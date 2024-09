Une nouvelle augmentation de la taxe de vente à Gig Harbor ? Voici pourquoi le conseil municipal l’envisage

Les taxes de vente à Gig Harbor pourraient encore augmenter l’année prochaine.

L’augmentation de la taxe de vente de 0,1 % — soit 1/10 de centime, ce qui équivaut à 10 cents de plus sur chaque achat de 100 $ — envisagée par le conseil municipal rapporterait environ 1 million de dollars pour l’entretien des rues, qui, selon la ville, est sous-financé.

Si cette mesure est approuvée lors de la réunion du conseil du 23 septembre, elle porterait la taxe de vente totale à Gig Harbor à 9,1 % en 2025, après que les électeurs ont adopté une autre augmentation de la taxe de vente de 0,1 % lors des primaires du 6 août. pour financer les services de police et de sécurité publique.

Elle entrerait en vigueur le 1er janvier 2025 et expirerait dans 10 ans. L’augmentation de taxe proposée ne nécessite pas de vote public, conformément à la loi de l’État de Washington : 0,1 % du total de 0,3 % de taxe de vente que les gouvernements locaux peuvent imposer peut être adopté par un vote majoritaire du conseil d’administration, selon le Centre de recherche et de services municipaux.

Cela le différencie des autres mesures que les électeurs de Gig Harbor ont vu sur leurs bulletins de vote plus tôt cette année, comme la taxe de vente sur la sécurité publique et une proposition de levée du plafond des prélèvements qui a échoué en avril.

Le public pourra donner son avis lors de la première lecture de l’ordonnance proposée le 9 septembre.

Quel entretien les revenus financeraient-ils ?

L’augmentation d’impôt proposée s’appliquerait aux impôts existants. District d’avantages en matière de transport créé par la ville en 2018 et servirait à financer l’entretien des rues.

L’administratrice de la ville de Gig Harbor, Katrina Knutson, a déclaré vendredi au News Tribune que la ville est censée effectuer l’entretien des chaussées chaque année, mais qu’elle l’a fait moins de la moitié du temps au cours de la dernière décennie.

« Lorsque les routes ne sont pas correctement entretenues, vous commencez à voir des choses comme des nids-de-poule ou des surfaces inégales qui peuvent conduire à des incidents malheureux tels que des dommages aux voitures », a déclaré Knutson.

La ville n’a pas de source directe de revenus pour l’entretien des rues, selon le bulletin d’information Gig-a-Byte du 23 août de la ville.

« Le retard dans l’entretien des routes entraîne une diminution de la sécurité publique, des réclamations/coûts d’assurance plus élevés et des coûts de matériel et de main-d’œuvre plus élevés », indique le bulletin d’information.

La ville estime que 2,5 millions de dollars sont nécessaires chaque année pour assurer un entretien adéquat des routes. Ce chiffre est basé sur le nombre de routes de Gig Harbor et le coût des matériaux, selon Knutson.

La ville ayant reporté l’entretien des routes pendant une grande partie des dix dernières années, elle a accumulé un certain nombre de projets prioritaires qu’elle n’a pas encore réalisés. Knutson a estimé le coût de réalisation de ces projets à 6,5 millions de dollars, sur la base d’études routières effectuées par les ingénieurs de la ville. Pour le prochain cycle budgétaire de deux ans de la ville, les rues suivantes nécessitent un entretien des chaussées et des améliorations ADA :

Harborview Drive, de Pioneer Way à Stinson Avenue

38e Avenue, des limites de la ville à la 41e Rue

Soundview Drive, de Hollycroft Street à Magnolia Lane

Point Fosdick Drive, à Briarwood Lane

Avenue Stinson, de Pioneer Way à Grandview Street

Boulevard Borgen, de l’avenue Peacock Hill à Burnham Drive

Tous les deux ans, des routes supplémentaires devront être analysées, selon Knutson.

La ville travaille sur un système qui permettra au public de voir comment les ingénieurs qui inspectent les routes de la ville et leur intégrité structurelle classent et notent les revêtements. Ce système devrait être disponible l’année prochaine, a-t-elle déclaré.

Cette taxe est-elle distincte de la taxe existante du Transportation Benefit District ?

