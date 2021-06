Une note grossière aux acheteurs de panique égoïstes devient virale alors que la variante de Delta Covid ferme à nouveau l’Australie

Une note grossière aux acheteurs de panique égoïstes est devenue virale alors que les variantes de Delta Covid obligent certaines parties de l’Australie à se verrouiller à nouveau.

La note adressée aux « s***heads » a été retrouvée dans l’allée du papier toilette d’un supermarché de la Sunshine Coast, dans le Queensland.

Le ironique a maintenant fait le tour en ligne et semble être écrit par un farceur au nom de Woolworths, Coles et ALDI

Il se lit comme suit : « Écoutez les têtes de merde. Nous avons un message simple à tous ces idiots qui encombrent nos magasins et nos parkings.

« Nous avons beaucoup de nourriture et d’autres articles en stock. Nous en avons plein des entrepôts.

«Nous ne manquerons pas à moins que vous ne continuiez à écouter d’autres bogans sur les réseaux sociaux et que vous récupériez tous les articles que nous stockons avant même qu’ils n’atteignent les étagères.

« Quant au papier toilette, FFS arrête de le demander. Nous avons beaucoup à faire si seulement les crétins comme vous cessent d’acheter chaque rouleau sans raison valable.

Il se termine par: « Nous apprécions votre personnalisation et votre soutien, mais Jésus-Christ, certains d’entre vous ne sont que des fous. »

La note du farceur a été partagée sur Reddit, de nombreux utilisateurs approuvant l’auteur pour avoir placé la note sur l’étagère.

« Et je vous parie que le personnel ne l’a tout simplement pas remarqué non plus. Ils veulent cet avis là-bas autant que n’importe qui ! dit un.

Un autre a ajouté : « Cela me rend fier de voir mon pays le dire tel qu’il est ! »

A écrit un troisième : « C’est de l’or !

En a dit un de plus : « Je souhaite que chaque message du magasin parle comme ça ! »

Sept villes australiennes sont désormais bloquées dans une tentative désespérée d’empêcher la propagation de la variante Delta.





Mercredi, le nombre de cas a augmenté à plus de 200 – forçant près de la moitié de la population à rester à domicile à Sydney, Brisbane, Perth, Darwin, Townsville et la Gold Coast.

Les autorités craignent que le virus ne se propage désormais aux communautés autochtones déjà vulnérables.

Les dirigeants ont demandé des vaccinations plus rapides, car seulement 5 % de la population est entièrement vaccinée.