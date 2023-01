Une nouvelle analyse des carottes de glace montre un pic de réchauffement du Groenland

Une forte augmentation des températures au Groenland depuis 1995 a montré que l’île géante du nord était de 2,7 degrés (1,5 degrés Celsius) plus chaude que sa moyenne du XXe siècle, la plus chaude depuis plus de 1 000 ans, selon de nouvelles données de carottes de glace.

Jusqu’à présent, les carottes de glace du Groenland – un aperçu des températures de longue date avant les thermomètres – n’avaient pas montré beaucoup de signal clair de réchauffement climatique dans la partie centrale nord la plus éloignée de l’île, du moins par rapport au reste du monde. Mais les carottes de glace n’avaient pas non plus été mises à jour depuis 1995. Les carottes nouvellement analysées, forées en 2011, montrent une augmentation spectaculaire de la température au cours des 15 dernières années, selon une étude publiée mercredi dans la revue Nature.

“Nous continuons à (voir) la hausse des températures entre les années 1990 et 2011”, a déclaré l’auteur principal de l’étude, Maria Hoerhold, glaciologue à l’Institut Alfred Wegener en Allemagne. “Nous avons maintenant une signature claire du réchauffement climatique.”

Il faut des années pour analyser les données des carottes de glace. Hoerhold a de nouveaux noyaux à partir de 2019 mais n’a pas encore fini de les étudier. Elle s’attend à ce que l’augmentation de la température se poursuive, car la calotte glaciaire et les glaciers du Groenland ont récemment fondu plus rapidement.

“Il s’agit d’une découverte importante et corrobore la suspicion selon laquelle le” réchauffement manquant “dans les carottes de glace est dû au fait que les carottes se terminent avant que le fort réchauffement ne s’installe”, a déclaré le climatologue Martin Stendel de l’Institut météorologique danois, qui était ça fait pas partie de la recherche.

Les carottes de glace sont utilisées pour faire un tableau des températures approximatives pour le Groenland allant de l’an 1000 à 2011. Il montre des températures en pente douce plus fraîches pendant les 800 premières années, puis se tortillant de haut en bas tout en se réchauffant en pente jusqu’à un pic brusque et soudain plus chaud de les années 1990. Un scientifique l’a comparé à un bâton de hockey, une description utilisée pour d’autres données de température à long terme montrant le changement climatique.

Le saut de température après 1995 est tellement plus important qu’à l’époque préindustrielle avant le milieu du XIXe siècle qu’il n’y a “presque aucune” chance qu’il s’agisse d’un changement climatique autre que d’origine humaine, a déclaré Hoerhold.

Le pic de réchauffement reflète également une augmentation soudaine de la quantité d’eau s’écoulant de la fonte des glaces du Groenland, selon l’étude.

Ce qui s’était passé au Groenland, c’est que la variabilité naturelle du temps, les ondulations dues à un système météorologique occasionnel appelé blocage du Groenland, avaient dans le passé masqué le changement climatique causé par l’homme, a déclaré Hoerhold.

Mais il y a environ 25 ans, le réchauffement est devenu trop important pour être caché, a-t-elle déclaré.

Les données passées ont également montré que le Groenland ne se réchauffait pas aussi vite que le reste de l’Arctique, qui se réchauffe maintenant quatre fois plus vite que la moyenne mondiale. Mais l’île semble rattraper son retard.

Les données des carottes de glace pendant des années ont montré que le Groenland agissait un peu différemment de l’Arctique. C’est probablement à cause du blocage du Groenland, a déclaré Hoerhold. D’autres scientifiques ont déclaré qu’en tant que masse terrestre géante, le Groenland était moins affecté par la fonte de la glace de mer et d’autres facteurs liés à l’eau que le reste de l’Arctique, qui est beaucoup plus adjacent à l’eau.

L’équipe de Hoerhold a foré cinq nouvelles carottes à proximité d’anciennes carottes afin d’égaler les records établis de carottes de glace. Ils utilisent la différence entre deux types différents d’isotopes d’oxygène trouvés dans la glace pour calculer la température, en utilisant une formule déjà établie qui est vérifiée par rapport aux données observées.

Hoerhold et des scientifiques extérieurs ont déclaré que les nouvelles données sur le réchauffement sont de mauvaises nouvelles car la calotte glaciaire du Groenland fond. En fait, l’étude se termine avec des données de 2011 et l’année suivante a connu une fonte record à travers le Groenland et la perte de glace de l’île a été élevée depuis lors, a-t-elle déclaré.

“Nous devrions être très préoccupés par le réchauffement du nord du Groenland, car cette région compte une douzaine de géants endormis sous la forme de larges glaciers de marée et d’un courant de glace”, a déclaré Jason Box, spécialiste des glaces à l’Institut météorologique danois. Et une fois réveillé, il accélérera la fonte du Groenland, a-t-il déclaré.

Et cela signifie “des mers montantes qui menacent les maisons, les entreprises, les économies et les communautés”, a déclaré Twila Moon, scientifique principale adjointe du National Snow and Ice Data Center des États-Unis.

—Seth Borenstein, Associated Press

