SÉOUL | La Corée du Sud possède des milliers d’années d’histoire, mais à l’exception de quelques sites emblématiques fortement restaurés comme les palais médiévaux, les touristes à Séoul doivent creuser profondément pour découvrir le patrimoine architectural de la capitale.

De mémoire d’homme, la majeure partie de la population de la ville vivait dans hanok, ou maisons traditionnelles. Ces cottages de plain-pied, à ossature de bois, au toit de chaume ou de tuiles bordaient des ruelles pittoresques, ou Golmok, accordant à Olde Seoul une qualité coréenne intemporelle et unique.

Avec une grande partie de la capitale millénaire, riche et câblée, désormais une «Everycity» internationale, cette qualité a disparu.

Certains quartiers ont été détruits lors de combats de rue pendant la guerre de Corée en 1950, mais beaucoup n’ont pas été touchés. Mais le véritable changement architectural a été le développement d’après-guerre.

Alors que la Corée du Sud s’industrialisait rapidement dans les années 1960, 1970 et 1980, les habitants des campagnes ont inondé Séoul pour travailler et de vastes étendues de vieilles maisons ont été rasées au bulldozer pour faire place à des infrastructures modernes. La densité de population nécessitait des blocs interminables d’appartements de grande hauteur – pratiques et confortables, mais esthétiquement stériles – qui dominent désormais le paysage urbain.

La deuxième vague de destruction – celle qui continue à ce jour – a été déclenchée par la démocratisation en 1987. Les propriétaires fonciers ont vivement protesté pour leur droit de se développer, même dans les zones réputées pour leurs concentrations de hanok logement. Le motif était le profit : les immeubles à plusieurs étages sont plus rémunérateurs pour les propriétaires.

Alors que Séoul a préservé et mis à jour l’architecture monumentale – palais royaux et temples bouddhistes – l’héritage des citoyens ordinaires a été pratiquement effacé, et le patrimoine historique de Séoul hanok aujourd’hui au bord de l’extinction.

C’est dans ce tourbillon qu’est entré l’Américain Robert Fouser.

« À moins que le mécanisme de développement immobilier ne perde de sa puissance, il continuera à construire – ce qui signifie tout détruire sur son passage », a déclaré M. Fouser. « Séoul va finir par devenir une jungle de béton générique sans aucun lien avec l’héritage ou la tradition coréenne. »

Cependant, il voit de l’espoir dans la génération montante de jeunes Sud-Coréens, une nouvelle appréciation de l’héritage du pays et des changements naissants dans les pratiques d’investissement de longue date.

Champion américain des cottages coréens

M. Fouser, 61 ans, est un auteur et universitaire qui partage son temps entre son port d’attache à Rhode Island et des séjours au Japon et en Corée du Sud. Son amour pour l’architecture asiatique traditionnelle était dans la famille.

« Mon père était dans l’armée d’occupation américaine au Japon », se souvient-il. « Il avait étudié le dessin, il a donc été envoyé à Kyoto pour faire des dessins d’architecture. »

Le père de M. Fouser a introduit des éléments asiatiques dans sa maison américaine et a raconté de nombreuses histoires sur les bâtiments et les sites dont il a été témoin en Asie. Ça a déteint.

M. Fouser lui-même a passé un an au Japon dans le cadre d’un programme d’échange au lycée. Il a ensuite obtenu des diplômes à l’Université du Michigan et au Trinity College de Dublin et a déménagé en Asie, passant finalement 29 ans à l’étranger.

Il a vécu dans trois lieux différents hanok et a publié cinq livres en coréen. Un travail en attente, couvrant les références de préservation architecturale en Europe et aux États-Unis, devrait être publié à la fin de cette année.

Il livre hanok donne des conférences, propose des visites et écrit des chroniques dans les principaux médias populaires – il a même dirigé la royauté britannique en visite vers des sites peu connus Golmok.

Il suit l’exemple de feu l’Anglais David Kilburn, décédé en 2019, et de feu l’Américain Peter Bartholomew, décédé deux ans plus tard. Dans un pays où, contrairement à l’Occident, les endossements de célébrités ne sont pas habituels, les trois expatriés, avec leur passion pour hanoka gagné un public nombreux et respectueux ici.

« Nous croyions également aux valeurs de nos propres traditions, donc les écouter était une confirmation », se souvient Hwang Doo-jin, l’un des plus grands architectes de boutique de Corée du Sud et ami de M. Fouser. « Mais c’étaient ces messieurs très éduqués de l’Ouest, donc c’était un autre type de confirmation. »

Les prédécesseurs de M. Fouser étaient des restaurateurs purs et durs, exigeant la plus grande authenticité historique.

