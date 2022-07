Une nouvelle affaire de la Cour suprême demande si un juge Trump peut prendre le contrôle de l’ICE

Les agents fédéraux chargés de l’application des lois sont-ils sous le commandement et le contrôle des élus, ou sont-ils libres d’appliquer la loi comme ils l’entendent, en ciblant les personnes qu’ils souhaitent cibler, sans les conseils d’un dirigeant élu ?

C’est la question fondamentale dans États-Unis contre Texas, une affaire qui vient d’arriver à la Cour suprême sur son “dossier fantôme”. Il demande si l’administration Biden peut demander aux agents fédéraux de l’immigration et des douanes (ICE) de suivre certaines priorités d’application lorsqu’ils décident quels immigrants sans papiers appréhender et expulser du pays.

Quiconque ayant même une connaissance passagère de la loi fédérale sur l’immigration sera déconcerté que cette question ait nécessité un litige, et encore moins qu’elle doive être résolue par la Cour suprême. La loi fédérale prévoit que le secrétaire à la Sécurité intérieure “sera responsable” de “l’établissement de politiques et de priorités nationales en matière d’application de la loi sur l’immigration”. Ainsi, les agences d’application de la loi sur l’immigration telles que l’ICE sont sous le contrôle d’un haut responsable politique qui est responsable devant un président élu.

Conformément à cette autorité, le secrétaire Alejandro Mayorkas a adressé une note au directeur par intérim de l’ICE en septembre dernier, l’informant que l’agence devrait donner la priorité à ses efforts d’application contre les immigrants sans papiers ou autrement amovibles qui “constituent une menace pour la sécurité nationale, la sécurité publique et la sécurité des frontières et menacent ainsi le bien-être de l’Amérique.

Peu de temps après que Mayorkas a publié ce mémo, cependant, les procureurs généraux républicains du Texas et de la Louisiane se sont adressés à Drew Tipton, un juge Trump connu pour avoir rendu des décisions juridiquement douteuses bloquant les politiques d’immigration de l’administration Biden, demandant à Tipton de déclarer le mémo de Mayorkas illégal. Tipton a accepté et sa décision a été adoptée par un panel particulièrement de droite de la Cour d’appel des États-Unis pour le cinquième circuit.

Maintenant, l’administration Biden demande à la Cour suprême de suspendre la décision de Tipton, rétablissant temporairement le contrôle d’une administration élue sur l’application des lois fédérales pendant que cette affaire se poursuit.

Bien que la Cour suprême soit dominée par des personnes nommées par les républicains qui ne sont souvent pas moins idéologiques que Tipton, il est possible que jusqu’à six juges rejettent les arguments juridiques inhabituellement faibles de Tipton. Le mois dernier, une majorité de la Cour a adopté cette approche dans une autre affaire liée à l’immigration présentant des arguments juridiques tout aussi faibles par un autre juge Trump au Texas (bien qu’ils aient également laissé ouvertes quelques questions juridiques que le juge pourrait exploiter pour usurper les pouvoirs d’immigration de l’administration Biden. temporairement).

Pourtant, les enjeux de la Texas cas sont élevés. L’ICE emploie près de 8 000 personnes dans les opérations d’application et de renvoi, dont beaucoup sont des agents de la force publique assermentés qui portent un badge et une arme à feu. Soit ces individus sont sous le commandement et le contrôle de responsables politiques – comme le dit la loi fédérale – soit ils sont libres de fixer leurs propres priorités sans la surveillance de quiconque responsable envers le peuple américain.

Ce que dit réellement la loi fédérale sur l’application des lois sur l’immigration

Il n’y a aucun argument raisonnable selon lequel Mayorkas n’a pas le pouvoir de fixer des priorités d’application pour l’ICE et pour d’autres organismes d’application de la loi sur l’immigration. Comme indiqué ci-dessus, une loi fédérale lui donne explicitement le pouvoir de le faire, et les secrétaires de la Sécurité intérieure de l’époque ont publié des notes de service similaires fixant les priorités d’application en 2000, 2005, 2010, 2011, 2014 et 2017.

L’une des raisons pour lesquelles Mayorkas doit fixer ces priorités est que le Congrès n’a pas fourni au Département de la sécurité intérieure suffisamment de ressources pour appréhender et expulser chaque immigrant sans papiers aux États-Unis, même s’il le voulait. Comme l’a noté le ministère de la Justice dans une note de service de 2014, “il y a environ 11,3 millions d’étrangers sans papiers dans le pays”, mais le Congrès n’a alloué que suffisamment de ressources pour “expulser moins de 400 000 de ces étrangers chaque année”.

