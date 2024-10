Une nouvelle analyse suggère que la dette nationale pourrait augmenter sous Harris, mais elle augmenterait sous Trump

WASHINGTON– Personne n’est susceptible d’être satisfait des déficits plus élevés prévus dans une nouvelle analyse des plans économiques de Kamala Harris et Donald Trump.

L’analyse publiée lundi par le Comité non partisan pour un budget fédéral responsable suggère qu’une présidence Harris pourrait augmenter la dette nationale sur 10 ans de 3,5 billions de dollars. Et ce, même si la campagne de la vice-présidente insiste sur le fait que les investissements proposés dans la classe moyenne et le logement seraient entièrement compensés par une hausse des impôts sur les sociétés et les riches. Son guide politique de campagne indique que Harris est « engagé à faire preuve de responsabilité financière – à réaliser des investissements qui soutiendront notre économie, tout en les payant et en réduisant en même temps le déficit ».

La même analyse indique que les idées de l’ancien président Trump pourraient ajouter 7 500 milliards de dollars supplémentaires à la dette, voire jusqu’à 15 200 milliards de dollars. Et ce, même s’il suggère que la croissance serait si forte sous sa direction que personne n’aurait à s’inquiéter des déficits.

Le rapport de 34 pages publié par l’organisme de surveillance budgétaire met en lumière la question des emprunts publics à laquelle sera confronté le vainqueur des élections de novembre. La dette fédérale totale détenue par le public dépasse désormais 28 milliards de dollars et devrait continuer à augmenter car les revenus ne peuvent pas suivre les coûts croissants de la sécurité sociale, de Medicare et d’autres programmes. L’analyse a noté que le coût du service de cette dette en termes de dollars a « éclipsé le coût de la défense de notre nation ou de la fourniture de soins de santé aux Américains âgés ».

S’appuyant sur les discours des candidats, les documents de campagne et les publications sur les réseaux sociaux, l’analyse met en garde sans ambages : « La dette continuerait de croître plus rapidement que l’économie selon les plans des deux candidats et, dans la plupart des scénarios, elle augmenterait plus rapidement et plus que sous la loi actuelle. »

Aucun des deux candidats n’a mis l’accent de manière significative sur la réduction du déficit budgétaire dans son discours aux électeurs. Mais de multiples analyses montrent une nette différence : Harris est beaucoup plus responsable financièrement que Trump.

Jason Furman, professeur à l’Université Harvard et ancien économiste de premier plan à la Maison Blanche d’Obama, a estimé dans un article d’opinion paru dans le Wall Street Journal que les plans de Harris pourraient réduire les déficits de 1 500 milliards de dollars ou les augmenter de 1 500 milliards de dollars. Dans le même temps, ses estimations montrent que les plans de Trump augmenteraient les déficits de 5 000 milliards de dollars, bien que ce chiffre n’inclue pas ses projets de ne pas imposer d’impôts sur les heures supplémentaires et de supprimer le plafond des déductions des impôts nationaux et locaux.

Il existe d’autres estimations du Budget Lab de Yale et du modèle budgétaire de Penn Wharton qui montrent également que Harris serait plus à même de contrôler le déficit.

L’analyse du Comité pour un budget fédéral responsable estime que les idées politiques de Harris pourraient ajouter 3 500 milliards de dollars à la dette nationale jusqu’en 2035. Cette conclusion dépend de la manière dont les différents programmes pourraient coûter.

Il prévoit que Harris mettrait en œuvre 4 600 milliards de dollars de réductions d’impôts, y compris la prolongation de certaines des réductions d’impôts expirant en 2017 que Trump a promulguées, des allégements fiscaux pour les parents et aucune taxe sur les pourboires pour les travailleurs de l’hôtellerie. Environ 4 000 milliards de dollars de hausse d’impôts sur les entreprises et les riches seraient insuffisants pour couvrir le coût total de son programme et les intérêts supplémentaires sur la dette qu’il pourrait générer.

L’analyse note néanmoins que ses chiffres dépendent de diverses interprétations de ce que Harris a dit. Il est possible que le programme de Harris n’ajoute rien aux déficits de référence, mais le rapport indique également qu’il pourrait vraisemblablement ajouter jusqu’à 8 100 milliards de dollars de dette dans ce qui semble être le pire des cas.

En revanche, les idées de Trump ajouteraient probablement 7 500 milliards de dollars supplémentaires à la dette. Ses 2 700 milliards de dollars de recettes douanières ne pourraient pas couvrir 9 200 milliards de dollars de réductions d’impôts et de dépenses supplémentaires telles que 350 milliards de dollars pour sécuriser la frontière et expulser les immigrants illégaux.

Mais l’analyse inclut d’autres possibilités qui révèlent des déficits bien plus élevés sous Trump. Si ses tarifs douaniers rapportaient moins d’argent et que ses expulsions massives et ses allégements fiscaux entraînaient des coûts plus élevés, la dette nationale pourrait augmenter de 15 200 milliards de dollars.

D’un autre côté, si les droits de douane augmentaient 4 300 milliards de dollars et qu’il n’y avait aucun coût lié aux expulsions, les plans de Trump ne pourraient augmenter la dette que de 1 500 milliards de dollars sur 10 ans.