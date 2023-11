Une nouvelle approche du traitement du cancer du pancréas élargit les possibilités thérapeutiques et semble prometteuse pour une survie accrue

Cet article a été révisé selon Science X processus éditorial

Image CT axiale avec contraste iv. Adénocarcinome macrokystique de la tête pancréatique. Crédit : domaine public



Recherche préclinique publiée dans le Journal pour l’immunothérapie du cancer indique une nouvelle option de traitement prometteuse pour les personnes atteintes d’un cancer du pancréas. Des chercheurs du VCU Massey Comprehensive Cancer Center et du VCU Institute of Molecular Medicine (VIMM) suggèrent que lorsqu’il est utilisé sous une forme pouvant être administrée directement dans la cellule tumorale, l’acide polyinosine-polycytidylique (pIC) supprime la croissance tumorale, induit la mort des cellules cancéreuses et améliore la survie dans les modèles animaux présentant la forme la plus courante de cancer du pancréas.

Les chercheurs ont également conclu que lorsqu’il est utilisé seul ou en association avec un médicament standard tel que la gemcitabine, le pIC (un ARN double brin qui agit comme un immunostimulant) est sûr et non toxique pour les cellules pancréatiques normales, ce qui indique que cette approche peut ont un potentiel translationnel pour améliorer la survie des personnes atteintes d’adénocarcinome canalaire pancréatique (PDAC).

La PDAC est l’un des cancers les plus difficiles à traiter efficacement, avec un taux de survie à un an de 24 % et un taux de survie à cinq ans de seulement 9 %. Dans l’article, des chercheurs codirigés par Paul B. Fisher, M.Ph., Ph.D., FNAI, titulaire de la chaire Thelma Newmeyer Corman en recherche sur le cancer à Massey et directeur du VIMM, ont montré que la combinaison de traitements améliore considérablement la survie de souris immunocompétentes atteintes de tumeurs PDAC qui capturent les propriétés du cancer du pancréas humain.

Cette recherche est le prolongement des travaux pionniers réalisés à l’origine par Fisher et ses collègues pour définir les moyens d’améliorer l’activité anticancéreuse du pIC. Des essais cliniques antérieurs avec pIC ont montré une activation limitée de la réponse immunitaire et aucun effet antitumoral détectable dans le mélanome ou d’autres cancers. Cependant, lorsqu’il est administré dans le cytoplasme de la cellule tumorale à l’aide de polyéthylèneimine (PEI), un polymère synthétique soluble dans l’eau, le pIC peut pénétrer avec succès dans la cellule et stimuler la mort des cellules tumorales.

Les travaux actuels, co-écrits avec Luni Emdad, MBBS, Ph.D., professeur agrégé au Département de génétique humaine et moléculaire de VCU et membre du VIMM, et d’autres, documentent une réponse profonde chez les animaux atteints de PDAC lorsque le pIC est efficacement délivré. dans les cellules tumorales à l’aide du PEI.

“Des études de laboratoire et précliniques antérieures ont montré que cette méthode était également efficace dans un certain nombre d’autres cancers, notamment le cancer du sein, le mélanome et le foie”, a déclaré Fisher, qui est également professeur au Département de génétique humaine et moléculaire de la VCU School of Médecine.

“En étudiant ce phénomène chez des souris dont le système immunitaire est intact, nous avons constaté qu’il fonctionnait exceptionnellement bien dans la PDAC, prolongeant la vie à un degré étonnant rien que par lui-même, et qu’il s’améliorait encore davantage en combinaison avec la gemcitabine. Rien de tel n’a été observé auparavant. en regardant la molécule pIC originale sans utiliser de PEI ou d’autres modalités thérapeutiques dans PDAC.

L’étude démontre également le mécanisme de l’efficacité du pIC et le rôle profond du système immunitaire dans cette voie. Le pIC active Stat1, une molécule stimulatrice de l’expression génique, qui à son tour active les chimiokines (protéines qui stimulent la migration des cellules immunitaires) pour renforcer la réponse du système immunitaire aux cellules cancéreuses. La réaction convertit les macrophages M2 associés à la tumeur en macrophages M1, transformant ainsi la machinerie moléculaire responsable de la création des cellules cancéreuses en un système qui attaque le cancer.

Puisque les profils de toxicité de la gemcitabine et du pIC sont connus, a déclaré Emdad, les scientifiques peuvent être sûrs que l’approche peut être utilisée en toute sécurité pour tester son efficacité dans des études sur l’homme.

“La PDAC est une maladie dévastatrice. Nos données de survie chez ces souris sont si encourageantes que nous considérons que l’impact potentiel de notre traitement sur les humains sera significatif”, a déclaré Emdad.

Dans un autre point prometteur de l’étude, le prétraitement des souris avec pIC avant le développement du cancer a ralenti la croissance éventuelle de la tumeur d’environ 60 %, ce qui suggère que la molécule a induit un effet protecteur semblable à celui d’un vaccin chez les souris. Il s’agit d’un domaine que les chercheurs ont identifié comme nécessitant une étude plus approfondie, afin d’étudier les implications possibles en matière de prévention du cancer.

Fisher a déclaré que bien que les résultats positifs de cette étude soient démontrés spécifiquement dans le cancer du pancréas, l’approche devrait fonctionner dans plusieurs types de cancer et pourrait devenir une thérapie généralisée en combinaison avec des normes de soins spécifiques au cancer. De plus, des données encourageantes issues d’études de phase I utilisant le pIC-PEI (BO-112) en monothérapie ou en association avec l’inhibiteur du point de contrôle immunitaire anti-PD-1 se sont révélées sûres et gérables chez les patients atteints de cancers solides agressifs autres que le PDAC. .

“Le tableau d’ensemble est que cette approche fonctionne et qu’elle est prête à être utilisée en clinique pour traiter les patients atteints d’un cancer du pancréas”, a déclaré Fisher. « Traduire les découvertes issues du laboratoire en thérapies efficaces constitue un défi majeur qui, une fois accompli, représentera l’aboutissement ultime de la recherche médicale fondamentale. Pour les patients PDAC, nous pensons qu’il pourrait y avoir une lumière au bout du tunnel.