Tous deux méprisaient la pratique consistant à déployer des fonds de la mairie pour détruire des personnes âgées fragiles hanok et élever de nouveaux hanok à leur place. Cette pratique a changé le visage de Bukchon, le plus célèbre de Séoul – mais désormais à peine historique – hanok trimestre.

Néo-hanok les propriétés sont la nouvelle vague. La ville de Séoul annoncée en février une politique de création 10″hanok villages » à l’échelle de la ville. Ceux-ci offriront des subventions aux propriétaires fonciers qui élèvent de nouveaux hanokou ajouter hanokcaractéristiques de style à l’existant bâtiments.dans sites à travers la capitale.

Cette approche peut puer le kitsch, mais M. Fouser est flexible sur l’authenticité. Il se dit «hanok passionné » plutôt qu’un « hanok activiste » comme ses prédécesseurs, qui ont tous deux été blessés par des promoteurs immobiliers voyous alors qu’ils poursuivaient la cause préservationniste.

« Plutôt que de suivre l’orthodoxie de l’authenticité et de l’intégrité, ma ligne est de préserver ou d’améliorer autant que possible le paysage urbain », a-t-il déclaré. « Si une vieille maison ne peut pas être réparée, je suis d’accord pour en construire une nouvelle hanok.”

Mais il s’agit rarement d’une seule maison alors que des quartiers entiers peuvent être sur le point de se développer. Des entreprises de construction puissantes et politiquement connectées rachètent les habitants, puis aplanissent les quartiers pour élever des gratte-ciel.

En l’absence de changement descendant, M. Fouser espère une solution ascendante liée aux pratiques d’investissement acceptées qui encouragent les propriétaires à développer et à redévelopper.

« Il n’y a pas de véhicule en Corée pour faire fructifier votre argent, sauf l’immobilier », a-t-il déclaré. « Si vous voulez vraiment préserver hanok et les paysages urbains, vous devez avoir des marchés de capitaux dynamiques – alors l’immobilier pourrait être davantage un lieu de vie.

Spéculateurs et marchés

Alors que la Corée du Sud est la 10e plus grande économie du monde, la Bourse coréenne, ou KSE, est la 15e plus grande au monde en termes de capitalisation boursière, selon à 2023 date de Robust Trader. Le KSE abrite des méga marques comme Samsung Electronics et Hyundai Motor, mais est à la traîne des échanges dans les petites économies comme la Suisse et l’Australie.

Le résultat : Une histoire d’après-guerre de construction de briques et de mortier est apparue pour beaucoup comme la seule voie viable vers la richesse.

« La totalité des investissements de l’ancienne génération étaient dans l’immobilier : ils ont acheté des maisons et les prix des maisons ont toujours augmenté », a déclaré James Kim, un gestionnaire de portefeuille basé à Séoul. « Les Coréens ont tendance à accorder beaucoup plus de poids à l’immobilier qu’aux actions et autres instruments financiers d’autres pays. »

Mais avec la propriété de Séoul qui explose à travers le toit, le changement est en marche.

« La jeune génération reste à l’écart de l’immobilier car elle a besoin de beaucoup de capital », a déclaré M. Kim. « Ils investissent dans des actions à petite capitalisation et [crypto currencies].”

M. Fouser espère que les jeunes, exclus des marchés immobiliers, valoriseront leur hanok héritage différemment de leurs parents et grands-parents, qui les considéraient comme démodés, inconfortables et non rentables.

Il y a des signes encourageants. Alors que Bukchon est un quartier de préservation officiel financé par la ville, un autre quartier de Séoul reçoit un nouvel avis pour son hanok le stock ne l’est pas.

A Ikseon Dong, les jeunes ont préservé organiquement hanok. Bien que de nombreux intérieurs aient été vidés et ne conviennent plus comme maisons, ils sont durables, ayant été convertis en cafés, bars, restaurants et magasins chics.

M. Hwang, dont le cabinet d’architectes exploite un hanok pratique, est un fan.

« L’architecture change avec le temps », a-t-il déclaré. « Même les vieux bâtiments doivent trouver un moyen de s’adapter à leur nouvel environnement. »

« Il y a une troisième voie entre la préservation orthodoxe et la démolition et la construction de nouvelles hanok : C’est une adaptation créative », a ajouté M. Fouser. « C’est toujours de la destruction, et ils ne sont pas magnifiquement restaurés, mais c’est mieux que l’alternative, qui consiste à élever de grandes tours. »