Bien qu’il puisse sembler qu’un seul sujet ait dominé l’actualité au cours de l’année écoulée et que nos vies se soient littéralement arrêtées, le monde a en fait continué à tourner; et ces derniers mois, il y a eu des développements politiques importants.

Un accord sur le Brexit a été conclu à la onzième heure avant le 1st de Date limite de janvier, Donald Trump a quitté la Maison Blanche, mais pas avant d’inciter à la plus grande attaque contre la démocratie américaine depuis plus de 200 ans, plusieurs pays du Golfe ont officiellement normalisé leurs relations avec Israël et le blocus de quatre ans du Qatar par les Émirats arabes unis, l’Arabie saoudite, Bahreïn et L’Égypte a pris fin lorsque l’accord a été conclu pour rétablir des relations diplomatiques complètes. Rétrospectivement, tous ces événements semblent être des événements extrêmement positifs qui pourraient avoir un impact durable sur la paix et la stabilité mondiales.

Bien que tous les regards soient tournés vers ces histoires internationales, un changement de pouvoir dans un pays si étroitement lié aux préoccupations européennes en matière de paix et de sécurité a continué à se produire en arrière-plan.

Au-delà de son importance régionale stratégique en Afrique du Nord et au Moyen-Orient, la Libye, à toutes fins utiles, a une longue histoire mouvementée avec l’Europe et le Royaume-Uni. Le printemps arabe de 2011 a apporté avec lui un sentiment d’espoir que les choses commençaient enfin à changer. La chute de Mouammar Kadhafi et de son régime était censée être un nouveau départ pour le peuple libyen; ce qui a suivi, cependant, a été une décennie de troubles civils et de guerres intestines apparemment sans fin.

Aujourd’hui, cependant, il y a un espoir renouvelé de paix et de stabilité à long terme alors qu’un nouvel homme d’État émerge de la pléthore de personnages impliqués au cœur de la politique libyenne depuis 2011.

Fathi Bashagha, un ancien pilote de chasse de Misrata âgé de 58 ans, est ministre de l’Intérieur du gouvernement d’accord national depuis 2018, date à laquelle il a été nommé par le Premier ministre Fayez Al-Sarraj. Cependant, il n’est pas un politicien de carrière, comme tant d’autres avant lui. Sa carrière a commencé après avoir obtenu son diplôme de l’école d’aviation de Misrata en 1984. Après près d’une décennie de formation d’autres pilotes à piloter des avions de combat, il a quitté l’armée de l’air pour la vie civile et a commencé une entreprise dans le commerce d’import-export.

Bashagha croyait sa carrière militaire derrière lui jusqu’à la révolution de 2011. Après la chute du régime de Kadhafi, un comité judiciaire a été formé, et Bashagha, avec d’autres officiers militaires en service et à la retraite, a été convoqué pour former un comité militaire, connu sous le nom de Conseil militaire de Misrata.

Son rôle initial était celui de chef du service de l’information et de la coordination, et il est rapidement devenu le porte-parole du Conseil, avant de rejoindre le comité consultatif de la Commission de réconciliation nationale. En 2014, il a été élu à la Chambre des représentants de Misrata mais a boycotté l’institution depuis le déclenchement de la deuxième guerre civile.

C’est à cette époque qu’il a commencé à émerger comme un réformateur sérieux des problèmes de sécurité auxquels la Libye était confrontée. Il a coordonné les opérations militaires aériennes et terrestres entre les forces d’Al-Bunyan Al-Marsous, les forces de l’AFRICOM et la Coalition internationale contre le terrorisme pour aider à combattre le mandat de l’Etat islamique en Libye. Ce rôle, parallèlement à son travail au sein de la Commission de dialogue politique du Parlement, en partenariat avec l’ONU, où il s’est imposé comme la figure de proue pour rassembler les factions en guerre en vue de l’accord de paix signé en 2015 dans la ville marocaine de Skhirat, est ce qui a conduit à sa nomination au poste de ministre de l’Intérieur en 2018.

