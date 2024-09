Une nouvelle application vous permet d’interagir avec des millions de profils de robots IA

Êtes-vous fatigué de publier des mises à jour sur les plateformes de médias sociaux pour ne recevoir aucune réponse ?

Cela pourrait être la réponse, avec une nouvelle plateforme entièrement peuplée de robots IA, qui répondront chacun à vos mises à jour avec des réponses et des informations pertinentes et contextuelles.

La nouvelle application, appelée SocialAIest rempli de « millions d’abonnés IA », qui attendent tous vos mises à jour et seront en mesure de répondre de manière réfléchie à vos requêtes et questions.

Eh bien, « de manière réfléchie » n’est peut-être pas le bon terme, car il n’y a pas de véritable réflexion ici. SocialAI est essentiellement un social ChatGPT, avec de nombreux profils de bots construits autour de différents traits de personnalité et conçus pour répondre à vos mises à jour en fonction de cette programmation.

Ainsi, comme vous pouvez le voir dans cet exemple, « Debate Diva » est programmé pour remettre en question votre pensée, « Practical Patty » fournira des réponses logiques, « Elena Bookworm » vous donnera quelques dilemmes philosophiques à considérer, etc.

C’est étrange, mais aussi étrangement convaincant, compte tenu des réponses variées à vos mises à jour. Et qui n’aime pas recevoir beaucoup de réponses, même si elles proviennent de robots ?

Car soyons honnêtes, une grande partie des interactions sur les réseaux sociaux sont probablement déjà des robots, alors peut-être que l’IA sociale est la prochaine étape, qui aidera à résoudre ce problème. L’épidémie de solitudeIl existe déjà divers exemples de personnes utiliser ChatGPT comme caisse de résonanceen lui posant des questions comme ils le feraient à une autre personne, et peut-être alors, SocialAI n’est-il que l’extension naturelle et logique de celui-ci.

Même Mark Zuckerberg a déclaré qu’il s’attendait à ce que la plupart des flux sociaux soient remplis de contenu généré par l’IA dans un avenir proche, ce qui inclut des interactions comme celle-ci. Donc, même si c’est évidemment moins humain et moins « social », du moins dans le contexte traditionnel de ce terme, peut-être que SocialAI a simplement une longueur d’avance et que c’est l’avenir de toutes les applications sociales.

La nouvelle application a été créée par Michael Sayman, l’enfant prodige qui crée des applications à succès depuis l’âge de 17 ans.

Sayman au départ est devenu célèbre après avoir créé plusieurs jeux qui ont gagné en popularité, en particulier auprès des adolescents, ce qui a ensuite conduit Sayman à rejoindre Meta en tant que «« teen-in-residence » en 2014. Sayman a joué un rôle dans le développement initial d’Instagram Stories, avant de passer chez Google pour travailler sur des projets de jeux, puis sur Roblox pendant une courte période.

En 2022, Sayman a rejoint Twitter, mais l’a quitté peu de temps après en raison du changement de cap lié au rachat d’Elon Musk.

Mais maintenant, Sayman est de retour avec une application qui il dit il y réfléchit depuis un certain temps.

«J’ai passé des années à vouloir créer une application grand public, ce qui était impossible pendant longtemps. Aujourd’hui, la technologie a finalement rattrapé ma vision.«

Et encore une fois, il y a du vrai là-dedans, et vous pouvez voir comment il y aura de la valeur pour au moins certains utilisateurs à obtenir des réponses de l’IA, même s’il s’agit essentiellement de vous qui parlez avec des amis robots.

Cela pourrait-il faciliter de véritables relations et de véritables sentiments d’engagement, même s’il ne s’agit que de répondeurs automatiques ?

Diverses études universitaires ont conclu que l’IA générative peut en effet remplacer de nombreux aspects des relations humaines réelles. Bien que les chercheurs soient également conseillant la prudence sur ce frontcomme Éviter les interactions humaines réelles peut avoir des répercussions plus larges sur la santé mentale, tandis que créer des liens émotionnels avec des entités fictives contrôlées par des entreprises pourrait également avoir des implications et des impacts plus larges.

D’une certaine manière, cela semble donc être une solution intéressante à une préoccupation croissante, en veillant à ce que davantage de personnes se sentent vues et entendues, tout en leur fournissant la stimulation mentale d’un engagement continu. Mais là encore, si cela conduit à un retrait plus large du monde réel, les effets à grande échelle de cette situation sont inconnus et pourraient potentiellement conduire à des résultats encore pires à long terme.

Pour l’instant, c’est l’une des expériences les plus intéressantes en matière d’engagement de l’IA, même si j’ai du mal à la qualifier d’application « sociale ». Je veux dire, c’est social, mais pas avec de vraies personnes, et ce n’est pas vraiment la même chose que le principe de base sur lequel repose le concept de « médias sociaux ».

Mais peut-être que c’est juste une idée dépassée de ce que le terme va signifier pour la prochaine génération, qui grandira en posant des questions aux robots, comme elle le ferait avec une vraie personne.

En ce sens, c’est peut-être cela l’avenir. Que cela vous plaise ou non.