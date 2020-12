Le président Donald Trump accueille le juge associé de la Cour suprême Brett Kavanaugh lors de son discours sur l’état de l’Union devant la Chambre le 4 février 2020. | Tom Williams / CQ-Roll Call, Inc / Getty Images

Les tribunaux n’ont pas regardé favorablement les États imposant des exigences de travail aux bénéficiaires de Medicaid. Cela pourrait changer dans une cour républicaine 6-3.

La Cour suprême a annoncé vendredi qu’elle entendrait deux affaires consolidées – Azar c.Gresham et Arkansas contre Gresham – les deux concernent la question de savoir si l’État de l’Arkansas peut exiger que les bénéficiaires de Medicaid travaillent ou prennent certaines mesures pour trouver un emploi, ou bien perdent leurs avantages pour la santé.

L’Arkansas, avec l’approbation de l’administration Trump, a mis en œuvre un programme appelé «Arkansas Works», qui oblige les bénéficiaires de Medicaid âgés de 19 à 49 ans à «travailler ou s’engager dans des activités spécifiques d’éducation, de formation professionnelle ou de recherche d’emploi pendant au moins 80 heures par personne. mois », et de documenter qu’ils se sont engagés dans ces activités.

Le but apparent d’Arkansas Works est assez simple. Si les bénéficiaires de Medicaid risquent de perdre des soins de santé s’ils ne sont pas également employés, ils sont alors davantage incités à trouver du travail. En approuvant la demande de l’Arkansas d’ajouter une exigence de travail à son programme Medicaid, l’administration Trump a affirmé que cette exigence «encouragerait les bénéficiaires à obtenir et à conserver un emploi ou à entreprendre d’autres activités d’engagement communautaire dont la recherche a montré qu’elles étaient corrélées à l’amélioration de la santé et du bien-être».

Pourtant, la recherche indique que les exigences de travail de Medicaid ne font pas avancer cet objectif. Une étude de 2019 publiée dans le Journal de médecine de la Nouvelle-Angleterre a constaté que «la mise en œuvre par l’Arkansas des premières exigences de travail du pays à Medicaid en 2018 était associée à des pertes importantes de couverture d’assurance maladie au cours des six premiers mois de la police, mais aucun changement significatif en matière d’emploi.

Néanmoins, 19 États ont tenté de mettre en œuvre des exigences de travail, bien que certains de ces États aient depuis abandonné ces plans. Le ministère de la Santé et des Services sociaux a approuvé jusqu’à présent huit de ces demandes, plusieurs autres étant en suspens.

Pour le moment, au moins, aucune de ces exigences de travail n’est en vigueur. Beaucoup ont été bloqués par les tribunaux (l’opinion bloquant l’exigence de travail de l’Arkansas a été rédigée par David Sentelle, un juge de la cour d’appel fédérale extrêmement conservateur). Et le gouvernement fédéral a mis en place un gel des abandons de personnes de Medicaid pendant la pandémie de Covid-19.

De plus, comme les exigences de travail de Medicaid doivent être approuvées par le HHS, l’administration Biden sera probablement en mesure de retirer l’approbation de ces programmes – bien que le processus de retrait de l’approbation puisse prendre un certain temps.

Néanmoins, les implications de la Gresham les cas peuvent être profonds. Alors que l’exigence de travail de l’Arkansas était en vigueur, environ un quart des personnes soumises à l’exigence – plus de 18 000 personnes – ont été expulsées de Medicaid en cinq mois. Et ce n’est que dans un seul état.

De plus, alors qu’il est peu probable que l’administration Biden autorise les exigences de travail de Medicaid, une future administration républicaine est susceptible de les soutenir avec autant d’enthousiasme que l’administration Trump.

Ainsi, si la Cour suprême estime que de telles exigences sont légales, des milliers (ou potentiellement des centaines de milliers) d’Américains pourraient perdre leur couverture chaque fois qu’un républicain occupe la Maison Blanche.

Renonciations de Medicaid, brièvement expliquées

Medicaid est un partenariat entre le gouvernement fédéral et les États pour fournir une couverture santé aux Américains à faible revenu. Les États administrent leurs propres programmes Medicaid et paient une partie des coûts de ces programmes. Le gouvernement fédéral, à son tour, fournit un financement important aux États – à condition que ces États respectent les conditions énoncées dans les diverses lois et réglementations régissant Medicaid.

