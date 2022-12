Une note déchirante laissée en hommage à la victime du lac Solihull dit “merci de m’avoir prêté ta veste quand j’avais froid”

Une note déchirante d’un ami laissé sur les lieux de la mort du lac Solihull se lit comme suit : “merci de m’avoir prêté votre veste quand j’avais froid”.

Les hommages ont afflué après que trois garçons ont perdu la vie dimanche.

Hommages laissés aux trois garçons décédés après être tombés dans un lac de Solihull Crédit : Paul Edwards

Les gens se sont rassemblés autour des hommages aujourd’hui 1 crédit

Plongeurs de la police fouillant le lac gelé Crédit : Paul Edwards

Jack Johnson, 10 ans, est mort en essayant d’aider les autres garçons, il est entendu

La police des West Midlands dépose des fleurs près de la scène Crédit : Paul Edwards

Jack Johnson, 10 ans, et deux autres garçons – âgés de huit et 11 ans – sont décédés tragiquement au Babbs Mill Park à Solihull.

Un hommage floral sur les lieux a nommé une autre des victimes sous le nom de Thomas.

La note émotionnelle disait: “À mon ami Thomas, merci d’être là pour moi.

“Merci de m’avoir prêté ta veste quand j’avais froid. Tu étais comme un frère pour moi.

“Tu me manques tellement. L’amour de Mason.”

Un autre a dit: “À Thomas, repose en paix. Amour d’Earl.”

Une veillée a été organisée lundi soir pour les “petits rois qui ont perdu la vie”.

Des dizaines de personnes pouvaient être vues rassemblées avec des bougies à la main alors que des fleurs entouraient leurs pieds.

John Eustace, qui est l’entraîneur-chef de l’équipe de football locale de Birmingham City, a également déposé des fleurs aujourd’hui.

Il est entendu que les jeunes ont eu des ennuis après avoir joué sur la glace.

Ils n’ont malheureusement pas pu être sauvés après être tombés dans l’eau glacée.

Une quatrième victime, âgée de seulement six ans, se bat pour sa vie à l’hôpital après le drame.

On pense que les garçons – âgés de six, huit et 11 ans qui n’ont pas encore été officiellement identifiés – sont tous de la même famille.

Cependant, la police n’a pas encore confirmé cela.

La famille et les amis de Jack ont ​​déjà raconté comment le garçon s’est courageusement précipité pour aider d’autres enfants après avoir entendu leurs cris.

La tante du garçon, Charlotte McIlmurray, a déclaré qu’il ne pensait qu’à sauver les enfants – qu’il ne connaissait pas – et qu’il ne se souciait pas de sa propre sécurité.

Elle a posté sur Facebook : « Le garçon de 10 ans est mon neveu. Il en a vu un passer à travers la glace et il a couru et a essayé de les sauver.

“Nos prières et nos pensées vont à l’autre famille. Nous sommes juste brisés.

“Pour découvrir qu’il est mort en essayant de sauver trois gars … Cela le résume tout simplement. Il était incroyable.

« ILS SONT TOUS tombés »

Tommy Barnet, un ami de l’une des victimes, a partagé une histoire similaire de la tragédie.

Le garçon de 10 ans a déclaré à SkyNews : “Ils jouaient tous sur la glace, l’un s’est coincé les jambes dans la glace et puis… ses amis sont allés le sauver, mais ils sont tous tombés dedans.

“C’est tellement triste, je suis bouleversé.”

Une brave fille de 13 ans pleut aussi à leur secours, tentant de les sauver avec des branches d’arbres.

Oliwia Szewc a déclaré à ITV: “J’essayais juste de penser à différentes façons de les aider au moins ou de faire n’importe quoi pour qu’ils flottent à la surface de l’eau afin qu’ils ne se noient pas.”

Les agents ont déclaré que les recherches se poursuivaient au bord du lac, craignant que davantage d’enfants n’aient pu entrer dans l’eau alors que les températures ont plongé du jour au lendemain à -3 ° C.

Cela continuera jusqu’à ce qu’ils soient “absolument certains” que personne d’autre ne se trouve dans l’eau.

Un communiqué a déclaré: “Trois garçons sont décédés tragiquement après être tombés dans le lac de Babbs Mill Park à Solihull dimanche après-midi (11 décembre).

“Les garçons, âgés de 11, 10 et 8 ans, ont été transportés d’urgence à l’hôpital après avoir été sortis de l’eau.

“Malheureusement, ils n’ont pas pu être réanimés et nos pensées vont à leur famille et à leurs amis en cette période profondément dévastatrice.

“Nous aurons des officiers spécialisés qui leur offriront le plus de soutien possible.

“Un quatrième garçon, âgé de 6 ans, reste dans un état critique à l’hôpital.

“Les recherches dans le lac se poursuivent alors que nous cherchons à établir exactement ce qui s’est passé et si quelqu’un d’autre est tombé à l’eau.”

Des policiers héroïques et des membres du public ont sauté jusqu’à la taille dans l’eau glacée pour sauver les enfants après leur arrêt cardiaque.

Un policier qui a tenté de percer la glace a souffert d’une légère hypothermie mais a été libéré de l’hôpital.

Une résidente a raconté aujourd’hui comment elle avait entendu les enfants crier quelques instants après le déroulement de l’horreur.

Elle a dit : « Je me sens engourdie. C’est tout simplement trop près de chez nous et absolument déchirant.

« J’ai entendu des cris d’enfants et je savais que c’était mauvais. Ce son m’accompagnera dans ma tombe.

« Il y avait de la panique et de la peur pures. Je viens d’entendre une telle agitation et ensuite les services d’urgence les plus nombreux que j’aie jamais vus de ma vie.

Personnes apportant des fleurs et des hommages près de Babbs Mill Park Crédit : PA

L’entraîneur-chef du Birmingham City Football Club, John Eustace, a déposé des fleurs aujourd’hui Crédit : PA