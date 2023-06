Une nouvelle association de pharmaciens autochtones tisse des liens dans le domaine des soins de santé

Non réservé49:29De la bonne médecine par deux meilleurs professionnels de la santé autochtones

Lorsque Jaris Swidrovich est entré à l’école de pharmacie en 2006, il s’est rendu compte qu’il était le seul Autochtone dans le programme – et peut-être même dans tout le domaine.

«Je ne me voyais représenté nulle part dans la profession. Je ne me souviens pas avoir jamais vu un pharmacien autochtone – visiblement identifiable de toute façon – entrer dans une pharmacie. Aucun autre professeur de pharmacie », a-t-il déclaré. Non réservé hôte Rosanna Deerchild.

« Je ne peux pas penser à un seul… manuel ou matériel d’apprentissage pour les étudiants en pharmacie qui ait été écrit par des Autochtones. »

À l’époque, il n’y avait pas d’associations liées à la pharmacie autochtone au Canada. Ainsi, l’année dernière, le pharmacien maintenant à part entière et professeur adjoint à l’Université de Toronto a lancé le sien.

Swidrovich, membre de la Première Nation de Yellow Quill, est coprésident des Professionnels de la pharmacie autochtones du Canada (IPPC). Il a été créé pour aider à connecter les professionnels de la pharmacie autochtones et fournir un soutien et des informations aux peuples autochtones pour les soins de santé liés à la pharmacie au Canada.

L’IPPC compte actuellement environ 40 pharmaciens autochtones parmi ses membres, dont la pharmacienne communautaire métisse Amy Lamb en tant que directrice générale et Gezina Baehr, pharmacienne et membre de la Première Nation Songhees, en tant que directrice de l’exploitation. Il est appuyé par l’Association des pharmaciens du Canada.

En mars, l’IPPC a annoncé sa première bourse pour les étudiants autochtones inscrits à un programme de doctorat en pharmacie ou de technicien en pharmacie au Canada. Il compte Shoppers Drug Mart et Johnson & Johnson parmi les sponsors qui aident à financer la bourse.

« Nous voulons que les étudiants et les gens, tous ceux qui envisagent la pharmacie, quel que soit leur âge, se voient simplement reflétés dans cette discipline », a déclaré Swidrovich, qui est d’ascendance salteaux et ukrainienne.

La Dre Alika Lafontaine est présidente de l’Association médicale canadienne. (Soumis par l’Association médicale canadienne)

De plus en plus d’Autochtones font leur place dans le système de soins de santé du Canada, du haut vers le bas. Dans le processus, ils espèrent naviguer et confronter un héritage de racisme systémique qui existe dans le domaine.

« Nous commençons à prendre notre place, non seulement au sein de nos communautés, mais aussi dans les institutions qui doivent travailler avec nos communautés, sur lesquelles nos communautés doivent s’appuyer », a déclaré la Dre Alika Lafontaine, présidente sortante de l’Association médicale canadienne ( CMA) et premier leader autochtone de l’association.

Lafontaine est anesthésiologiste à Grande Prairie, en Alberta. Il est originaire du territoire du Traité 4 dans le sud de la Saskatchewan et est d’ascendance crie, anishinaabe, métisse et insulaire du Pacifique.

« Parce que cela fait partie de l’infrastructure, du tissu de ce pays dans lequel nous nous trouvons. »

Isolement sur le terrain

Swidrovich s’est adressé aux étudiants et diplômés autochtones en pharmacie pour sa thèse de doctorat. Bien qu’ils aient tous eu des histoires uniques, « l’un des plus grands thèmes » les reliant tous était l’isolement et le manque de communauté, a-t-il déclaré.

« Où que nous ayons existé dans la profession de pharmacien à travers le pays, nous avons toujours été les seuls », a-t-il déclaré.

« Presque tous les participants à mon étude, la première fois qu’ils ont parlé à un autre pharmacien autochtone, c’était pendant l’étude. »

Parfois, dit-il, un étudiant autochtone peut ne pas se sentir à l’aise de divulguer ses antécédents, surtout s’il est suffisamment blanc pour que personne d’autre ne puisse poser des questions à ce sujet.