De plus, même si une loi fédérale ne donnait pas explicitement à Mayorkas le pouvoir d’établir des «politiques et priorités nationales d’application de la loi sur l’immigration», il serait toujours autorisé à ordonner à l’ICE de concentrer ses ressources sur certains immigrants et de réduire l’importance de l’application contre d’autres, sous une doctrine connue sous le nom de pouvoir discrétionnaire en matière de poursuites.

Le pouvoir discrétionnaire des poursuites fait référence au pouvoir des agents chargés de l’application des lois et de leurs superviseurs de décider quand appliquer la loi et quand refuser de le faire. Si vous avez déjà été arrêté par un policier et que vous avez ensuite été relâché avec un avertissement, vous pouvez remercier le pouvoir discrétionnaire des procureurs de vous avoir évité une contravention.

La Cour suprême a averti les juges fédéraux comme Tipton d’être très réticents à remettre en question ce type de jugements discrétionnaires par les forces de l’ordre. Comme la Cour l’a jugé dans Heckler c.Chaney (1985), « la décision d’un organisme de ne pas prendre de mesures d’exécution devrait être présumée à l’abri d’un contrôle judiciaire ».

Cette présomption est d’ailleurs particulièrement forte dans le contexte de l’immigration. La Cour suprême a déclaré que “l’une des principales caractéristiques du système de renvoi est le large pouvoir discrétionnaire exercé par les agents de l’immigration”. Même après qu’un organisme chargé de l’application de la loi a décidé d’engager une procédure d’éloignement contre un immigrant particulier, la Cour a expliqué dans Reno c. Comité anti-discrimination américano-arabe (1999), il « a le pouvoir discrétionnaire d’abandonner l’effort ». Et il peut le faire pour un certain nombre de raisons, y compris «des raisons humanitaires ou simplement pour sa propre commodité».

Tipton n’avait donc pas à remettre en question le jugement de Mayorkas. Le secrétaire de la Sécurité intérieure n’a pas simplement une autorité statutaire explicite lui permettant de fixer les priorités en matière d’application de la loi sur l’immigration, il peut également s’appuyer sur un ensemble de décisions de la Cour suprême statuant que le pouvoir exécutif – et non le pouvoir judiciaire – décide des priorités en matière d’application en général.

L’avis de Tipton est embarrassant

En bloquant le mémorandum de Mayorkas, Tipton a également commis un certain nombre d’erreurs si élémentaires qu’elles peuvent être réfutées en quelques phrases.

Tipton, par exemple, affirme que Mayorkas a dû suivre un processus appelé “avis et commentaires”, qui peut prendre des mois, voire des années, avant de pouvoir définir des priorités d’application pour l’ICE. Mais la loi fédérale exempte les “déclarations générales de politique” de notification et de commentaire, et la Cour suprême définit le terme “déclaration générale de politique” comme incluant “les déclarations émises par une agence pour informer le public de manière prospective de la manière dont l’agence propose de exercer un pouvoir discrétionnaire ».

Encore une fois, Mayorkas a le pouvoir discrétionnaire de fixer les priorités d’application pour l’ICE.

De même, Tipton a blâmé la note de Mayorkas parce qu’elle n’a soi-disant pas pris en compte « les coûts que sa décision impose aux États ». Mais un document de 21 pages accompagnant la note de service de Mayorkas comprend une sous-section entière intitulée “Impact sur les États”. Cette sous-section conclut qu'”aucun des effets négatifs allégués sur les États – que ce soit sous la forme de coûts ou sous la forme d’une atteinte aux intérêts de confiance” – n’a sapé les avantages de la politique préférée de Mayorkas.

L’opinion de Tipton, en d’autres termes, prend des libertés si extraordinaires avec la loi et avec les faits de cette affaire qu’il y a une possibilité très réelle que même cette Cour suprême, avec sa supermajorité conservatrice de 6 contre 3, détermine qu’il est allé trop loin. Il est à noter que, peu de temps après que Tipton ait rendu sa décision, une cour d’appel fédérale de l’Ohio a rejeté les arguments de Tipton et s’est rangée du côté du pouvoir de Mayorkas de fixer les priorités en matière d’application.

Cette décision a été rédigée par le juge en chef Jeffrey Sutton du sixième circuit, un conservateur nommé par Bush que feu le juge Antonin Scalia a décrit comme «l’un des meilleurs auxiliaires juridiques que j’aie jamais eus».