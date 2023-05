Une nouvelle affaire de la Cour suprême menace d’aggraver encore le gerrymandering, dans Alexander c. NAACP

La Cour suprême a annoncé lundi qu’elle entendrait une affaire qui pourrait donner aux législateurs des États encore plus de latitude qu’ils n’en ont déjà pour dessiner des cartes gerrymandered.

En janvier, un tribunal fédéral a déterminé que la Caroline du Sud avait violé l’interdiction constitutionnelle du gerrymandering racial lorsqu’elle a désigné l’un de ses districts du Congrès lors du cycle de redécoupage de 2021. Cette affaire, connue sous le nom de Alexander c. Conférence de Caroline du Sud de la NAACP, soulève la question de savoir si les législateurs des États peuvent utiliser la race pour identifier les électeurs démocrates, puis tracer des lignes de district destinées à diminuer la capacité de ces électeurs à élire un candidat de leur choix.

Si la Cour suprême autorisait ce type de gerrymandering, cela aurait probablement de profondes conséquences sur les droits de vote dans tout le pays – fermant potentiellement l’un des rares moyens restants de contester une carte gerrymandering qui viole la Constitution américaine.

En bref, le tribunal inférieur qui a entendu Alexandre a déterminé que les cartographes de Caroline du Sud ont intentionnellement gardé près de 80% de la population noire du comté de Charleston hors du premier district du Congrès de l’État afin de consolider le vote républicain dans ce district. Le tribunal inférieur a fondé une grande partie de son raisonnement sur la décision de la Cour suprême dans Cooper c.Harris (2017), qui a conclu qu’une circonscription est présumée inconstitutionnelle si « la race était le facteur prédominant motivant la décision de la législature de placer un nombre important d’électeurs dans ou en dehors d’une circonscription particulière ».

En d’autres termes, les preuves examinées par le tribunal inférieur suggèrent que les législateurs des États étaient motivés par le désir de donner du pouvoir au Parti républicain aux dépens des démocrates, plutôt que par un désir purement suprématiste blanc d’empêcher les électeurs noirs d’élire leurs candidats préférés. Mais, quelle que soit la raison pour laquelle l’État a décidé d’exclure autant d’électeurs noirs du premier district, le fait demeure que, selon le panel de trois juges fédéraux qui a entendu cette affaire, l’État a trié les électeurs dans des districts en fonction de leur race.

En fin de compte, les juges devront probablement décider si un tel tri fondé sur la race est autorisé lorsqu’il est prétendument motivé par des objectifs partisans et non purement racistes.

Deux types de gerrymandering, brièvement expliqués

L’une des raisons pour lesquelles cette affaire est inutilement difficile est que la Cour a traité les affaires alléguant la discrimination raciale comme largement distinctes des affaires alléguant le gerrymandering partisan, même si ces deux concepts sont souvent liés.

D’une manière générale, il existe deux types d’affaires de gerrymandering qui sont souvent entendues par les tribunaux fédéraux ou étatiques. Les poursuites judiciaires «raciales» allèguent qu’un État a tracé des lignes de district afin de diminuer le pouvoir de vote des électeurs d’une race particulière. Les poursuites judiciaires « partisanes », en revanche, allèguent qu’un État a tracé des lignes de district au profit d’un parti politique par rapport à l’autre.

Bien que les précédents de la Cour suprême autorisent actuellement certaines poursuites raciales de gerrymandering devant un tribunal fédéral, la Cour a jugé dans Rucho c. Cause commune (2019) que les juges fédéraux ne peuvent pas entendre les poursuites contestant les gerrymanders partisans. Notamment, cependant, Rucho n’a pas soutenu que les gerrymanders partisans sont autorisés – en effet, Rucho a suggéré que de tels gerrymanders sont «incompatibles avec les principes démocratiques» – il est simplement arrivé à la conclusion (quelque peu douteuse) que les tribunaux fédéraux n’ont aucun moyen de déterminer quelles cartes sont excessivement partisanes. De nombreux tribunaux d’État entendent encore des poursuites judiciaires contestant les gerrymanders partisans au sein de leur État.

