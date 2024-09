Une nouvelle analyse génétique des animaux du marché de Wuhan en 2019 pourrait aider à trouver l’origine de la COVID-19 – Winnipeg Free Press

LONDRES (AP) — Les scientifiques à la recherche des origines de la COVID-19 se sont concentrés sur une courte liste d’animaux qui ont peut-être contribué à la propagation de la maladie aux humains, un effort qui, espèrent-ils, pourrait leur permettre de remonter à la source de l’épidémie.

Les chercheurs ont analysé le matériel génétique recueilli sur le marché chinois où la première épidémie a été détectée et ont découvert que les animaux les plus susceptibles d’être à l’origine de la maladie étaient des chiens viverrins, des civettes et des rats de bambou. Les scientifiques soupçonnent que les animaux infectés ont été introduits pour la première fois sur le marché de Wuhan fin novembre 2019, ce qui a ensuite déclenché la pandémie.

Michael Worobey, l’un des auteurs de la nouvelle étude, a déclaré qu’ils avaient découvert quelles sous-populations animales auraient pu transmettre le coronavirus aux humains. Cela pourrait aider les chercheurs à déterminer où le virus circule généralement chez les animaux, ce que l’on appelle son réservoir naturel.

DOSSIER – Un patient âgé reçoit une perfusion intraveineuse alors qu’il utilise un respirateur dans le couloir du service des urgences de Pékin, le jeudi 5 janvier 2023. (AP Photo/Andy Wong, dossier)

« Par exemple, avec les chiens viverrins, nous pouvons montrer que les chiens viverrins qui se trouvaient (sur le marché)… appartenaient à une sous-espèce qui circule davantage dans les régions du sud de la Chine », a déclaré Worobey, biologiste évolutionniste à l’Université d’Arizona. Savoir cela pourrait aider les chercheurs à comprendre d’où viennent ces animaux et où ils ont été vendus. Les scientifiques pourraient alors commencer à prélever des échantillons de chauves-souris dans la région, qui sont connues pour être les réservoirs naturels de coronavirus apparentés comme le SRAS.

Bien que cette recherche renforce l’hypothèse selon laquelle le COVID-19 est apparu à partir d’animaux, elle ne résout pas le débat politique et polarisé sur la question de savoir si le virus est plutôt apparu dans un laboratoire de recherche en Chine.

Mark Woolhouse, professeur de maladies infectieuses à l’Université d’Édimbourg, a déclaré que la nouvelle analyse génétique suggérait que la pandémie « avait ses racines évolutives dans le marché » et qu’il était très peu probable que le COVID-19 ait infecté des personnes avant d’être identifié sur le marché de Huanan.

« C’est une découverte importante et elle fait pencher la balance en faveur d’une origine animale », a déclaré Woolhouse, qui n’était pas lié à la recherche. « Mais elle n’est pas concluante. »

Un groupe d’experts dirigé par l’Organisation mondiale de la santé a conclu en 2021 que le virus s’était probablement propagé des animaux aux humains et qu’une fuite en laboratoire était « extrêmement improbable ». Le directeur général de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a déclaré plus tard qu’il était « prématuré » d’exclure une fuite en laboratoire.

Une enquête de l’AP réalisée en avril a révélé que la recherche des origines du COVID en Chine était tombée à l’eau en raison de luttes politiques intestines et d’occasions manquées par les responsables de la santé locaux et mondiaux de réduire les possibilités.

Les scientifiques affirment qu’ils ne sauront peut-être jamais avec certitude d’où vient exactement le virus.

Dans cette nouvelle étude, publiée jeudi dans la revue Cell, des scientifiques européens, américains et australiens ont analysé des données précédemment publiées par des experts du Centre chinois de contrôle et de prévention des maladies. Elle porte sur 800 échantillons de matériel génétique collectés par des travailleurs chinois le 1er janvier 2020 sur le marché aux fruits de mer de Huanan, le lendemain du jour où les autorités municipales de Wuhan ont donné l’alerte concernant un virus respiratoire inconnu.

Les scientifiques chinois ont publié les séquences génétiques qu’ils ont découvertes l’année dernière, mais n’ont identifié aucun des animaux potentiellement infectés par le coronavirus. Dans la nouvelle analyse, les chercheurs ont utilisé une technique qui permet d’identifier des organismes spécifiques à partir de n’importe quel mélange de matériel génétique collecté dans l’environnement.

Worobey a déclaré que les informations fournissent « un aperçu de ce qui se passait (sur le marché) avant le début de la pandémie » et que les analyses génétiques comme la leur « aident à combler les lacunes quant à la manière dont le virus aurait pu commencer à se propager ».

Woolhouse a déclaré que la nouvelle étude, bien qu’importante, laissait certaines questions cruciales sans réponse.

« Il ne fait aucun doute que le COVID circulait sur ce marché, qui était rempli d’animaux », a-t-il déclaré. « La question qui se pose toujours est de savoir comment il est arrivé là. »

Le département Santé et Sciences de l’Associated Press bénéficie du soutien du groupe Science and Educational Media du Howard Hughes Medical Institute. L’AP est seule responsable de l’ensemble du contenu.