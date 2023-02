Une nouvelle application permet aux gens de créer des avatars et de passer du temps avec des amis dans des chambres virtuelles. C’est énorme en Asie.

Portez les tenues les plus tendances et vivez votre meilleure vie virtuelle avec vos amis sur Bondee. (Bondee/Metadream Tech)

Bondee est une nouvelle application de réseautage social créée par une entreprise technologique basée à Singapour.

L’application a dépassé plusieurs classements d’App Store à travers l’Asie depuis son lancement le 17 janvier.

La popularité de Bondee est restée forte malgré les rumeurs de fuites d’informations sur les cartes de crédit.

Bondée — une application dont vous n’avez probablement jamais entendu parler auparavant — prend actuellement l’Asie d’assaut.

L’application de réseautage social d’avatar virtuel a été lancée le 17 janvier et, en moins d’un mois, Bondee a dépassé les palmarès des magasins d’applications dans plusieurs pays et a accumulé plus de 5 millions de téléchargements sur Google Play.

C’est un record de sept mois plus rapide qu’Instagram, qui n’a enregistré qu’un million de téléchargements après deux mois, selon Techcrunch.

Bondee a été développé par Metadream, une startup technologique basée à Singapour avec des équipes supplémentaires travaillant au Japon, en Corée du Sud et aux États-Unis. La société prévoit également d’ouvrir des bureaux en Thaïlande et aux Philippines, selon le site Web de Bondee.

Bondee est actuellement disponible dans divers pays d’Asie, notamment au Japon, en Corée du Sud, à Singapour, en Thaïlande, aux Philippines et en Malaisie.

Alors, qu’est-ce que Bondee exactement ?

Bondee est une application de réseautage social qui permet aux utilisateurs de se connecter avec jusqu’à 50 de leurs amis les plus proches sur une place virtuelle. L’application comprend les fonctions de chat typiques disponibles sur la plupart des plateformes sociales.

Mais contrairement à la plupart des applications sociales, les utilisateurs peuvent créer leurs propres avatars à partir d’une large sélection de tenues et de coiffures à la mode, ainsi que décorer leur propre espace pour que leurs amis puissent les visiter.

Bondee est un peu comme Les Simsle jeu vidéo de simulation de vie sorti pour la première fois en 2000. Mais les personnages virtuels et les options de design d’intérieur sur la nouvelle plate-forme semblent plus jeunes et plus ludiques.

Depuis son lancement, les guides de mode Bondee et les conseils de décoration de chambre ont été partagés sur diverses plateformes de médias sociaux telles qu’Instagram, Twitter, TikTok et même Pinterest.

De nombreux utilisateurs ont également publié leurs noms d’utilisateur et codes QR Bondee sur leurs réseaux sociaux, encourageant d’autres utilisateurs à les ajouter en tant qu’amis dans l’application.

Mais tout n’a pas été rose et papillon pour Bondee. Au début de sa sortie, les créateurs de l’application luttaient contre les rumeurs de fuites d’informations sur les cartes de crédit.

Bien que la carte de crédit ou les détails financiers ne soient pas demandés lors de l’inscription à Bondee, sa politique de confidentialité antérieure montrait la possibilité d’achats intégrés pour acheter des produits NFT sur la plate-forme, selon ANC.

Dans une mise à jour du 29 janvier, Metadream a supprimé toute mention des NFT de son politique de confidentialité.

La société a également rejeté toutes les réclamations l’accusant d’avoir divulgué des informations de carte de crédit, comme indiqué sur ANC.

Bondee n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaire d’Insider.