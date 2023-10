Une note des conservateurs divulguée prédit une double défaite aux élections partielles – imputant un « énorme mécontentement » à Nadine Dorries | Actualités politiques

Le siège conservateur affirme que la part des voix des conservateurs lors des deux prochaines élections partielles pourrait diminuer de moitié pour atteindre environ 30 %, sur la base des données de démarchage téléphonique de ces derniers jours.

La démission de deux députés conservateurs a déclenché des élections partielles ce jeudi en Tamworth, Staffordshire et Milieu du Bedfordshire, le parti se battant dur pour conserver les deux.

Les responsables du parti affirment que retard dans le départ de Nadine Dorries les Communes ont provoqué « un énorme mécontentement ».

Il existe peu de données concrètes, les sondages dans les circonscriptions étant peu fiables et les partis politiques ne peuvent souvent voir ce qui se passe qu’avec leurs propres données.

Sky News a obtenu une note adressée à Greg Hands, le président du Parti conservateur, d’un haut responsable du siège du parti.

Il indique que lors de l’élection partielle du Mid Bedfordshire, le dernier sondage interne suggère que le parti obtiendra une part des voix de 30 %. Cela représente la moitié des 60 % que Mme Dorries a remportés pour les conservateurs en 2019, avec 22 % pour les travaillistes et 12 % pour les libéraux-démocrates.

Cependant, lors de cette élection partielle, la lutte s’est transformée en une course à trois et il existe un chemin vers une victoire des conservateurs même si leur part des voix chute à 30 %. Les conservateurs affirment qu’ils sont en passe de perdre.

La note indique également qu’à Tamworth, les données recueillies au cours des 10 derniers jours indiquent une part probable des voix conservatrices de l’ordre de 28 % à 33 %.

Le siège du Staffordshire est un combat direct entre les conservateurs et les travaillistes, et une baisse de cette ampleur signifierait que les conservateurs perdent le siège. En 2019, Chris Pincher a obtenu 66 % des voix, contre 24 % pour les travaillistes.

Les travaillistes diront probablement que cette note divulguée est simplement une gestion des attentes. Des sources ont précédemment déclaré que remporter les deux sièges était un « coup de lune ».

Dorries lance une attaque contre le Premier ministre



Le mémo analyse l’évolution du vote et reconnaît que dans les deux sièges, le « taux de rétention » – la capacité de garantir que les électeurs conservateurs en 2019 votent à nouveau conservateur jeudi – est « faible ».

Le seul réconfort cité dans la note est que dans le Mid Bedfordshire, seuls 5 % des conservateurs se tournent vers le parti travailliste – alors qu’à Tamworth, ce chiffre est de 8 %.

« La grande majorité des ‘transfuges’ disent qu’il est peu probable qu’ils votent plutôt que de voter pour un candidat de l’opposition », indique-t-il.

La note suggère également que le parti se prépare à blâmer personnellement Mme Dorries et M. Pincher au cas où ils perdraient l’un ou l’autre siège.

Le mémo dit : « Nous avons toujours su que la cause de ces élections partielles – c’est-à-dire la démission des députés associés aux défis de notre parti l’année dernière et qui sont personnellement associés à des informations négatives – nuirait à notre performance, comme ce fut le cas à Selby et Somerton et Frome.

« Les données et les retours d’expérience prouvent que c’est le cas.

« Beaucoup d’anciens électeurs conservateurs disent qu’ils aiment Festus Akinbusoye une fois qu’ils découvrent son bilan au PCC. [police and crime commissioner] et sa détermination à faire un travail efficace en tant que député local – de nombreux électeurs continuent de parler spontanément de Nadine Dorries et de son bilan.

« Comme cela a été constaté dans les recherches post-électorales menées après l’élection partielle de Selby & Ainsty concernant Nigel Adams, de nombreux électeurs associent clairement Nadine Dorries et Chris Pincher aux difficultés du parti de l’année dernière. »



Il y a plus de colère dirigée contre Mme Dorries que contre M. Pincher, suggère la note.

« Mais de manière plus significative au sein de Mid Beds, le mécontentement des électeurs face à la décision de Nadine Dorries de retarder sa démission a créé un énorme mécontentement à l’égard du parti en général », ajoute-t-il.

« Malgré des opinions positives à l’égard de Festus et du Premier ministre, de nombreux électeurs continuent de dire aux solliciteurs et aux appelants qu’ils sont déterminés à utiliser leur ‘abstention’ comme un outil pour exprimer leur mécontentement à la fois à l’égard de la politique de l’année dernière et de Nadine Dorries personnellement.

« De même, les retours à domicile suggèrent que notre candidat à Tamworth est considéré favorablement en raison de ses antécédents locaux et de son histoire personnelle. Cependant, est-ce suffisant pour modifier de manière significative le résultat probable. »