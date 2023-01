Une nouvelle année, un nouveau mois, une nouvelle lune et plus de courrier indésirable – Shaw Local

Bienvenue en janvier, où le brouhaha des vacances est terminé, et nous nous tournons vers deux ou trois mois d’hiver avant que le printemps ne pointe à l’horizon.

La dinde de Thanksgiving a cédé la place au jambon de Noël et aux hors-d’œuvre et à la bière artisanale du réveillon du Nouvel An, mais maintenant nous pouvons prendre une pause gastronomique, au moins pour un moment.

Nous pouvons également espérer que 2023 ne sera pas aussi chargée que la bonne vieille 2022. Étant membre de la première cohorte de la génération du baby-boom, les personnes de mon groupe d’âge ont vu énormément de célébrités que nous connaissions décéder en 2022, de des gens sérieux comme l’historien David McCullough au grand basketteur bien moins sérieux mais toujours remarquable Bill Russell et l’acteur de “Star Trek” Nichelle Nichols

Non pas que de bonnes choses ne se soient pas produites au cours de l’année, bien sûr. Le Congrès a finalement approuvé un ensemble de législations climatiques indispensables et tous les emplois perdus pendant la pandémie ont été récupérés en août. Mais perdre plus d’un million de personnes à cause du COVID-19 et plusieurs fois plus de personnes touchées par le long COVID semble avoir eu un impact assez grave sur le bassin de travailleurs des services. Cela continue d’avoir un effet sérieux sur les entreprises.

Mais maintenant, nous avons une nouvelle année devant nous. Et pendant que nous nous tenons sur la pointe des pieds pour voir ce qui pourrait se diriger vers l’horizon, voici quelques éléments à méditer qui sont apparus parmi les courriers indésirables ici au Matile Manse :

Dans sa plus ancienne utilisation enregistrée (Egypte, environ 2800 avant notre ère), une poignée de main signifiait l’attribution du pouvoir d’un dieu à un dirigeant terrestre. Cela se reflète dans le verbe égyptien « donner », dont le hiéroglyphe était le pictogramme d’une main tendue.

Gardez cela à l’esprit pour l’été prochain : un grand pommier en pleine feuille peut nécessiter jusqu’à 95 gallons d’eau du sol chaque jour.

La plus grande araignée connue au monde est l’araignée mangeuse d’oiseaux Goliath, trouvée dans les forêts tropicales côtières du Surinam et de la Guyane. Je suis sûr que l’un d’eux vivait dans le sous-sol de notre ancienne maison.

Le plus ancien enregistrement d’une éclipse solaire totale se trouve sur une tablette d’argile trouvée parmi les ruines de l’ancienne ville d’Ugarit dans l’actuelle Syrie. Le dossier décrit une éclipse qui s’est produite le 4 mars 1223 avant notre ère.

Abraham Lincoln a publié la proclamation d’émancipation en janvier 1863.

La vache familiale moyenne a besoin de 2 acres de bon pâturage.

La plupart des enfants auront un ensemble complet de 20 dents à l’âge de 3 ans.

La chaîne History Channel a été lancée en janvier 1995 et proposait également des émissions d’histoire à l’époque, croyez-le ou non.

La pleine lune de janvier se lèvera demain soir, le 6 janvier. Les autochtones appelaient la pleine lune de janvier la pleine lune des loups parce que les hurlements des loups pouvaient être entendus si clairement lors des nuits froides et claires de janvier. Chose intéressante, de nombreuses autres cultures à travers l’hémisphère nord, dans l’Ancien Monde ainsi que dans le Nouveau Monde, ont également nommé la pleine lune de janvier d’après les loups.

D’après la quantité de tissu cérébral qui lui est consacrée, la vue semble être le sens humain le plus important. La partie du cerveau qui s’occupe de la vue est beaucoup plus grande que les parties qui s’occupent de nos autres sens.

Jusqu’en 1965, les dimes étaient presque entièrement en argent. Cette année-là, le Congrès a décidé que les pièces de dix cents devaient être constituées de deux couches d’un alliage cuivre-nickel avec une couche de cuivre solide prise en sandwich entre elles.

Auteurs, prenez note : vous pourriez ne pas être reconnu de votre vivant. Sur les 1 700 poèmes écrits par Emily Dickinson, seuls sept ont été publiés de son vivant. Le premier volume de sa poésie n’a été publié que quatre ans après sa mort.

Les Bears de Chicago ont battu Washington (les commandants de nos jours) 73-0 lors du match de championnat de la Ligue nationale de football de 1940.

En janvier 1959, l’Alaska est devenu le 49e État du pays.

Au cas où vous auriez décidé de vous diriger vers la prairie, vous aurez besoin de cinq livres de grains de maïs pour planter un acre de maïs sur votre nouvelle propagation.

Règle de base : Attendez-vous à ce que votre discours prenne environ un tiers de temps de plus qu’il n’en a fallu pour que vous le pratiquiez.

Ellis Island a ouvert le 1er janvier 1892, en tant que point d’entrée officiel pour ceux qui traversent l’Atlantique vers les États-Unis Pendant les 35 années précédant l’ouverture d’Ellis Island, le Castle Garden de New York, maintenant appelé Castle Clinton, était le centre qui accueillait les immigrants sur le Cote est.

Le terme « Maison Blanche » n’est devenu le nom officiel de la maison du président que lorsque Théodore Roosevelt y a vécu, même si d’autres présidents y ont vécu pendant plus d’un siècle.

Dans les années 1850, Fredrick Law Olmstead a été la première personne à se qualifier d’architecte paysagiste. Lui et Calvert Vaux ont conçu et supervisé la construction de Central Park de 843 acres à New York à partir de 1858. Fait amusant : plus de poudre à canon a été utilisée pour franchir les obstacles pendant la construction que pendant la bataille de Gettysburg.

Le premier oléoduc aux États-Unis a été construit en Pennsylvanie. Il mesurait 2 pouces de diamètre et 6 miles de long.

Alors que je tapais cette colonne, il m’est venu à l’esprit que la Journée nationale de la dactylographie était le 8 janvier.

Juste au cas où vous pensez qu’il n’y a jamais assez de bonnes nouvelles : un arc-en-ciel d’une durée de plus de trois heures a été signalé depuis la frontière côtière de Gwynedd et Clwyd, au nord du Pays de Galles, en Grande-Bretagne, le 14 août 1979.

Une autre règle de base : la distance entre vos doigts avec vos bras tendus à hauteur d’épaule est égale à votre taille.

À l’heure actuelle, nous sommes plus susceptibles d’avoir affaire à de la neige qu’à de la pluie, mais le principe ici est le même : la raison pour laquelle les nuages ​​de pluie sont sombres au lieu de blancs est que lorsque les particules d’eau sont petites, elles réfléchissent la lumière et sont perçues par notre yeux aussi blancs. Cependant, lorsque les particules d’eau deviennent suffisamment grosses pour former des gouttes de pluie, elles absorbent la lumière et nous apparaissent sombres.

Notre dernière règle d’or pour aujourd’hui est pour ceux qui envisagent de faire du ski de fond. Tenu droit, un bâton de ski de fond est à la bonne longueur s’il s’insère confortablement entre le sol et votre aisselle.

