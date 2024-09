Une nouvelle analyse génétique pourrait aider à découvrir l’origine du COVID-19

AFP via Getty Images

Les chercheurs ont analysé le matériel génétique recueilli sur le marché chinois où la première épidémie a été détectée et ont découvert que les animaux les plus susceptibles d’être à l’origine de la maladie étaient des chiens viverrins, des civettes et des rats de bambou. Les scientifiques soupçonnent que les animaux infectés ont été introduits pour la première fois sur le marché de Wuhan fin novembre 2019, ce qui a ensuite déclenché la pandémie.

Michael Worobey, l’un des auteurs de la nouvelle étude, a déclaré qu’ils avaient découvert quelles sous-populations d’animaux auraient pu propager le coronavirus, ce qui pourrait aider les chercheurs à identifier le réservoir naturel du COVID-19.

« Par exemple, avec les chiens viverrins, nous pouvons montrer que les chiens viverrins qui se trouvaient (sur le marché)… appartenaient à une sous-espèce qui circule davantage dans les régions du sud de la Chine », a déclaré Worobey, biologiste évolutionniste à l’Université d’Arizona. Savoir cela pourrait aider les chercheurs à comprendre d’où viennent ces animaux et où ils ont été vendus. Les scientifiques pourraient alors commencer à prélever des échantillons de chauves-souris dans la région, qui sont connues pour être les réservoirs naturels de coronavirus apparentés comme le SRAS.