Une note laissée par Ozzy Osbourne dans un magasin de musique a conduit au début de Black Sabbath, se souvient un membre du groupe

Une note disant « Ozzy Zig a besoin d’un concert » laissée dans un magasin de musique a conduit à la formation de Black Sabbath, selon ses membres.

Le membre fondateur Geezer Butler a déclaré au Wall Street Journal qu’il avait vu la note d’Ozzy Osbourne alors qu’il se trouvait dans un magasin de Birmingham alors qu’il cherchait activement un chanteur après la séparation de son groupe Rare Breed.

« J’ai laissé un mot chez lui », a déclaré Butler. « Le lendemain, un Ozzy Osbourne sans chaussures et la tête rasée avec une brosse de cheminée sur l’épaule était à ma porte. »

Les membres de Black Sabbath, Bill Ward et Tony Iommi, ont également décrit avoir trouvé la note dans des interviews précédentes, mais ont décidé de ne pas laisser Ozzy les rejoindre dans un groupe parce qu’ils le connaissaient depuis le lycée et ne pensaient pas qu’il pouvait chanter.

Mais Butler a déclaré au Journal : « Ozzy a promis de faire pousser ses cheveux et a dit qu’il avait un système de sonorisation, que nous n’avions pas et dont nous avions besoin », ajoutant qu’il avait également recommandé Ward et Iommi pour le groupe.

Il a dit que tous les quatre ont commencé à jouer du blues partout où ils pouvaient obtenir un concert, puis ont commencé à écrire leurs propres chansons et un an plus tard, en 1969, ils étaient Black Sabbath.

Le groupe s’est d’abord appelé le Polka Tulk Blues Band, puis Earth avant de s’installer sur Black Sabbath, après un film de Boris Karloff de 1963.

Les membres du groupe ont finalement expulsé Osbourne de Black Sabbath une décennie plus tard en raison de ses problèmes de toxicomanie, mais le chanteur de « Crazy Train » s’est rapidement lancé dans sa carrière solo extrêmement réussie.

« Black Sabbath a toujours eu de mauvaises critiques – de mauvaises critiques de concerts, de mauvaises critiques d’albums », a-t-il déclaré à GQ en 2020, tout en repensant à ses jours avec le groupe. « Mais c’était comme le punk : plus tu nous détestais, plus les fans nous aimaient. Les gens qui ne comprenaient pas ça disaient : ‘C’est de la merde.’ Mais j’ai des disques de platine partout sur mes murs. Ça n’a pas dû être si grave ! »

Il a ajouté: « Nous nous amusions juste et si cela semblait être une bonne idée, nous l’avons fait. Tony Lommi est un guitariste incroyable. Personne ne peut proposer ces riffs démoniaques comme lui. C’est le roi. »

Osbourne a qualifié d ‘ »hypocrite » d’être expulsé du groupe dans son autobiographie de 2010, affirmant que ses camarades de groupe consommaient autant de drogue que lui.

« Je mentirais si je disais que je ne me sens pas trahi par ce qui s’est passé avec Black Sabbath », a-t-il écrit, selon US Weekly. « Nous étions quatre mecs qui avaient grandi ensemble à quelques rues de distance. Nous étions comme une famille, comme des frères. édifié. »

Mais plus récemment, lorsqu’il réfléchissait sur 50 ans de Black Sabbath, cela semblait être de l’eau sous les ponts.

« Quand ils sont sortis, je me souviens avoir pensé: » Eh bien, tout ira bien pendant quelques années « », a-t-il déclaré à Rolling Stone en 2020. « Putain 50 ans plus tard, ça continue. Ces gars-là [are] mes frères, vous savez? Ils remontent à mon enfance. C’est plus qu’une amitié avec moi et les gars; c’est une famille. Je ne connais personne d’autre depuis que je les connais. »

Osbourne devrait faire la une de son premier spectacle cet automne depuis qu’il a annoncé sa retraite. En février, le chanteur de « Crazy Train » a annulé ses dates de tournée en 2023 pour cause de maladie.