Une nouvelle année plus heureuse – Le New York Times

Comment avez-vous eu l’idée de cela?

Beaucoup d’entre nous sur le bureau du puits avaient lu “The Good Life” du Dr Robert Waldinger, et nous avons adoré ce livre. Il s’agit de l’étude de Harvard sur le développement des adultes, qui a commencé pendant la dépression. Pendant des générations, les chercheurs ont suivi des familles de différents milieux socio-économiques, leur posant des questions incroyablement détaillées et leur faisant passer des examens médicaux.

Et qu’est-ce que l’étude a trouvé?

Ce qui est ressorti, c’est que les relations sont un élément crucial du bonheur.

Si vous devez prendre une seule décision qui assurera votre santé et votre bonheur, la science nous dit que ce devrait être de cultiver des relations chaleureuses de toutes sortes. Il ne s’agit pas seulement d’avoir un partenaire. C’est dans tous les domaines de votre vie. Nous avons donc travaillé avec le Dr Waldinger pour créer des exercices pour aider les gens à cultiver plus de bonheur dans leurs relations.

L’un des défis consiste à inviter à écrire un «éloge funèbre pour les vivants» ou à dire à quelqu’un pourquoi vous lui êtes reconnaissant en ce moment. L’as tu essayé?

Je l’ai fait une fois avec mon professeur de quatrième année, Roseann Manley. Elle a écrit sur mon bulletin : « Jancee est une écrivaine très talentueuse, et je pense qu’elle deviendra un jour une écrivaine célèbre. Et je ne suis pas un écrivain célèbre, mais je me souviens avoir lu ça et avoir pensé : “Oh, elle voit quelque chose en moi.” Et cela a changé le cours de ma vie.

Alors j’ai retrouvé Mme Manley, toutes ces années plus tard. Et je lui ai dit à quel point j’étais reconnaissant. Et nous avons maintenant échangé des dizaines et des dizaines de lettres. Elle a 91 ans, est veuve et n’a pas d’enfants. Je l’appelle à chaque Noël. Elle m’envoie des lettres avec des chiots et des chatons sur le papier à lettres. Elle est devenue ma grand-mère de remplacement. C’est une chose merveilleuse.