Un pharmacien prépare une dose de vaccin COVID-19 sur le comptoir, à Toronto, le vendredi 18 juin 2021. (Nathan Denette/La Presse Canadienne)

« Je ne voulais pas le faire connaître largement en tant qu’étudiant, car cela invite parfois au racisme, de [for example], ‘Oh, c’est vrai, nous avons des points d’équité en matière d’éducation au collège. C’est probablement comme ça que vous êtes entré », a-t-il déclaré à propos de sa propre expérience.

Lafontaine ne sait que trop bien comment un réseau reliant les Autochtones sur le terrain peut être un avantage essentiel.

Il remercie de nombreux éducateurs, experts et mentors autochtones de l’avoir aidé tout au long de sa carrière menant à son poste à la tête de l’AMC; sans eux, il a dit qu’il aurait peut-être envisagé d’arrêter en cours de route.

« C’est presque une permission que vous donnez aux autres personnes à qui vous parlez, de réaliser qu’il y a quelque chose de spécial dans ce que vous êtes capable de réaliser avec le soutien de toutes les personnes de votre vie », a-t-il déclaré.

Décoloniser la pharmacie et la médecine

Swidrovich dit qu’une grande partie du travail de l’IPPC consiste à plaider pour une reconnaissance plus large de la médecine autochtone, qui peut exister depuis des milliers d’années, mais qui est souvent rejetée par les experts occidentaux.

« Quelque chose que j’ai souvent examiné, c’est ce que sont les preuves, eh bien, d’abord considérées comme des preuves. Et puis une fois qu’elles sont considérées comme des preuves, lesquelles de ces preuves sont intégrées dans quelque chose comme des directives de pratique clinique », a-t-il déclaré.

Surtout, cette reconnaissance décide si un traitement donné est payé ou non par la couverture des soins de santé.

« Nous voyons une couverture pour des choses comme la dentisterie, les médicaments sur ordonnance, les médicaments en vente libre, même des choses comme les massages et l’acupuncture. Mais je n’ai encore rien vu [public or private] des régimes d’assurance… qui couvriront une offrande à apporter à une hutte de sudation ou à payer un aîné pour qu’il vienne chez vous », a-t-il déclaré.

Jaris Swidrovich utilise son poste de président des Professionnels de la pharmacie autochtones du Canada pour faire place aux méthodes autochtones d’enseignement et de guérison. (Soumis par Jaris Swidrovich)

Parfois, a déclaré Swidrovich, les pharmaciens peuvent mélanger les pratiques conventionnelles et autochtones, comme la pratique de la purification pour vos médicaments.

« Vous voudrez peut-être ouvrir tous vos flacons de pilules sur ordonnance ou votre plaquette de médicaments, par exemple, et les maculer dessus et… priez pour votre santé et votre bien-être, et pour que ces médicaments et médicaments n’aient pas d’interactions nocives avec d’autres substances comme la nourriture ou d’autres médicaments », a-t-il dit.

Il a souligné le All Nations’ Healing Hospital à Fort Qu’Appelle, en Saskatchewan, pour offrir des médicaments traditionnels autochtones et occidentaux sur ordonnance, en plus d’autres services de soins de santé.

Mais il a également noté d’autres cliniques qui, bien qu’elles n’offrent pas de services spécifiques aux Autochtones, appartiennent à des Autochtones ou ont un personnel qui a «une très excellente compréhension de la communauté autochtone» qu’elles desservent.

Les progrès de l’IPPC ne sont qu’une partie des changements progressifs que les peuples autochtones dans le système de soins de santé constatent et effectuent. Mais Lafontaine dit que le changement auquel il a participé ne signifie pas que c’est une «mission accomplie», même s’il approche de la fin de son mandat à la présidence de l’AMC.

« Les choses changent, probablement pas assez vite pour les personnes qui n’ont pas accès aux soins. Pas assez vite pour les personnes qui ont été blessées ou qui continuent d’être racialisées. Mais le changement avance. Je le sais. »