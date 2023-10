La police a découvert une note effrayante au domicile du suspect du massacre du Maine, Robert Card, alors que la chasse à l’homme à l’échelle nationale en est à son troisième jour.

Les enquêteurs ont découvert ce qui pourrait être une lettre de « suicide » le lendemain du jour où un réserviste fou de l’armée américaine aurait abattu 18 personnes et en aurait blessé 13 autres.

Robert Card est accusé d’être le tireur qui a ouvert le feu sur un bowling et un bar à Lewiston, dans le Maine, mercredi soir. Crédit : Facebook

Une mystérieuse note a été trouvée chez Card Crédit : Alamy

Une chasse à l’homme massive est en cours pour retrouver le suspect toujours en fuite. Crédit : Getty

La police a déclaré aujourd’hui que l’homme de 40 ans avait été inculpé de huit chefs de meurtre à la suite de la fusillade de masse la plus meurtrière aux États-Unis en 2023.

Il devrait être inculpé d’autres accusations à mesure que les 10 corps restants seront officiellement identifiés.

La police a averti le public de ne pas l’approcher, affirmant qu’il est armé et dangereux, car les résidents locaux sont toujours invités à se réfugier sur place.

Les enquêteurs tentent de déterminer si la mystérieuse note trouvée chez lui fournit un mobile ou des réponses au bain de sang de mercredi soir.

Les responsables de l’application des lois ont déclaré à ABC que la note était décrite comme une lettre de suicide adressée au fils du suspect.

Les détails de la note mystère n’ont pas encore été révélés.

Card est accusé d’être le tireur qui, armé d’un fusil de type AR-15, a déclenché l’enfer dans un bowling et un bar à Lewiston.

Mercredi peu avant 19 heures, le tireur a pris d’assaut le bowling Just-In-Time Recreation et a ouvert le feu avant de se rendre au Schemengees Bar and Grille quelques minutes plus tard pour faire de même, a indiqué la police de l’État du Maine.

Des images de surveillance obsédantes montrent un homme visant des femmes et des enfants avec un fusil d’assaut de type AR-15 qui semblait être équipé d’une lampe de poche et d’une lunette.

Des victimes ont commencé à être nommées, notamment un instructeur de bowling de longue date, Bob Violette, décédé courageusement en protégeant des enfants.

Hier soir, un convoi de véhicules blindés de police a encerclé une maison à Bowdoin, dans le Main, et a été entendu appeler le suspect à sortir.

“Robert Card, vous êtes en état d’arrestation. Sortez maintenant”, ont crié les policiers dans un mégaphone.

Cependant, des policiers ont été vus plus tard quitter les lieux.

Le suspect est toujours en liberté et un ancien agent du FBI, Bobby Chacon, a déclaré au Sun US qu’il pourrait se cacher dans une cabane abandonnée du Maine.

Cela survient alors que la police a étendu ses recherches en mer, craignant que le suspect ne se soit enfui.

Les garde-côtes locaux utilisent un navire et un avion pour rechercher Card dans l’eau, après que sa voiture a été retrouvée près d’une rampe de mise à l’eau, rapporte CBS News.

En plus de la Subaru blanche enregistrée à son nom, Card possède un bateau vert de 15 pieds.

La Subaru a été retrouvée abandonnée après l’horrible tuerie près de rivières qui s’étendent sur plus de 170 milles dans le golfe du Maine, qui borde le Canada.

Les patrouilles frontalières du Canada ont également émis un avertissement « armé et dangereux » à leurs forces de police au milieu d’une chasse à l’homme désespérée.

Quelques semaines seulement avant le massacre sanglant, Card aurait menacé de commettre une fusillade dans un établissement de la Garde nationale à Saco, dans le Maine.

Un responsable américain a révélé que Card avait été évalué pour « comportement erratique » en juillet.

Le réserviste de l’armée se comportait apparemment étrangement alors qu’il s’entraînait dans une académie militaire américaine à West Point, dans l’État de New York, et a été transporté à l’hôpital peu de temps après.

Des unités spécialisées tentent rapidement de localiser le tireur de masse

La police a étendu les recherches à la mer, craignant qu’il ne soit parti Crédit : EPA