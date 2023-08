Une note secrète de Trump décrit un complot visant à annuler les élections de 2020 – en direct

08h49 HAE Une note secrète de Trump expose un plan pour annuler les élections

Bonjour, lecteurs du blog politique américain. Un avocat allié à l’ancien président Donald Trump a initialement présenté le plan désormais tristement célèbre d’utiliser de faux électeurs dans les États swing pour renverser les résultats des élections de 2020 comme « une stratégie audacieuse et controversée » que la Cour suprême rejetterait « probablement », selon une note secrète.

Les procureurs fédéraux présentent la note de service, datée du 6 décembre 2020 et rédigée par Kenneth Chesebro, comme un lien crucial dans la façon dont les efforts de l’équipe Trump pour le maintenir au pouvoir se sont transformés en un complot criminel, selon un New York Times rapport. L’existence de la note de service a été révélée lors de l’acte d’accusation de Trump la semaine dernière.

Chesebro, identifié comme « co-conspirateur 5 » dans l’acte d’accusation fédéral contre Trump, aurait fait valoir que le plan concentrerait l’attention sur les allégations de fraude électorale et « donnerait à la campagne Trump plus de temps pour gagner un litige qui priverait Biden de votes électoraux et/ ou ajouter à la colonne de Trump ». Il écrit dans la note :

Je reconnais que ce que je suggère est une stratégie audacieuse et controversée, et qu’il y a de nombreuses raisons pour lesquelles elle pourrait ne pas être exécutée le 6 janvier. Mais tant qu’il s’agit d’une option possible, pour la préserver comme possibilité, il est important que les électeurs de Trump-Pence votent le 14 décembre.

Le document, décrit par les procureurs comme la « note de service frauduleuse de l’électeur », fournit de nouveaux détails sur la façon dont le plan est né et a été discuté dans les coulisses. La note de service montre que le plan était un complot criminel visant à organiser « une fausse controverse qui ferait dérailler la certification appropriée de Biden en tant que président élu », ont déclaré les procureurs.

Voici ce que nous regardons d’autre aujourd’hui :