LONDRES (AP) – Un filet régulier de camions est sorti des ferries et des trains de chaque côté de la Manche vendredi, un jour de l’an calme après une nuit sismique dans les relations entre l’Union européenne et la Grande-Bretagne.

La route des marchandises très fréquentée entre le sud-est de l’Angleterre et le nord-ouest de la France est en première ligne des changements maintenant que le Royaume-Uni a complètement quitté l’étreinte économique du bloc des 27 nations, la dernière étape du Brexit.

«Pour la majorité des camions, ils ne remarqueront même pas la différence», a déclaré John Keefe, porte-parole d’Eurotunnel, le tunnel ferroviaire qui transporte les véhicules sous la Manche. «Il y avait toujours le risque que si cela se produisait à une période chargée, nous puissions rencontrer des difficultés, mais cela se produit pendant la nuit un jour férié et un long week-end.

La Grande-Bretagne a quitté jeudi le vaste marché unique des personnes, des biens et des services du bloc européen à 23 heures, heure de Londres, minuit à Bruxelles, lors du plus grand changement économique que le pays ait connu depuis la Seconde Guerre mondiale. Un nouvel accord commercial entre le Royaume-Uni et l’UE entraînera de nouvelles restrictions et de nouvelles formalités administratives, mais pour les partisans britanniques du Brexit, cela signifie récupérer l’indépendance nationale de l’UE et de son réseau de règles.

Le Premier ministre Boris Johnson, dont le soutien au Brexit a contribué à pousser le pays hors de l’UE, l’a qualifié de «moment incroyable pour ce pays».

«Nous avons notre liberté entre nos mains, et c’est à nous d’en tirer le meilleur parti», a-t-il déclaré dans un message vidéo du Nouvel An.

La rupture intervient 11 mois après un Brexit politique qui a laissé les deux parties dans les limbes d’une «période de transition» au cours de laquelle les droits et les règles de l’UE ont continué de s’appliquer à la Grande-Bretagne.

L’accord commercial scellé la veille de Noël après des mois de négociations tendues garantit que la Grande-Bretagne et l’UE peuvent continuer à acheter et à vendre des marchandises sans tarifs ni quotas. Mais les entreprises doivent faire face à de nouveaux coûts et formalités administratives, notamment les déclarations en douane et les contrôles aux frontières.

Le port de la Manche de Douvres et l’Eurotunnel se sont préparés aux retards avec l’introduction des nouvelles mesures.

La route d’approvisionnement vitale a été harcelée pendant des jours après que la France ait fermé sa frontière aux camionneurs britanniques pendant 48 heures la semaine dernière en réponse à une variante à propagation rapide du virus identifiée en Angleterre.

La pandémie et un week-end de vacances ont fait en sorte que le trafic transmanche était léger vendredi. La Grande-Bretagne a également retardé de plusieurs mois l’imposition de contrôles douaniers complets afin que les entreprises puissent s’adapter.

Le gouvernement britannique a insisté sur le fait que «les systèmes frontaliers et l’infrastructure dont nous avons besoin sont en place et nous sommes prêts pour le nouveau départ du Royaume-Uni».

De nouveaux contrôles étaient également en place à travers la mer d’Irlande. Une douzaine de camions ont quitté le premier ferry pour arriver au port de Dublin en provenance du Pays de Galles avant l’aube, franchissant les nouvelles inspections douanières sans retard.

« Nous avons évité le genre de perturbation dramatique d’un Brexit sans accord commercial, mais cela ne signifie pas que les choses ne changent pas très fondamentalement, car elles le sont », a déclaré le ministre irlandais des Affaires étrangères, Simon Coveney.

«Nous allons maintenant voir les 80 milliards d’euros (97 milliards de dollars) de commerce à travers la mer d’Irlande entre la Grande-Bretagne et l’Irlande perturbés par beaucoup plus de contrôles et de déclarations, de bureaucratie et de paperasse, ainsi que de coûts et de retards.»

Le Brexit pourrait également avoir des répercussions constitutionnelles majeures pour le Royaume-Uni. L’Irlande du Nord, qui partage une frontière avec l’Irlande, membre de l’UE, reste plus étroitement liée à l’économie de l’Union dans les conditions du divorce. Ainsi, alors que les marchandises continueront à circuler librement à travers la frontière terrestre irlandaise, de nouvelles procédures de commerce entre l’Irlande du Nord et le reste du Royaume-Uni seront mises en place.À long terme, cela pourrait éloigner l’Irlande du Nord du reste du Royaume-Uni et se diriger vers son sud. voisin.

En Écosse, qui a voté fermement en 2016 pour rester, le Brexit a renforcé le soutien à la séparation d’avec le Royaume-Uni. Le Premier ministre indépendantiste du pays, Nicola Sturgeon, a tweeté: «L’Ecosse sera bientôt de retour, l’Europe. Gardez la lumière allumée.

Les dirigeants européens ont également regretté le départ de la Grande-Bretagne.

«Le Royaume-Uni reste notre voisin mais aussi notre ami et allié», a déclaré le président français Emmanuel Macron dans son discours de nouvel an à la nation. «Ce choix de quitter l’Europe, ce Brexit, était le fruit du malaise européen et de beaucoup de mensonges et de fausses promesses.»