Le différend en Alexandrequant à lui, peut à juste titre être caractérisé à la fois comme une affaire de gerrymandering racial et comme une affaire de gerrymandering partisane.

Le tribunal inférieur de Alexandre a déterminé que les électeurs noirs avaient été illégalement exclus du premier district du Congrès de Caroline du Sud, un ancien district tournant actuellement représenté par la représentante Nancy Mace (R-SC), afin de renforcer le contrôle républicain de ce district. En 2018, le premier district a élu l’ancien représentant Joe Cunningham, un démocrate. Mace a à peine battu Cunningham en 2020 pour regagner ce district pour le GOP.

Plus précisément, le tribunal de première instance a conclu que le sénateur George « Chip » Campsen, un législateur républicain clé qui défendait la configuration actuelle du district, souhaitait inclure l’intégralité des comtés de Beaufort et de Berkeley dans le district redessiné, ainsi qu’une grande partie du comté de Dorchester. Comme l’a expliqué le tribunal, « ces trois comtés étaient considérés par le sénateur Campsen comme de puissants comtés républicains performants », et il souhaitait les inclure dans l’ancien district swing de Mace pour « donner au district une tendance républicaine plus forte ».

Mais les districts du Congrès doivent tous être à peu près égaux en population au sein d’un État, et ces trois régions n’avaient pas suffisamment d’habitants pour constituer un district entier. Cela signifiait que les cartographes devaient inclure au moins certains résidents du comté voisin de Charleston. Pour s’assurer que ces résidents du comté de Charleston ne déplacent pas le district vers les démocrates, le tribunal de première instance a constaté que les cartographes avaient envoyé 79 % des Afro-Américains du comté de Charleston dans un district voisin, produisant ainsi un district qui favoriserait les républicains.

Ce problème, où les législateurs des États ont essentiellement utilisé la race pour identifier les électeurs susceptibles de soutenir les démocrates, se pose tout le temps dans les poursuites raciales. Parce que les électeurs noirs sont majoritairement démocrates – en 2020, 90% des électeurs noirs de Caroline du Sud ont voté pour le président démocrate Joe Biden, selon les sondages de sortie de CNN – les législateurs qui souhaitent réduire le pouvoir de vote du Parti démocrate peuvent le faire très efficacement en ciblant les communautés noires. avec des tactiques comme le gerrymandering.

Certains des précédents de gerrymanders raciaux de la Cour suprême suggèrent qu’un État peut défaire une allégation selon laquelle ses cartes ont été gerrymander racialement en montrant que le but principal du gerrymander est de faire avancer des objectifs partisans. Et ces précédents prennent une importance beaucoup plus grande dans un post-Rucho monde, où il n’est plus possible d’intenter un procès fédéral contestant un gerrymander comme trop partisan.

Dans Easley contre Cromartie (2001), par exemple, la Cour a rejeté une contestation raciale de gerrymandering dans un district de Caroline du Nord, concluant que les lignes de district avaient été tracées pour atteindre l’objectif partisan de créer un «siège démocrate sûr», plutôt que l’objectif racial de trier les électeurs en districts. en fonction de leur race. Dans cette conclusion, la Cour a souligné que « la race ne doit pas simplement avoir été ‘un motivation » » pour la décision de l’État de dessiner un district particulier, mais il doit plutôt être « la ‘prédominant facteur’ motivant la décision de circonscription du législateur.

Mais, si la Cour suprême détermine finalement que les cartes de la Caroline du Sud peuvent être confirmées dans Alexandre parce que la race n’était pas le «facteur prédominant» déterminant dans quel district les électeurs noirs du comté de Charleston seraient placés, cette décision pourrait avoir de profondes implications dans un post-Rucho monde.