Avant Obamacare, les États qui participent à Medicaid (et tous les 50 États le font) n’étaient tenus de couvrir que certaines populations obligatoires, telles que les familles pauvres avec enfants à charge ou certaines personnes handicapées à faible revenu. La loi sur les soins abordables visait à étendre Medicaid à tous les Américains gagnant moins de 133% du taux de pauvreté, mais la Cour suprême a jugé NFIB contre Sebelius (2012) que les États pourraient se retirer de l’expansion de Medicaid d’Obamacare sans mettre en danger leur financement Medicaid existant.

Pour cette raison, l’accès d’une personne à faible revenu à Medicaid peut varier considérablement en fonction de son lieu de résidence. À ce jour, 12 États n’ont toujours pas élargi leur programme Medicaid en vertu de la Loi sur les soins abordables.

Une autre raison pour laquelle l’accès à Medicaid peut varier d’un État à l’autre est que la loi permet également aux États de demander des dérogations aux exigences de couverture minimale de Medicaid, afin de mettre en place un «projet expérimental, pilote ou de démonstration.[s]. » Les demandes d’une telle dérogation doivent être approuvées par HHS et ne peuvent être accordées que si le projet expérimental proposé est «susceptible d’aider à promouvoir les objectifs» du programme Medicaid.

L’Arkansas est l’un des rares États du Sud à avoir étendu Medicaid sous Obamacare, bien qu’il l’ait fait conformément à une dérogation de 2013 qui permet à l’Arkansas de fournir une assurance privée aux bénéficiaires de Medicaid, plutôt que de les couvrir via un programme Medicaid géré par le gouvernement. En 2017, environ six mois après l’entrée en fonction du président Trump, l’État a demandé un amendement à cette dérogation antérieure, permettant à l’État de mettre en œuvre Arkansas Works.

Les tribunaux ont jusqu’à présent été sceptiques à l’égard des exigences de travail de Medicaid car elles sapent l’objectif du programme Medicaid

Étant donné que les dérogations de Medicaid ne peuvent être accordées que si elles sont «susceptibles d’aider à promouvoir les objectifs» du programme Medicaid plus large, les exigences de travail ne se sont généralement pas très bien comportées devant les tribunaux fédéraux.

Le statut de Medicaid stipule que l’un des principaux objectifs du programme est de fournir «une assistance médicale au nom des familles avec enfants à charge et des personnes âgées, aveugles ou handicapées, dont les revenus et les ressources sont insuffisants pour couvrir les coûts des services médicaux nécessaires. . » Le statut définit le terme «assistance médicale» comme signifiant «le paiement d’une partie ou de la totalité des [certain forms of] soins et services ou les soins et services eux-mêmes. »

Ainsi, l’objectif explicite de Medicaid est de fournir une couverture sanitaire aux populations vulnérables – ou, du moins, de payer le coût d’une telle couverture.

Les exigences de travail sapent cet objectif. Ils réduisent le nombre de personnes éligibles à Medicaid qui bénéficient d’une couverture. Ainsi, en accordant une dérogation permettant aux exigences de travail de l’Arkansas de prendre effet, le département HHS de Trump a outrepassé son autorité.

L’administration Trump, pour ce qu’elle vaut, a affirmé qu’une telle dérogation est justifiée parce que les exigences de travail feraient progresser des objectifs de santé publique plus larges. Entre autres choses, l’administration a affirmé que les exigences de travail traitent des «facteurs comportementaux et sociaux qui influent sur les résultats pour la santé», qu’elles incitent les bénéficiaires de Medicaid à «s’engager dans leurs propres soins de santé et à obtenir de meilleurs résultats en matière de santé», et qu’ils «encourageront bénéficiaires pour obtenir et conserver un emploi »ou prendre d’autres mesures« en corrélation avec une santé et un bien-être améliorés.

Pourtant, quelle que soit la sagesse de ces arguments – et, en tant que Journal de médecine de la Nouvelle-Angleterre L’étude suggère qu’il y a de bonnes raisons de douter de la justification de l’administration Trump en faveur des exigences de travail – HHS n’est pas autorisé à substituer ses propres objectifs de santé publique à ceux énoncés dans le statut de Medicaid.

