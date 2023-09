Une nounou surprise par un serpent python de 1,50 m de long qui fait la sieste dans la cuisine

Une famille de Londres a été surprise après que sa nounou ait trouvé un serpent python de 1,50 mètre de long dormant dans leur cuisine au début du mois.

Le reptile a été trouvé à l’intérieur de la maison familiale, au-dessus de la chaudière de la cuisine à Tooting Bec, un quartier du sud de Londres, le 13 septembre. Express quotidien rapporté samedi. Après avoir découvert le reptile, la nounou de la famille a appelé la Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals (RSPCA), une organisation caritative de protection des animaux qui se concentre sur le sauvetage, la réhabilitation et le placement ou la libération d’animaux en Angleterre et au Pays de Galles.

La RSPCA a décrit le serpent comme étant « légèrement maigre » et l’a emmené au South Essex Wildlife Hospital où il est pris en charge.

Abigail Campbell, responsable du sauvetage des animaux, a déclaré à BBC News que le serpent s’était probablement rendu jusqu’à la chaudière car « c’était la partie la plus chaude de la maison et les serpents ont besoin de sources de chaleur externes pour réguler leur température corporelle ».

Un python royal est aperçu le 9 juillet à San Diego. Une famille de Londres a été surprise après que sa nounou ait trouvé un serpent python de 1,50 mètre de long dormant dans la cuisine au début du mois.

« La nounou a pris [us] jusqu’à la cuisine, elle avait assez peur du serpent alors elle restait bien à l’écart. La nounou pense qu’il est entré dans la chaufferie par une brèche dans le mur depuis le jardin », a ajouté Campbell.

Selon la RSPCA, le python s’est probablement échappé ou a été abandonné. La RSPCA a déclaré qu’elle recherchait actuellement son propriétaire, ajoutant qu’il n’était pas rare qu’elle soit appelée pour récupérer un serpent abandonné.

« Nous pensons que beaucoup de gens ignorent à quel point ces animaux sont engagés lorsqu’ils les prennent en charge, et nous soupçonnons que la réalité de prendre soin d’eux est devenue trop lourde dans ces cas-là », a déclaré Campbell.

La RSPCA a déclaré avoir placé des affiches « Animal trouvé » dans toute la zone pour tenter de retrouver le propriétaire.

Les pythons ont des mâchoires flexibles, des rangées de dents acérées comme des rasoirs et une gamme de caractéristiques impressionnantes qui en font de redoutables prédateurs. Malgré les dangers potentiels liés à la présence de pythons, certaines personnes préfèrent encore posséder un reptile comme animal de compagnie.

Cependant, pour ceux qui cherchent à investir dans le soin des reptiles comme animaux de compagnie, la RSPCA indique que prendre soin d’eux correctement peut être difficile et recommande avant de décider d’acquérir un animal exotique de faire de nombreuses recherches, tout en avertissant également que certaines espèces ne devraient pas être gardées. comme animaux de compagnie.

« Les animaux exotiques peuvent avoir des besoins plus complexes que ceux d’un animal domestique moyen. De nombreux animaux exotiques ont besoin d’un environnement soigneusement contrôlé. Par exemple, l’accès à un chauffage et à un éclairage spécialisés pour les empêcher de tomber malade », indique la RSPCA sur son site Internet.

Semaine d’actualités a contacté la RSPCA par e-mail pour commentaires.

Pendant ce temps, cet incident est le prochain d’une longue liste de nombreux serpents trouvés continuellement dans divers endroits du monde. D’un défenseur de la faune en Australie qui a découvert un serpent buvant dans une gamelle pour chien plus tôt ce mois-ci, jusqu’à un serpent tentant de grimper sur le porche d’une famille en Caroline du Nord en juillet.