La défense de la Caroline du Sud contre son gerrymander est complètement éhontée

Avant Rucholes poursuites partisanes de gerrymandering étaient régies par Davis contre Bandemer (1986), qui a établi que, au moins dans certains cas extrêmes, une carte dessinée intentionnellement au profit d’une partie ou de l’autre pourrait violer la garantie de la Constitution selon laquelle personne ne se verra refuser « l’égale protection des lois ».

Certes, dans l’intervalle entre Davis et Rucho, les juges n’ont pas été en mesure de s’entendre sur une norme juridique unique qui pourrait régir les poursuites partisanes en matière de gerrymandering. Comme le dit la Cour dans Ruchoposte-Davis décisions « lutté sans succès au cours des dernières décennies pour discerner des normes judiciairement gérables pour décider [partisan gerrymandering] réclamations. » Et RuchoLa majorité nommée par le GOP a souligné cette lutte pour justifier sa conclusion selon laquelle les tribunaux fédéraux ne devraient tout simplement pas entendre les poursuites partisanes en matière de gerrymandering.

Mais Davis, à tout le moins, a découragé les législateurs des États d’être trop explicites sur ce qu’ils faisaient lorsqu’ils ont dessiné des cartes gerrymandered. Pour aussi longtemps que Davis était une bonne loi, il y avait un risque réel que la Cour suprême invalide un gerrymander partisan. Maintenant que ce risque a disparu, de nombreux États sont assez ouverts sur les motifs sous-jacents aux cartes gerrymandered.

Dans un mémoire à la Cour suprême expliquant pourquoi les juges devraient entendre les Alexandre cas, la Caroline du Sud est totalement éhontée quant à ses motivations. Il admet que le district du Congrès contesté a été dessiné « pour créer une inclinaison républicaine plus forte ». Et il admet même que la législature de l’État « n’aurait jamais adopté, pour des raisons politiques évidentes, un plan qui transformerait le district 1 en un district majoritairement démocrate ».

Il est loin d’être clair pourquoi, même sous Rucho, un État devrait être autorisé à invoquer ouvertement un tel motif. Encore, Rucho n’a pas soutenu que les gerrymanders partisans sont autorisés; il a simplement statué que les tribunaux fédéraux ne devraient pas trancher les affaires de gerrymandering partisan parce qu’il est trop difficile de déterminer quels districts ont été créés à des fins partisanes.

Mais pourquoi ce raisonnement devrait-il s’appliquer à un cas comme Alexandre, où l’État admet dans un dépôt devant la Cour suprême qu’il s’est livré à un gerrymandering partisan ? Il est extrêmement facile de déterminer que la carte dans Alexandre a été créée dans un but partisan alors que l’État admet que la carte a été créée dans un but partisan.

Pire encore, si les États peuvent désormais avouer ouvertement avoir attiré des gerrymanders partisans, il sera extrêmement difficile pour les plaignants des droits civiques de contester de nombreux gerrymanders raciaux, car la race est si souvent un indicateur proche de la partisanerie. Les cartographes seront potentiellement autorisés à dessiner des cartes qui minimisent intentionnellement le pouvoir des électeurs noirs, puis à défendre avec succès ces cartes devant les tribunaux en affirmant que leur véritable objectif était de minimiser le pouvoir des électeurs démocrates.

La réalité est que la race et la partisanerie ne peuvent pas être si facilement séparées, et elles sont souvent si entrelacées qu’il n’y a pas de distinction significative entre un gerrymander racial et un gerrymander partisan.

Du moins selon le tribunal inférieur qui a entendu Alexandre, l’objectif de l’État était de produire un district républicain. Mais la méthode utilisée pour atteindre cet objectif consistait à trier les électeurs du comté de Charleston en fonction principalement de leur race. Cela devrait suffire à invalider le premier district de Caroline du Sud en tant que gerrymander racial inadmissible.