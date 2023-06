Un marin britannique a révélé comment les épaulards ont jeté son yacht « comme une poupée de chiffon » au large de Gibraltar, alors que les experts espèrent que le suivi des orques pourrait aider à prévenir les attaques au milieu d’une forte augmentation des affrontements avec des bateaux.

Le capitaine Iain Hamilton, 60 ans, a été abandonné dans un port près de Gibraltar pendant quelques jours après que son bateau, le Butey of the Clyde, a fait naufrage avec les deux gouvernails enlevés par un groupe de cinq baleines.

Il a déclaré que les mammifères marins avaient organisé un assaut « chorégraphié » sur le bateau, mais il pense qu’ils « jouaient avec les gouvernails et rendaient par inadvertance le bateau très vulnérable et dans une situation très dangereuse ».

Cela survient alors que le nombre de navires secourus par l’espagnol Salvamento Maritimo a presque doublé jusqu’à présent cette année par rapport à l’ensemble de 2022 – avec 24 voiliers remorqués dans le détroit de Gibraltar.

Les experts espèrent maintenant qu’en suivant les épaulards avec des balises GPS, ils seront en mesure d’empêcher ces attaques, dont l’ampleur, selon M. Hamilton, « est bien plus grande que ce que les gens pensaient ».

Un catamaran attaqué par des épaulards alors qu’il naviguait dans le détroit de Gibraltar en réparation la semaine dernière

Un autre marin britannique a partagé son expérience d’une baleine traquant son bateau l’année dernière alors qu’il naviguait de Gibraltar au cap Saint-Vincent, au Portugal (image d’archive)

Le marin britannique a révélé son calvaire sur BBC Radio 4, affirmant que si les baleines avaient voulu détruire entièrement son bateau, elles auraient été plus que capables de le faire.

«Je naviguais à 20 milles à l’ouest de Gibraltar, j’ai remarqué un aileron, puis une légère bosse, puis une très grosse bosse et j’ai regardé autour de moi et il y avait une très grosse baleine qui poussait le dos et essayait de mordre le gouvernail.

«Pour commencer, il y avait une grosse baleine et quatre baleines plus petites et elles la heurtaient et la heurtaient, puis l’une d’elles a réussi à enlever l’un des gouvernails du bateau.

« Ensuite, nous avons perdu le deuxième gouvernail, nous n’avions donc aucun mécanisme de direction du bateau et les baleines étaient en charge du bateau et elles nous ont poussés comme une poupée de chiffon ».

M. Hamilton a émis l’hypothèse qu’une baleine femelle plus grande pourrait avoir mené l’attaque, avec quatre orques plus jeunes se joignant à la poursuite du bateau « presque comme une nage synchronisée ».

« Si vous étiez dans un parc de jeux ou quelque chose que vous auriez pensé que c’était magnifique », a-t-il dit, « à l’époque, j’avais peut-être une pensée différente. »

Une baleine nage à côté d’un bateau dans le détroit de Gibraltar le mois dernier. La navigatrice britannique April Boyes a partagé les images après l’attaque de son yacht

Une soixantaine d’orques vivent dans les eaux espagnoles, avec une concentration au large des côtes galiciennes et dans le détroit de Gibraltar, où la majorité des attaques récentes ont eu lieu.

M. Hamilton a déclaré que les habitants lui avaient parlé d’une vingtaine d’attaques récentes près du petit village de pêcheurs, où il attend maintenant que son bateau soit réparé.

Après l’attaque de vendredi, a-t-il dit, un autre bateau naufragé – un catamaran de 60 pieds – est entré dans le port, et maintenant plusieurs attendent des réparations.

Avec l’augmentation des attaques, le marin a déclaré : « Je pense que ce n’est qu’une question de temps avant que les compagnies d’assurances disent « vous n’êtes pas assuré », ce qui aura un impact sur l’industrie locale.

M. Hamilton et d’autres ont appelé à travailler pour aider les bateaux à éviter les puissantes bêtes, et maintenant le gouvernement espagnol a dévoilé un nouveau système de marquage GPS.

L’un des mammifères a déjà été marqué, a déclaré le ministère espagnol de l’Environnement, avec le dispositif GPS non invasif intégré dans sa nageoire dorsale.

Six baleines, qui ont été identifiées comme ayant précédemment interagi avec des bateaux, seront étiquetées.

Les informations transmises par la balise permettront de suivre et de cartographier chaque semaine les emplacements approximatifs des gousses de baleines afin que les marins puissent plus facilement éviter la zone dans laquelle ils se trouvent, rapporte Olive Press.

Cela vient après que des rapports aient précédemment suggéré au moins 20 attaques d’orques contre de petits navires dans le détroit de Gibraltar rien qu’en mai.

Un autre marin britannique, April Boyes, a raconté sa terreur d’être entourée d’épaulards qui ont attaqué un bateau qu’elle livrait des Açores à Gibraltar le mois dernier.

S’exprimant ce matin, Mme Boyes, 31 ans, a décrit la rencontre effrayante avec des orques, qui ont continuellement percuté le navire pendant plus d’une heure au large des côtes espagnoles.

Un équipage de quatre membres a finalement pu pousser un soupir de soulagement alors qu’un navire de sauvetage espagnol et un hélicoptère se précipitaient vers eux au milieu de la nuit.

La navigatrice britannique April Boyes a raconté comment elle a enduré une nuit de terreur après le naufrage de son yacht par des épaulards qui ont continuellement percuté le navire pendant plus d’une heure au large des côtes espagnoles.

Il est apparu en mai qu’une orque femelle appelée White Gladis, qui aurait été traumatisée par une collision avec un bateau, pourrait être responsable d’un certain nombre d’agressions après avoir appris à d’autres orques à attaquer des navires.

Les scientifiques pensent que White Gladis se venge des bateaux en entraînant des orques, qui ont déjà fait couler deux yachts.

Ils pensent qu’un «moment critique d’agonie» – au cours duquel White Gladis est peut-être entré en collision avec un navire ou a été pris dans des filets de pêche illégaux – a conduit à son agression contre les bateaux.