Une nouvelle analyse des tremblements de lune des années 1970 révèle une origine inattendue

Les capteurs placés à la surface de la Lune lors de la mission Apollo 17 ont détecté une mystérieuse secousse, qui se produisait régulièrement lorsque le Soleil atteignait sa position maximale sur la surface lunaire. Contrairement aux tremblements de lune réguliers qui sont déclenchés par les températures variables de l’environnement lunaire, celui-ci avait une source plutôt particulière, d’origine humaine.

Qu’est-ce que la planète neuf et pourquoi ne pouvons-nous pas la trouver ?

Pendant le Mission Apollo 17 En 1972, des astronautes ont placé des sismomètres sur la surface lunaire pour mesurer les tremblements de lune. Plus de 50 ans plus tard, un groupe de scientifiques a réanalysé les données collectées par la dernière mission en équipage sur la Lune en utilisant de nouvelles techniques telles que l’apprentissage automatique. La réanalyse a révélé un nouveau type d’activité sismique qui s’est produite au même moment pendant les matinées lunaires et qui s’est avérée provenir de l’atterrisseur lunaire Apollo 17.

Tremblements de lune sont le résultat de variations de température sur la Lune, qui varient de 250 degrés Fahrenheit (121 degrés Celsius) pendant la journée à -208° F (-133 C) la nuit. Une journée complète sur la Lune, jour et nuit, équivaut à peu près au même temps que 29,5 jours terrestres. Ces variations extrêmes de température provoquent une expansion de la surface de la Lune lorsqu’il fait chaud et une contraction lorsqu’il fait froid, la faisant trembler et se fissurer.

Les capteurs d’Apollo 17 ont collecté des données d’octobre 1976 à mai 1977. Des tremblements de lune thermiques se sont produits au cours de l’après-midi alors que le Soleil commençait à descendre de sa position maximale sur la surface lunaire. Les secousses supplémentaires, en revanche, se déclenchaient régulièrement lorsque le Soleil atteignait sa position maximale au cours de la matinée lunaire. Les scientifiques derrière le nouveau étude ont pu retracer la source des tremblements de lune matinaux jusqu’à l’atterrisseur lunaire Apollo 17 situé à seulement quelques centaines de mètres des capteurs.

« Chaque matin lunaire, lorsque le soleil frappe l’atterrisseur, il commence à se détacher », Allen Husker, professeur-chercheur en géophysique à Caltech et co-auteur de l’étude publiée dans le Journal de recherche géophysique : Planètesdit dans un déclaration. « Toutes les cinq à six minutes, une autre, sur une période de cinq à sept heures terrestres. Ils étaient incroyablement réguliers et répétitifs.

Les secousses nouvellement détectées sur la Lune, même si elles ne proviennent pas de la Lune elle-même, pourraient fournir des informations précieuses sur la dilatation et la contraction thermique de l’atterrisseur Apollo 17, guidant potentiellement la conception des futurs atterrisseurs lunaires.

L’étude des tremblements de lune aide également les scientifiques à mieux comprendre ce qui se passe sous la surface lunaire, car les ondes sismiques se propagent à différentes vitesses à travers différents matériaux. Husker espère pouvoir placer des sismomètres sur les régions constamment ombragées de la Lune, là où il pourrait y avoir des réservoirs de glace d’eau sous la surface, mesurant les ondes sismiques à mesure qu’elles se déplacent plus lentement dans l’eau.

« Il est important d’en savoir le plus possible à partir des données existantes afin de pouvoir concevoir des expériences et des missions pour répondre aux bonnes questions », a déclaré Husker.

Pour plus de vols spatiaux dans votre vie, suivez-nous sur Twitter et ajoutez le dédié de Gizmodo à vos favoris Vol spatial page.