En prenant ses fonctions, Bashagha s’est rapidement mis au travail en réformant le ministère de l’intérieur. Une fois qu’il a réorganisé et restructuré les procédures et l’administration, il a cherché à résoudre les principaux problèmes de sécurité externe. Au niveau local, cela signifiait la mise en place d’une force de police professionnelle qui a réussi à réduire la criminalité et, surtout, à minimiser l’impact des milices armées qui avaient historiquement exercé une influence considérable. Dans un mouvement comme les Émirats arabes unis, il existe maintenant une application de police mobile qui permet aux gens de signaler un crime sans avoir besoin de se rendre dans un poste de police, permettant ainsi d’enquêter et de clôturer les affaires plus efficacement que l’ancien système de bureaucratie.

Il a déjà été confronté à des questions sur ses liens politiques historiques, notamment avec la Turquie et ses relations avec les Frères musulmans, qui ont, dans le passé, été une source de grave préoccupation dans une grande partie du Moyen-Orient et de l’Union européenne, en particulier en Égypte et France. Cependant, depuis sa nomination au poste de ministre de l’Intérieur en 2018, Bashagha a été très vocal dans sa lutte contre le terrorisme et la corruption. Il a été le premier ministre du gouvernement libyen à lancer une campagne de lutte contre la corruption institutionnelle au sein du gouvernement, en étroite collaboration avec le procureur général pour porter des accusations contre plusieurs hauts fonctionnaires de toute l’infrastructure nationale.

Ces dernières années, le ministère de l’Intérieur a donné la priorité à sa campagne antiterroriste, et le ministre a personnellement travaillé en étroite collaboration avec ses homologues européens et américains et des organisations de sécurité internationales pour aider à la capture de terroristes connus et d’individus recherchés, notamment dans la capture et la extradition ultérieure vers le Royaume-Uni de Hashem Al-Obaidi, frère du bombardier de la Manchester Arena, qui s’est enfui en Libye après l’attaque. Il a également joué un rôle central dans la récente arrestation d’Abdul Rahman Milad, un trafiquant d’êtres humains connu recherché par le Conseil de sécurité des Nations Unies parmi d’autres gouvernements étrangers.

La nouvelle unité des crimes financiers du ministère a chargé une société de renseignement commercial de contribuer à la mise en œuvre des réglementations anti-terrorisme et anti-blanchiment d’argent. À ce jour, cela a permis d’économiser près de 500 millions de dollars qui, autrement, auraient été acheminés vers les groupes armés et les insurgés.

Au cours des derniers mois, le ministre a rencontré nombre de ses homologues occidentaux, notamment l’Italie et Malte, s’est entretenu avec l’ambassadeur adjoint des États-Unis en Libye et s’est rendu en France pour s’entretenir avec les responsables politiques et sécuritaires. Le but de ces réunions n’est pas seulement de gagner du soutien, mais aussi de rechercher des conseils et du soutien. Bashagha a été suffisamment ouvert et modeste pour admettre que le pays n’a pas la capacité et les compétences nécessaires pour mettre en œuvre des réformes seul. Lors de sa visite de novembre en France, le ministère a signé un protocole d’accord avec la société de sécurité française Idemia, pour mettre en place un système d’identité numérique biométrique. Entre autres choses, Bashagha espère que cela permettra au pays d’organiser des élections crédibles et sans fraude plus tard cette année.

Ce qui se passera ensuite en Libye est une hypothèse. Si l’histoire récente nous a appris quelque chose, c’est que rien ni personne n’est permanent au sein du gouvernement et de la politique, en particulier au Moyen-Orient. Cela dit, si Bashagha devient Premier ministre par intérim, avant les élections de décembre, les perspectives de la Libye semblent positives pour la première fois depuis longtemps, et les nations européennes feraient bien de ne pas gaspiller une occasion de renforcer les liens avec une direction qui est non seulement prêt à écouter mais aussi à coopérer.