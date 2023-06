Une nouvelle approche des greffes pourrait augmenter l’offre de cœurs de donneurs

Le nouvel essai est le premier à tester l’approche aux États-Unis, en utilisant le système de soins d’organes fabriqué par TransMedics, une société de dispositifs médicaux basée au Massachusetts qui a financé l’étude. Il s’agit d’un dispositif « cœur dans une boîte » qui perfuse le cœur du donneur avec du sang chaud et oxygéné. En plus de ressusciter le cœur, l’appareil permet également aux médecins de tester son fonctionnement.

Les patients du groupe DCD étaient plus susceptibles d’avoir des problèmes de fonction cardiaque importants peu de temps après la greffe : 15 % en avaient, contre 5 % dans le groupe de greffe standard. Mais les problèmes étaient gérables.

À l’heure actuelle, environ 20 centres de transplantation américains effectuent des transplantations cardiaques DCD, selon Schroder. Mais il a dit qu’il pensait qu’ils devraient désormais être considérés comme « une norme de diligence ».

D’autres experts s’attendent à ce que les résultats encouragent davantage de programmes de transplantation à adopter l’approche.

Le domaine de la transplantation cardiaque est, par nature, « très conservateur », a déclaré Dre Nancy Sweitzer, spécialiste de l’insuffisance cardiaque et professeur à la faculté de médecine de l’Université de Washington à Saint-Louis.

Les équipes de transplantation veulent être sûres de « faire un bon échange » lorsqu’elles donnent un nouveau cœur aux patients, a déclaré Sweitzer.

« Je pense que ces résultats conduiront plus de programmes à aller de l’avant avec plus de confiance », a déclaré Sweitzer, qui a écrit un éditorial publié avec l’étude.

Dr David Klassen est médecin-chef du United Network for Organ Sharing (UNOS), l’organisation à but non lucratif qui gère la liste d’attente nationale pour les greffes. Il a dit que par rapport à d’autres greffes d’organes, les greffes cardiaques ont toujours été plus limitées par l’offre de donneurs.