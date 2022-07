Une note secrète relie la question de la citoyenneté à la répartition

Selon un rapport d’enquête publié mercredi par un comité de surveillance du Congrès, les responsables de Trump ont tenté d’ajouter une question sur la citoyenneté au recensement de 2020.

Le rapport offre une sorte de pistolet fumant – une note secrète que le comité a obtenue après une bataille juridique de deux ans montrant qu’un haut responsable Trump nommé au département du Commerce a exploré la répartition comme raison d’inclure la question.

“L’enquête du Comité a révélé comment un groupe de personnes nommées politiques a cherché à utiliser le recensement pour faire avancer un programme idéologique et potentiellement exclure les non-citoyens du décompte de la répartition”, indique le rapport publié par le Comité de la Chambre sur le contrôle et la réforme.

On a longtemps spéculé que l’administration Trump voulait la question de la citoyenneté afin d’exclure illégalement les personnes dans le pays des numéros de répartition.

Le rapport comprend plusieurs ébauches montrant comment la note de service a évolué, passant de la reconnaissance que cela serait probablement inconstitutionnel à la proposition d’autres justifications pour l’ajout de la question de la citoyenneté.

Le processus de répartition utilise les chiffres de la population des États recueillis lors du recensement une fois par décennie pour répartir le nombre de sièges au Congrès que chaque État obtient.

Les opposants craignaient qu’une question sur la citoyenneté ne dissuade les Hispaniques et les immigrants de participer au recensement de 2020, qu’ils soient légalement ou non dans le pays. La question de la citoyenneté a été bloquée par la Cour suprême en 2019. Dans la décision de la Haute Cour, le juge en chef John Roberts a déclaré que la raison que le département du Commerce avait donnée pour la question de la citoyenneté – elle était nécessaire pour l’application par le ministère de la Justice de la loi sur les droits de vote – apparaissait être arrangé.

Le Département du commerce supervise le Bureau du recensement, qui effectue le décompte utilisé pour déterminer le pouvoir politique et la distribution de 1,5 billion de dollars de financement fédéral chaque année. Le secrétaire au Commerce de l’époque, Wilbur Ross, a témoigné devant le comité de surveillance que la répartition n’était pas la raison de la question de la citoyenneté, même si la note du département du Commerce suggère le contraire, selon le rapport de la Chambre.

“Je n’ai jamais intentionnellement induit le Congrès en erreur ou intentionnellement dit quoi que ce soit d’incorrect sous serment”, a déclaré Ross lors d’une audience en 2019 devant le comité de surveillance.

Selon le rapport du comité de la Chambre, lors de la planification de la question de la citoyenneté, un conseiller du département du Commerce a contacté un expert républicain en matière de redécoupage qui avait écrit que l’utilisation de la population citoyenne en âge de voter au lieu de la population totale dans le but de redessiner le Congrès et les circonscriptions législatives pourraient être avantageuses pour les républicains et les blancs non hispaniques.

La note d’août 2017 préparée par James Uthmeier, haut responsable politique du département du Commerce, est allée au cœur des interactions entre le département du Commerce et le ministère de la Justice pour trouver une raison artificielle à la question de la citoyenneté, selon le rapport de la Chambre.

Une première ébauche de la note de service a soulevé des doutes quant à la légalité d’une question sur la citoyenneté, car elle ne peut être ajoutée au recensement qu’une fois par décennie si le secrétaire au Commerce conclut que la collecte de ces informations dans l’échantillonnage de l’enquête n’est pas possible. Mais un projet ultérieur a supprimé cette préoccupation et ajouté que le secrétaire au Commerce avait le pouvoir discrétionnaire d’ajouter une question de citoyenneté pour des raisons autres que la répartition.

Un projet encore plus tardif a supprimé la répartition en tant qu’exception à la discrétion du secrétaire au Commerce et a ajouté “il n’y a rien d’illégal ou d’inconstitutionnel à ajouter une question de citoyenneté”.

Une première ébauche de la note de service notait également que l’utilisation de données sur la citoyenneté pour la répartition était probablement inconstitutionnelle et allait à l’encontre de 200 ans de précédent, mais cette formulation a également été supprimée dans les versions ultérieures.

Le rapport de la Chambre indique qu’Uthmeier a fait des recherches sur l’application de la loi sur les droits de vote comme motif de la question de la citoyenneté trois mois avant que le ministère de la Justice ne le demande, et a remis en main propre sa note de service avec cette suggestion au ministère de la Justice afin d’éviter une empreinte numérique.

Dans un effort pour empêcher de futures tentatives de politisation du recensement, les membres du comité de surveillance ont prévu mercredi de débattre d’un projet de loi présenté par la représentante américaine Carolyn Maloney, DN.Y., qui nécessiterait de nouvelles questions pour que le décompte soit examiné par Congrès et interdire à un directeur du Census Bureau d’être licencié sans motif.

L’administration Trump a nommé un nombre inhabituellement élevé de personnes politiques sans expérience préalable au sein de l’agence statistique à des postes de direction au sein du Bureau du recensement. La législation limiterait le nombre de nominations politiques à trois, tous les autres postes étant occupés par des fonctionnaires de carrière.

Même si de nombreux efforts politiques de l’administration Trump ont finalement échoué, certains partisans pensent qu’ils ont eu un impact, entraînant un sous-dénombrement beaucoup plus important de la plupart des minorités raciales et ethniques lors du recensement de 2020 par rapport au recensement de 2010.

“Il est clair que des réformes législatives sont nécessaires pour empêcher tout futur effort illégal ou inconstitutionnel d’interférer avec le recensement et de saper notre démocratie”, a déclaré Maloney, qui préside le comité de surveillance.

___

Suivez Mike Schneider sur Twitter à https://twitter.com/MikeSchneiderAP

Mike Schneider, l’Associated Press