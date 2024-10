Une nouvelle approche médicale pourrait-elle réparer les gènes défectueux avant la naissance ? – Revue Eurasie

Une nouvelle étude montre qu’un outil biomédical peut fournir avec succès du matériel génétique pour modifier les gènes défectueux dans les cellules cérébrales fœtales en développement. La technologie, testée sur des souris, pourrait potentiellement stopper la progression de maladies neurodéveloppementales d’origine génétique, telles que le syndrome d’Angelman et le syndrome de Rett, avant la naissance.

« Les implications de cet outil pour traiter les conditions neurodéveloppementales sont profondes. Nous pouvons potentiellement corriger les anomalies génétiques à un niveau fondamental pendant les périodes critiques du développement cérébral », a déclaré Aijun Wang, auteur principal de l’étude et professeur de chirurgie et de génie biomédical à l’UC Davis.

L’étude, une collaboration entre le Wang Lab et le Murthy Lab de l’UC Berkeley, a été publiée aujourd’hui dans ACS Nano. L’équipe espère développer cette technologie dans le traitement des maladies génétiques pouvant être diagnostiquées lors de tests prénatals. Les traitements peuvent être administrés dans l’utérus pour éviter davantage de dommages à mesure que les cellules se développent et mûrissent.

Un système de transport complexe avec un mode de livraison révolutionnaire

Les protéines jouent un rôle crucial dans le fonctionnement de notre corps. Dans certaines conditions génétiques, les gènes expriment (produisent) plus ou moins de protéines que ce dont l’organisme a besoin. Dans de tels cas, le corps pourrait être dérégulé.

Les scientifiques ont trouvé un moyen de délivrer de l’ARN messager (ARNm) aux cellules qui seront traduites en protéines fonctionnelles. Cette méthode d’administration utilise une formulation unique de nanoparticules lipidiques (LNP) pour transporter l’ARNm. L’objectif est d’introduire (transfecter) du matériel génétique d’ARNm dans les cellules. L’ARNm traduirait alors les instructions pour construire des protéines.

Dans un article récent de Nature Nanotechnology, Wang, Murthy et leur équipe ont décrit une nouvelle formulation de LNP pour délivrer l’ARNm de manière sûre et efficace. Les LNP porteurs d’ARNm doivent arriver aux cellules, où ils seront absorbés par un processus appelé endocytose. Là, la cellule brise le transporteur LNP, ce qui permet à la cargaison d’ARNm d’être libérée.

« Les LNP développés dans cette étude utilisent un nouveau lieur dégradable par l’acide qui permet aux LNP de se dégrader rapidement à l’intérieur des cellules. Le nouveau lieur permet également de concevoir des LNP pour avoir une toxicité plus faible », a déclaré Niren Murthyprofesseur de bio-ingénierie à l’Université de Californie à Berkeley et co-chercheur sur ce projet.

L’efficacité est étroitement liée à la toxicité. Si l’efficacité d’absorption est faible, les scientifiques devront utiliser beaucoup de nanoparticules. Cela signifie des doses multiples ou des doses élevées pouvant provoquer une réponse immunitaire toxique.

« Jusqu’à présent, le plus grand obstacle à la transmission de l’ARNm au système nerveux central a été la toxicité qui conduit à une inflammation », a déclaré Wang.

L’étude a montré que la méthode LNP est plus efficace pour la traduction de l’ARNm, réduisant ainsi le besoin de doses potentiellement toxiques.

Envoi du manuel pour construire l’enzyme CAS9 pour l’édition génétique

La nouvelle étude décrit l’utilisation de la technologie LNP pour la délivrance d’ARNm Cas9 afin de traiter les maladies génétiques du système nerveux central in utero. Les chercheurs ont testé leur outil sur le gène responsable du syndrome d’Angelman, une maladie neurodéveloppementale rare.

Dans une maladie génétique, les dommages s’accumulent pendant la gestation et peu après la naissance. La recherche montre qu’il est plus efficace d’administrer des thérapies aux cellules cérébrales avant que la barrière hémato-encéphalique chez les bébés ne soit complètement formée. Ainsi, plus la correction intervient tôt, mieux c’est. L’idée était d’arrêter la progression de la maladie in utero.

Les chercheurs ont injecté le LNP avec l’ARNm dans les ventricules du cerveau fœtal dans un modèle murin. L’ARNm se traduit par CAS9, une protéine qui fonctionne comme des ciseaux pour l’édition génétique. Le CAS9 produit éditera le gène responsable du syndrome d’Angelman.

« L’ARNm est comme le manuel Lego qui contient des instructions pour assembler les pièces pour former des protéines fonctionnelles. La cellule elle-même possède toutes les pièces nécessaires pour construire CAS9. Nous devons simplement fournir la séquence d’ARNm, et la cellule la prendra et la traduira en protéines », a expliqué Wang.

Résultats

L’étude a montré que l’outil LNP était très efficace pour fournir l’ARNm traduit en CAS 9.

À l’aide de traceurs, les chercheurs ont pu voir tous les neurones modifiés à l’intérieur du cerveau. Leur étude a montré que les nanoparticules étaient absorbées par les cellules souches neurales et progénitrices du cerveau en développement. Les nanoparticules ont entraîné des modifications génétiques dans 30 % des cellules souches cérébrales du modèle murin.

« Transfecter 30 % de l’ensemble du cerveau, notamment les cellules souches, est une grosse affaire. Ces cellules migrent et se propagent à de nombreux endroits du cerveau à mesure que le fœtus se développe », a déclaré Wang.

Dans l’étude, à mesure que le développement fœtal se poursuivait, les cellules souches ont proliféré et ont migré pour former le système nerveux central. L’étude a révélé que plus de 60 % des neurones de l’hippocampe et 40 % des neurones du cortex étaient transfectés.

« Il s’agit d’une méthode très prometteuse pour les maladies génétiques affectant le système nerveux central. À la naissance des bébés, de nombreux neurones auraient pu être corrigés. Cela signifie que le bébé pourrait naître sans symptômes », a expliqué Wang.

Wang s’attend à voir un pourcentage encore plus élevé de cellules transfectées dans un modèle de souris malade.

« Les mauvais neurones porteurs de mutations peuvent être tués par l’accumulation de symptômes de la maladie et les bons neurones peuvent rester et proliférer. Cela pourrait conduire à une efficacité thérapeutique amplifiée. Si nous savons suffisamment bien comment fonctionnent les cellules, nous pouvons exploiter ces connaissances pour coopérer avec les voies naturelles de la cellule », a-t-il déclaré.