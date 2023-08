Une note secrète détaille le complot de Trump pour annuler la perte de 2020 contre Biden: rapport

L’ancien président américain et candidat à la présidentielle de 2024, Donald Trump, prend la parole lors d’un rassemblement électoral au lycée Windham à Windham, New Hampshire, le 8 août 2023.

Une note de service inédite rédigée par un avocat du Wisconsin à la fin de 2020 offrait la première description détaillée d’un plan visant à utiliser de fausses listes d’électeurs pro-Trump pour inverser la perte du président Donald Trump au profit du président Joe Biden.

Le mémo de six pages publié par le New York Times mardi soir a été qualifié de « mémo d’électeur frauduleux » dans un acte d’accusation d’un conseil spécial la semaine dernière à Washington, qui a accusé Trump d’avoir conspiré pour annuler illégalement les résultats des élections de 2020. Trump a plaidé non coupable.

La note de service du 6 décembre 2020 a été rédigée par Kenneth Chesebro, un avocat pro-Trump identifié par les médias comme l’un des six co-conspirateurs anonymes dans le dernier acte d’accusation de Trump. La note, marquée « privilégiée et confidentielle », était adressée à James Troupis, qui travaillait comme avocat de la campagne Trump à la fin de 2020 et contestait le décompte des voix du Wisconsin.

CNBC n’a pas confirmé de manière indépendante le mémo, mais il ressemble à un mémo similaire Chesebro envoyé à Troupis un mois plus tôt, qui affirmait que Trump pourrait annuler la victoire de Biden jusqu’au 6 janvier 2021.

La note de service du 6 décembre proposait que des groupes d ‘«électeurs» dans six États clés que Biden a remportés se réunissent et émettent de faux votes pour Trump. Ces votes seraient ensuite regroupés pour ressembler à de vrais votes électoraux et envoyés à Washington. Selon le plan de Chesebro, le vice-président de l’époque, Mike Pence, pourrait alors compter les votes de Trump au lieu des vrais votes électoraux lors d’une session conjointe du Congrès le 6 janvier.

« Je ne conseille pas nécessairement ce plan d’action », a écrit Chesebro. Il a également reconnu que la Cour suprême des États-Unis « finirait probablement par décider » qu’il appartenait au Congrès, et non à Pence, de certifier les résultats des élections.

Pourtant, a-t-il dit, « laisser les choses se dérouler de cette façon garantirait que l’attention du public serait rivée sur les preuves d’abus électoraux par les démocrates, et donnerait également à la campagne Trump plus de temps pour gagner un litige qui priverait Biden de votes électoraux et /ou ajouter à la colonne de Trump. »

La stratégie pour amener Pence à utiliser son rôle cérémoniel de supervision de la certification de l’élection par le Congrès afin de faire dérailler la procédure est la clé de l’acte d’accusation de l’avocat spécial Jack Smith.

Pence a finalement refusé de rejeter les votes électoraux légitimes pour Biden, résistant aux pressions de Trump et de ses alliés. La procédure du 6 janvier s’est transformée en émeute après qu’une violente foule pro-Trump, stimulée par les fausses allégations de fraude électorale généralisée du président de l’époque, a pris d’assaut le Capitole américain.

Chesebro n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de CNBC sur le rapport du Times.

Lire le rapport complet du New York Times.