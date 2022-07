Une nouvelle banque ouvre sur Lincolnway à Sterling – Shaw Local

STERLING – Les résidents ont peut-être remarqué une nouvelle option bancaire en conduisant au centre-ville.

Central Bank Illinois, 2607 E. Lincolnway, fonctionne actuellement comme un bureau de production de prêts avec des plans pour étendre ses installations et ses services.

“Actuellement, nous répondons aux besoins de prêts des clients nouveaux et existants, mais nous avons l’intention d’avoir des services de dépôt et d’encaissement de chèques d’ici la première semaine d’août, lorsque la succursale passera au service complet”, a déclaré Ed Wolf, responsable principal des prêts. “J’étais prêteur dans la région et j’ai travaillé dans le secteur bancaire pendant plusieurs années et j’ai été ravi lorsqu’ils m’ont demandé d’aider à démarrer cette succursale.”

Central Bank Illinois négocie pour acquérir une plus grande propriété pour répondre à ces besoins.

“Nous nous engageons envers la communauté à devenir une banque à service complet dans les années à venir et nous prévoyons d’être désormais présents dans la vallée de Sauk”, a déclaré Wolf.

Central Bank Illinois est basée à Geneseo avec plusieurs succursales à Princeton, au Pérou, à Rochelle, en Oregon et dans d’autres communautés régionales. Il a ouvert ses portes à Strling le 6 juin.

Composez le 815-875-3333 ou rendez-vous sur www.banque-centrale.com pour plus d’informations.