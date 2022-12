Une nouvelle application vise à aider les millions de personnes vivant avec une longue covid

Visible n’est qu’un des nombreux projets conçus pour aider les personnes souffrant de covid depuis longtemps. Des chercheurs de l’University College de Londres ont récemment créé une application appelée Lungy, qui est conçue pour aider les utilisateurs souffrant de longue covid, d’asthme ou de maladie pulmonaire obstructive chronique (MPOC) à faire des exercices de respiration. Une autre application, du groupe britannique Northern Care Alliance NHS, a été développée pour aider les patients à consigner leurs progrès afin que les cliniciens puissent ajuster leur traitement en conséquence.

Derrière les chiffres, il y a une énorme quantité de douleur, de misère et de frustration individuelles concernant l’ignorance médicale de la maladie, déclare Mike Clarke, un rédacteur médical de 44 ans à Bristol, au Royaume-Uni, qui vit avec une longue covid depuis octobre. 2020. Il doit passer des heures chaque jour allongé parce que même le simple fait de s’asseoir met son cœur à rude épreuve.

“J’ai eu quelques jours de santé particulièrement mauvaise, et mon score [on the app] le lendemain était suffisamment faible. Cela peut ne pas sembler beaucoup, mais après deux ans de médecins m’ayant dit que tous les tests médicaux ont montré que tout dans mon corps allait bien, je me suis senti plus validé par les données de Visible en une semaine et demie d’utilisation », dit-il.

«Après deux ans sans aucun progrès, la plupart des gens comme moi avec une longue covid recherchent désespérément quelqu’un ou quelque chose – n’importe quoi – pour offrir de l’espoir. Pour moi, l’application Visible me donne un petit aperçu de cela.