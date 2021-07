Une note du CDC met en garde contre les dangers de la variante delta alors que les cas de COVID augmentent aux États-Unis

Les preuves s’accumulent sur les dangers de la variante delta et sur la façon dont le port du masque est essentiel pour la maîtriser, selon un diaporama du gouvernement daté de jeudi.

La présentation, compilée par un médecin des Centers for Disease Control and Prevention, expose ce que l’on sait de la variante delta, qui représente désormais la grande majorité des cas de COVID-19 aux États-Unis.

Plus tôt cette semaine, le CDC a recommandé que les personnes des points chauds COVID-19 reprennent le port du masque dans les espaces publics intérieurs.

L’agence a été critiquée pour avoir formulé la recommandation sans justifier de manière adéquate les raisons du changement de politique. Mais la présentation, rendue publique pour la première fois par le Washington Post, semble faire exactement cela.

Le CDC a refusé de commenter jeudi soir le diaporama ou son contenu.

La présentation montre que ceux qui sont vaccinés sont trois fois moins susceptibles d’attraper COVID-19 et 10 fois moins susceptibles d’en mourir que ceux qui ne sont pas vaccinés.

Une fois infectées, cependant, les personnes vaccinées sont tout aussi contagieuses que celles qui n’ont pas cette protection, ce qui signifie qu’elles doivent porter un masque et garder leurs distances pour éviter de transmettre le virus.

« Les données justifient de manière assez convaincante pourquoi nous devons revenir au port du masque et à d’autres mesures de santé publique », a déclaré le Dr Charles Chiu, spécialiste des maladies infectieuses à l’Université de Californie à San Francisco. « Je pense que c’est à cause de la variante delta. »

Les vaccins fonctionnent toujours extrêmement bien et sont un élément essentiel pour finalement gagner la bataille contre COVID-19, ont souligné Chiu et d’autres experts.

Si davantage de personnes avaient été vaccinées plus tôt cette année, les cas n’augmenteraient pas maintenant et un retour au masquage ne serait pas nécessaire, a déclaré le Dr Eric Topol, directeur et fondateur du Scripps Research Translational Institute à La Jolla, en Californie.

« Nous ne serions pas dans cette situation si nous avions fait vacciner 70% de la population », a-t-il déclaré. « Lorsque plus de la moitié de votre population n’est pas (complètement) vaccinée, vous êtes vulnérable. »

Les personnes vaccinées devraient porter un masque et se distancer socialement, ont déclaré lui et d’autres, en grande partie pour protéger ceux qui n’ont pas été vaccinés ou qui ont un système immunitaire affaibli et ne peuvent donc pas bénéficier d’une protection complète contre le vaccin.

Les vaccins restent efficaces et préviennent les hospitalisations et les décès dus au COVID-19, bien qu’ils aient mieux fonctionné contre la souche d’origine et la variante alpha que contre delta, selon les données.

Dans une étude israélienne, les personnes vaccinées de plus de 60 ans se sont avérées protégées à 97% contre la variante alpha, mais seulement à 85% contre delta. « 97 %, c’est phénoménal, mais 81 % ? » dit Topol. « Nous avons un défi plus grand que jamais. »

La variante delta est connue pour être nettement plus contagieuse que les autres variantes – aussi contagieuse mais plus mortelle que la varicelle, selon la présentation du CDC. Parmi les maladies infectieuses courantes, seule la rougeole est plus contagieuse.

Les gens peuvent également être contagieux plus longtemps avec la variante delta, 18 jours au lieu de 13, indique la présentation. Cela suggère que les directives officielles sur la mise en quarantaine en cas de maladie doivent également être modifiées, a déclaré le Dr Robert Wachter, président du département de médecine de l’Université de Californie à San Francisco.

« Rien de tout cela n’est une bonne nouvelle », a-t-il déclaré par e-mail. « Il est clair (nous) avons besoin de plus de vaccinations, de la reprise des interventions non pharmacologiques au plus vite même pour les personnes vaccinées, et probablement de rappels. »

Le gouvernement fédéral a déclaré qu’il n’y avait pas encore suffisamment de données pour soutenir les injections de rappel, même pour les personnes âgées et immunodéprimées, bien qu’Israël les recommande maintenant pour ces groupes.

Dans une étude publiée en ligne cette semaine par Pfizer et son collaborateur BioNTech, mais pas encore évaluée par des pairs, les sociétés ont trouvé que leur vaccin était efficace pendant au moins six mois. L’efficacité a dépassé 90 % pour cette période, selon l’étude, qui a été largement menée avant que la variante delta ne se généralise.

Les données au-delà de six mois ne sont pas encore disponibles car les prises de vue sont si nouvelles.

Plusieurs chercheurs se sont demandé pourquoi les informations contenues dans la présentation du CDC n’avaient pas été publiées deux jours plus tôt, lorsque l’agencea fait ses nouvelles recommandations de masques.

Lors d’un briefing mardi, la directrice du CDC, le Dr Rochelle Walensky, a minimisé la possibilité qu’une personne vaccinée puisse transmettre le virus, sans donner les détails sur la charge virale contenue dans le diaporama.

Le Dr Leana Wen, médecin urgentiste et ancienne commissaire à la santé de Baltimore, a déclaré que le diaporama suggère que le CDC s’inquiète des risques de delta pour les vaccinés, mais ce n’est pas ce sur quoi Walensky s’est concentré lors de son briefing de mardi, a déclaré Wen.

« Je ne sais pas quoi en penser, honnêtement », a-t-elle déclaré après avoir vu le diaporama. « Pourquoi ce niveau de données n’a-t-il pas été révélé au public américain il y a deux jours? »

Et, se demande-t-elle à haute voix, pourquoi des pays comme le Royaume-Uni et Israël génèrent toujours autant plus de données COVID-19 que les États-Unis

Il serait simple, par exemple, de demander aux gens pendant qu’ils sont testés pour COVID-19 s’ils ont eu leurs vaccins, a-t-elle dit – mais le CDC ne collecte pas les données, donc on ne sait pas quel pourcentage de transmissions sont des vaccinés.

Le Dr Paul Offit, qui dirige le Vaccine Education Center à l’Hôpital pour enfants de Philadelphie, s’est dit très préoccupé par l’état actuel de la pandémie aux États-Unis.

L’été dernier, avant qu’il n’y ait un vaccin, il y avait environ 80 000 nouveaux cas de COVID-19 signalés chaque jour et près de 500 décès – presque exactement le même nombre qu’aujourd’hui bien que la moitié de la population soit vaccinée et que de nombreux autres soient immunisés parce qu’ils l’ont déjà été. infecté.

Pourquoi les choses ne se sont-elles pas améliorées, a demandé Offit de manière rhétorique. « La réponse est que nous avons suffisamment de personnes dans la population qui sont sensibles – et nous avons un virus qui est clairement plus contagieux. »

