encore plus important que les gens disposent d’une source d’informations de haute qualité pour obtenir des données sur l’ampleur de l’implication de la Grande-Bretagne dans le commerce des esclaves’.

Plusieurs entreprises et institutions britanniques ont subi des pressions depuis la mort de George Floyd dans le Minnesota en mai a déclenché une reprise des manifestations du BLM qui ont atteint le monde entier.

La Banque d’Angleterre s’est excusée pour ce qu’elle a appelé les « liens inexcusables » de certains anciens gouverneurs et administrateurs avec l’esclavage, et a déclaré qu’elle supprimerait tout portrait d’eux de l’affichage n’importe où dans ses locaux.

La chaîne de pubs Greene King a présenté ses excuses aux communautés noires pour l’un de ses fondateurs, Benjamin Greene, qui était un propriétaire d’esclaves qui a ensuite possédé des plantations de sucre aux Antilles.

Le directeur général de la société, Nick Mackenzie, a déclaré que la société mettrait à jour son site Web – qui ne mentionne pas ses liens historiques avec l’esclavage – et s’est excusé pour le rôle de l’entreprise dans la pratique perverse et inhumaine.

Parmi les autres sous pression, on peut citer Barclays, qui a bénéficié des compensations accordées lors de l’abolition de l’esclavage, et RBS, qui a absorbé plusieurs banques impliquées dans la traite des esclaves.

Le professeur Pettigrew a ajouté que la base de données compléterait le projet Legacies of British Slave-owner (LBS) de l’UCL.

Le projet LBS se concentre sur les propriétaires d’esclaves et de plantations, y compris ceux qui ont demandé une indemnité pour l’abolition de l’esclavage dans les colonies britanniques en 1833.

Les membres de la nouvelle équipe incluent Nick Draper de l’UCL, l’initiateur du projet LBS.

Un porte-parole de Lloyd’s de Londres s’est excusé pour le rôle joué par la société via le marché de Lloyd’s dans la traite des esclaves des 18e et 19e siècles, ajoutant qu’il s’agissait d’une « période effroyable et honteuse de l’histoire anglaise, ainsi que la nôtre ». Sur la photo: le bâtiment du Lloyd’s à Londres

Selon Le professeur Pettigrew identifier les investisseurs plutôt que les propriétaires de plantations donnera des résultats plus larges dans le filet des cas.

Il a dit que si certains investisseurs dans la traite des esclaves ont fait fortune, beaucoup d’autres n’ont fait que des investissements ponctuels ou sont tombés en ruine.

Par exemple, Richard Towne, un marchand de suif qui est devenu marchand d’esclaves indépendant au début du 18e siècle et a été pendu après avoir été surpris en train de tenter de fuir le pays après avoir fait passer en contrebande 15 tonnes de suif.

La base de données devrait être publiée en ligne et éventuellement imprimée en 2024.