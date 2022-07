Une note effrayante laissée par maman avant d’étrangler trois enfants et de se suicider

Une maman a laissé une note froide derrière elle avant d’étrangler ses trois enfants, puis de se suicider.

Junior Panjon, 12 ans, Joselyn Panjon, 10 ans et Jonael Panjon, 5 ans – semblent avoir été étranglés par leur mère de 36 ans, Sonia Loja, selon la police.

Pedro Panjon s’est évanoui après avoir découvert les corps de ses enfants tués aux mains de sa femme, ont déclaré des voisins Crédit : Facebook/Pedro Panjon

Les trois enfants ont été retrouvés morts à l’intérieur de la maison de Danbury Crédit : NBC Connecticut

Sonia Loja, 36 ans, aurait tué ses trois enfants dans un meurtre-suicide le mercredi 27 juillet Crédit : Facebook/Sonia Loja

Les corps ont été retrouvés après que le mari et père, Pedro Panjon, ait demandé un bilan de santé, ont déclaré des voisins au New York Post.

Maintenant, le message choquant qu’elle a écrit sur la note de suicide qu’elle a laissée derrière elle a été révélé.

Son cousin a déclaré au Post vendredi qu’il disait: “Désolé, Pedro, j’emmène mes enfants avec moi.”

Sonia avait lutté contre la dépression et avait pleuré pendant des jours après la fermeture de son entreprise de garde d’enfants illégale.

Le mari de la femme du Connecticut, Pedro Panjon, s’est évanoui après avoir découvert les corps de ses enfants, selon des voisins.

“Il a appelé les flics et leur a demandé de faire un bilan de santé, puis il est venu ici et il a battu les flics ici”, a déclaré le voisin, Elvis Espinal.

“Alors il est entré et quelques minutes plus tard, il est sorti et il a appelé le 911 et s’est juste évanoui au sol.”

Panjon, qui travaille comme paysagiste et menuisier, a trouvé la note de suicide de deux pages, a expliqué son cousin.

Un parent Digna Naulaguari, 47 ans, a déclaré: “La lettre disait:” Désolé Pedro, j’emmène mes enfants avec moi “.

« Il n’a rien lu de plus, il a repoussé la lettre. Il ne l’a toujours pas lu.

Une maman qui a envoyé ses enfants à la garderie de Loja s’est dite choquée par le triple meurtre-suicide.

“Je n’arrive pas à croire que Sonia ait fait ça. Je ne crois pas à ce qui s’est passé”, a déclaré Nube Sucuzhanay, 33 ans, au Post.

Sucuzhanay a déclaré que Loja était arrivée aux États-Unis depuis l’Équateur il y a environ 15 ans.

Ses deux enfants étaient inscrits à la garderie de Loja depuis sept ans.

Loja aurait dit aux parents d’environ 10 enfants qu’elle ne pouvait pas les regarder le mercredi 27 juillet 2022 – le même jour, la police pense qu’elle a tué ses propres enfants.

Les voisins et les membres de la communauté ont créé un mémorial de fortune et ont déposé des sentiments comme des ballons, des peluches et des bougies pour honorer les enfants tués, selon News12.

Une équipe de football de jeunes, qui joue dans un parc voisin, a marché dans la rue et a fait un cercle de prière sur la pelouse.

Kaitlyn, 11 ans, était la camarade de classe de Joselyn et a déclaré que Joselyn excellait en mathématiques et était toujours gentille et serviable.