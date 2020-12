Une note déchirante laissée par un riche homme d’affaires du Queensland quelques instants avant son suicide a déclenché une bataille juridique de cinq ans sur sa succession.

Craig MacQueen, 39 ans, s’est tragiquement tué en 2015, laissant sa belle-fille et partenaire de cinq ans « absolument navré ».

Avant de se suicider, l’ancien directeur de l’entrepôt a écrit qu’il voulait que son domaine et ses biens soient répartis également entre ses parents et la femme qu’il aimait.

Mais Nicole Rosmalen n’a pour l’instant rien reçu car la note n’est pas considérée comme un testament légal.

Maintenant, elle se bat devant le tribunal pour que ses dernières volontés soient officiellement reconnues.

Nicole Rosmalen (photo) se bat devant le tribunal pour que les derniers souhaits de son partenaire soient officiellement reconnus

«Il y a dix ans, ma fille a demandé à Craig si elle pouvait l’appeler« papa », et il a dit« oui », et à partir de ce jour, les choses n’ont pas changé. Craig était notre pierre angulaire », a déclaré Mme Rosmalen.

«Les choses sont devenues terriblement difficiles après son décès. J’étais en deuil et sa note devait aller au tribunal, ce qui rendait mon angoisse encore plus dure.

«Après le décès de Craig, mon monde a été bouleversé.

Le couple a commencé une relation en 2010 et a vécu ensemble sur la Gold Coast dans un appartement appartenant à la mère et au père de M. Macqueen.

Dans une situation où une note est laissée par un être cher, c’est à la famille ou au bienfaiteur de se présenter devant un tribunal pour l’homologation.

Mme Rosmalen affirme qu’elle a été assurée par les parents de M. Macqueen qu’elle recevrait une partie de sa succession de 700000 $ – principalement composée d’une assurance, d’une pension de retraite, d’une BMW et d’une Mercedes.

Mais l’amant dévasté de MacQueen a découvert plus tard que ses parents l’avaient exclue des poursuites.

« Quand je repense à cette note, je pense que les intentions de Craig n’étaient que bonnes et pour m’assurer que j’étais prise en charge », a déclaré Mme Rosmalen.

« Mais ne pas avoir de testament formel a signifié que je devais le porter devant le tribunal, et avec tout cela, il y a eu tellement de conflits avec la famille élargie que cela a été presque trop difficile à supporter. »

Elle a déclaré que la douleur de perdre l’amour de sa vie était aggravée par l’épreuve juridique en cours qui l’a finalement laissée sans le sou pendant un certain temps.

«J’ai dû quitter son unité, je suis devenue sans-abri, et avec cela, j’ai perdu mon emploi de chef au club de surf et j’ai perdu la garde de ma fille», a déclaré Mme Rosmalen.

«Jusqu’à récemment, j’ai vécu dans la rue, dans des Utes, dans des abris pour femmes, et j’ai dormi sur les canapés des gens pour m’en sortir.

Rebecca O’Toole, associée de Shine Lawyers, qui aide Mme Rosmalen à mener la bataille juridique devant la Cour suprême du Queensland, a déclaré que l’épreuve avait été un scénario vraiment déchirant et le pire des cas pour Mme Rosmalen et sa fille.

Les parents de M. MacQueen, ses deux filles et Mme Rosmalen vont tous s’asseoir pour la médiation le 4 décembre à Brisbane, avant de nouvelles poursuites judiciaires potentielles devant la Cour suprême du Queensland.

« Je me sens tellement triste pour Nicole, si elle avait obtenu des conseils juridiques peu de temps après le décès de Craig, nous aurions pu l’aider et éviter le chagrin et le gaspillage d’argent dépensés en frais juridiques », a-t-elle déclaré.

« Le processus peut être long, ce qui aggrave encore le chagrin et l’angoisse auxquels sont confrontés les proches du défunt.

« Maintenant que nous sommes intervenus, nous nous battrons sans compromis pour nous assurer que Nicole reçoive une part équitable de la succession de son partenaire, comme c’était le souhait que Craig a si diligemment écrit dans ses derniers moments. »

Mme O’Toole a déclaré que c’était un «rappel tragique pour nous» que d’obtenir rapidement des conseils juridiques et de préparer un testament.

Le mois dernier, Mme Rosmalen a remporté une bataille majeure dans l’amère querelle juridique en cours.

Sa demande d’homologation de la note a été acceptée par la Cour suprême du Queensland.

Le tribunal a jugé que la note était un document informel contenant les dernières volontés testamentaires de M. MacQueen.

Mais entre-temps, la situation s’est encore plus compliquée avec deux des filles adultes de M. MacQueen indiquant leur intention de réclamer une provision à la succession après avoir été exclues du testament.

Daily Mail Australia a contacté les avocats de Reaburn qui représentent les parents de M. MacQueen, mais ils ont refusé de commenter la question.

Si vous ou quelqu’un que vous connaissez avez besoin d’un soutien en santé mentale, vous pouvez appeler Lifeline au 13 11 1 ou Beyond Blue au 1300224636