Comme le juge Sentelle l’a écrit dans son opinion annulant la renonciation à Medicaid de l’Arkansas, «la Cour suprême et cette cour ont constamment rappelé aux agences qu’elles sont ‘liées, non seulement par les objectifs ultimes choisis par le Congrès, mais par les moyens qu’elle a jugés appropriés prescrit, pour la poursuite de ces fins. »» Et, en Gresham, écrit-il, «le moyen choisi par le Congrès pour atteindre les objectifs de Medicaid était de fournir une couverture de soins de santé à des populations qui, autrement, ne pourraient pas se le permettre.

Jusqu’à récemment, si Sentelle votait en faveur de l’annulation d’une politique fédérale rejetée par les démocrates et bénéficiant d’un large soutien parmi les républicains, c’était un assez bon signe que la politique ne survivrait pas à l’examen de la Cour suprême. Le président Reagan a nommé Sentelle à la magistrature à la demande du sénateur Jesse Helms, l’architecte républicain de Caroline du Nord qui s’est d’abord fait connaître en tant que ségrégationniste franc. Avant que Trump ne commence à remplir la magistrature fédérale avec des piliers de la Société fédéraliste, Sentelle était l’un des juges les plus conservateurs de la magistrature fédérale.

Mais la Cour suprême actuelle, avec sa majorité républicaine 6-3, est plus conservatrice que n’importe quel panel de neuf juges depuis les premiers jours de l’administration Roosevelt. Le fait que la Cour ait décidé de réexaminer la décision de Sentelle suggère que sa nouvelle majorité pourrait potentiellement confirmer les exigences de travail de Medicaid.

L’administration Biden pourrait peut-être discuter de cette affaire

Comme le note Joan Alker, directrice exécutive du Center for Children and Families de l’Université de Georgetown, «chaque approbation de dérogation comporte une longue liste de ‘termes et conditions’, dont beaucoup sont des documents standard qui apparaissent dans chaque démonstration Medicaid. L’une de ces exigences est que le gouvernement fédéral peut retirer son approbation d’une dérogation si «à tout moment, s’il détermine que la poursuite des dérogations… ne serait plus dans l’intérêt public ou ne favoriserait plus les objectifs» de Medicaid.

Ainsi, l’administration Biden peut probablement s’appuyer sur cette autorité pour retirer l’approbation des exigences de travail Medicaid de l’Arkansas – ainsi que l’approbation de toute exigence similaire dans d’autres États. Pourtant, comme le note Alker, «l’État a le droit d’être entendu pour contester la décision fédérale». On ne sait donc pas à quelle vitesse l’administration Biden pourrait retirer l’approbation d’Arkansas Works.

De plus, comme le note également Alker, les dérogations de Medicaid impliquent souvent «des accords complexes qui incluent d’autres caractéristiques en plus des exigences de travail», de sorte que la nouvelle administration peut avoir besoin de prendre son temps pour étudier ces accords pour déterminer quelles parties elle souhaite conserver et quelles parties elle souhaite. démêler.

L’exigence de travail de l’Arkansas, par exemple, a été approuvée comme un amendement à la dérogation existante de l’État lui permettant d’offrir une couverture privée aux bénéficiaires de Medicaid. Cet accord privatisé s’est avéré efficace pour étendre la couverture sanitaire dans l’Arkansas, et c’est un modèle que les États rouges qui pourraient autrement refuser d’étendre Medicaid ont imité. Il est donc peu probable que l’administration Biden veuille démolir complètement la renonciation de l’Arkansas.

En d’autres termes, la nouvelle administration pourrait passer ses premiers mois à négocier de nouvelles conditions avec des États comme l’Arkansas, plutôt que d’agir unilatéralement.

Si le département HHS de Biden peut annuler l’approbation par l’administration Trump des exigences de travail de l’Arkansas avant que la Cour suprême ne statue Gresham, cependant, il a de bonnes raisons de le faire. Une telle décision de l’administration Biden serait probablement sans objet et empêcherait la Cour suprême de rendre une décision autorisant les exigences de travail.

Et cela signifierait qu’une future administration républicaine devrait probablement passer des mois, voire des années, à plaider la question de savoir si les exigences de travail sont autorisées, plutôt que d’être potentiellement en mesure de mettre en œuvre ces exigences immédiatement.