Les électeurs ont adopté une 0,2% de taxe de vente pour financer le Transportation Benefit District de Gig Harbor en 2019, mais l’utilisation des revenus est limitée au financement des améliorations d’équipement. Cela comprend des projets tels que la construction de nouvelles routes et le réalignement des routes. Il ne peut pas servir à des améliorations liées aux trottoirs ou à l’Americans with Disabilities Act (ADA), selon Knutson.

La nouvelle ordonnance supprimerait cette restriction pour les fonds du Transportation Benefit District et introduirait une taxe de vente supplémentaire de 0,1 % dédiée uniquement aux coûts d’entretien et d’exploitation des routes.

Selon un projet de loi à l’ordre du jour À partir de la séance d’étude du 15 août, la ville recommande que 750 000 $ du million de dollars de revenus générés par la taxe de vente de 0,1 % chaque année soient versés dans un « Fonds annuel d’entretien des chaussées » et que les 250 000 $ restants soient consacrés au « personnel d’exploitation des rues et à son travail régulier en soutien aux opérations complètes des rues (ragréage, éclairage public, bordures, caniveaux, balayage des rues, marquage des rues, signalisation, etc.) ».

Actuellement, la ville transfère les revenus du fonds général à son Fonds d’exploitation des rues, qui paie les coûts d’exploitation et d’entretien non couverts par la taxe de 0,2 % du Transportation Benefit District, selon le projet de loi à l’ordre du jour.

Les fonds du Transportation Benefit District peuvent être collectés pendant quelques années avant d’être dépensés. Selon le projet de loi, plus de 6 millions de dollars de fonds TBD sont destinés aux projets d’investissement à venir.

Knutson a déclaré que la plupart des projets routiers représentent des dizaines de millions de dollars et que la ville doit économiser pendant quelques années pour pouvoir dépenser ce montant sur de grands projets.

Comment cela sera-t-il pris en compte dans le budget de la ville ?

Les recettes annuelles de près d’un million de dollars provenant de l’augmentation proposée de la taxe de vente ne suffiront pas à financer l’entretien nécessaire des routes de la ville. La ville envisage également une taxe sur les entreprises et les professions (B&O) pour combler ce manque et financer d’autres services municipaux généraux, selon Knutson.

Le conseil prendra une décision sur la taxe B&O avant la fin de l’année, a-t-elle déclaré. Le montant de la taxe n’a pas encore été fixé, en attente de l’examen du conseil. Les revenus de la taxe B&O seraient versés au fonds général de la ville, à partir duquel des fonds pourraient être prélevés pour l’entretien des routes.

Knutson a déclaré que la ville avait écouté les résidents qui avaient exprimé leur inquiétude quant à l’augmentation de leurs impôts fonciers et avait rejeté la proposition de levée du plafond des prélèvements plus tôt cette année. La ville considère le Transportation Benefit District comme un autre « élément de financement pour assurer la viabilité financière de la ville à long terme sans augmenter les impôts fonciers », a-t-elle déclaré.

Le News Tribune a déjà rapporté La Ville anticipait un déficit budgétaire de 2 à 3 millions de dollars par an à partir de 2026 et prenait des mesures préventives. La Ville a économisé 100 000 dollars par an en éliminant son lobbyiste fédéral et 1,5 million de dollars au cours de l’exercice 2023-2024 en gelant neuf postes du fonds général. Elle a également reporté plusieurs projets et rendu plusieurs processus internes plus efficaces.

Le déficit est dû à plusieurs facteurs, notamment une baisse des revenus provenant des permis et des coûts de développement et une augmentation des coûts pour accueillir la population croissante de Gig Harbor, a rapporté The News Tribune.

La taxe sur les ventes de sécurité publique adoptée en août contribuera à remédier aux pénuries de personnel au sein du département de police de Gig Harbor, a déclaré précédemment le chef de la police Kelly Busey au News Tribune. Le département avait alors 23 postes à pourvoir et souhaitait porter ce nombre à 26, mais avait l’intention « d’avoir une vision globale des ressources de la ville après le 6 août », a rapporté le News Tribune.

Busey a déclaré au News Tribune le 22 août que le département compte désormais deux agents en formation et un en phase d’arrière-plan, et prévoit d’ajouter bientôt un lieutenant administratif.