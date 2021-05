Une note tragique trouvée dans une bouteille en verre sur une plage canadienne pourrait être écrite sur le Titanic avant qu’il ne coule

En 2017, une famille du Nouveau-Brunswick, au Canada, a trouvé une note emballée dans une bouteille en verre sur une plage de la baie de Fundy. La note aurait été écrite par Mathilde Lefèbvre, une écolière française de 12 ans, décédée lors du tragique naufrage du Titanic. La note est maintenant diffusée par l’Université du Québec à Rimouski, une université publique au Canada, au public et les académiciens font appel à des personnes qui peuvent les aider à prouver ou à réfuter son authenticité.

Lefèbvre, née en 1899, voyageait avec sa mère Marie dans sa famille à New York dans le but de rendre visite à son père et à ses frères et sœurs. Elle mourut avec sa mère le 15 avril 1912, lorsque son navire, le RMS Titanic, heurta un iceberg et sombra dans l’océan Atlantique Nord, tuant plus de 1500 personnes sur 2224 passagers à bord. Le plus grand navire à flot de l’époque, le Titanic a coulé lors de son premier voyage, quatre jours après avoir quitté Southampton en Angleterre pour New York.

La note rédigée en français et datée du 13 avril 1912 dit: «Je jette cette bouteille à la mer au milieu de l’Atlantique. Nous devons arriver à New York dans quelques jours. Si quelqu’un la trouve, dites-le à la famille Lefebvre à Lievin, » CBC signalé.

La lettre semble, selon les historiens, cohérente avec la période du naufrage du Titanic, mais il y a désaccord quant à savoir si elle a été réellement écrite par Lefèbvre ou s’il s’agit d’un canular planté lors de la large couverture du désastre du Titanic par les journaux. À l’époque, comme les journaux couvraient des histoires de derniers mots prononcés ou écrits par les victimes, il y avait une possibilité que quelqu’un produise faussement la lettre. Selon Maxime Gohier, professeur d’histoire à l’université, la lettre pourrait être «le premier artefact du Titanic découvert sur la côte américaine».

«Cela pourrait être un canular écrit peu de temps après la tragédie ou un canular récent.» a dit à Nicolas Beaudry de CBC, « Jusqu’à présent, nous n’avons pas attrapé un pistolet fumant d’un faux. » Selon Beaudry, les possibilités sont tout aussi intéressantes.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici