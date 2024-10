Une note de sondage interne du GOP indique que les républicains du Sénat sont toujours en retard dans les courses clés

Le super PAC du GOP chargé de renverser le Sénat a constaté que la plupart de ses candidats sont à la traîne par rapport à leurs adversaires démocrates, selon une note de sondage interne obtenu par POLITICO.

Le nouveau sondage d’octobre du Fonds pour le leadership du Sénat montre que tous les candidats républicains, sauf un, se présentent derrière Donald Trump dans les États du champ de bataille, une tendance qui pourrait fortement limiter leur capacité à construire une majorité importante à moins qu’ils ne parviennent à imposer un changement dans les dernières semaines du scrutin. élection.

Les Républicains sont toujours favorisés pour prendre le contrôle de la Chambre, et leurs données ont apporté des nouvelles encourageantes avec un resserrement des courses dans le Wisconsin et en Pennsylvanie. Mais d’autres opportunités de reprise, notamment le Maryland et le Michigan, évoluent dans la mauvaise direction. Et le sénateur démocrate. Sherrod Brunl’un des deux candidats sortants dans un État remporté par Trump en 2020, semble étonnamment fort dans l’Ohio.

La carte 2024 regorge d’objectifs offensifs pour les républicains, notamment des sièges vacants dans le Michigan, le Maryland et l’Arizona. Ils ont une reprise presque certaine en Virginie occidentale et les sondages ont toujours montré que le GOP est en tête dans le Montana. Mais on ne sait pas exactement combien d’autres sièges les Républicains sont sur le point de renverser. Ils ont dû lutter contre un sérieux déficit de collecte de fonds au niveau des candidats. Et les démocrates ont construit d’importantes avances dans les sondages sur certains champs de bataille.

Et maintenant, deux États contrôlés par le GOP, le Texas et le Nebraska, pourraient émerger comme des points problématiques de dernière minute.

« Nous avons encore beaucoup de travail à faire pour maximiser nos gains lors de cette élection sénatoriale cruciale », a écrit le président du groupe, Steven Law, dans la note. « Nous devons ajouter des marchés médiatiques et nous étendre au cours de la dernière semaine dans tous nos États cibles. Nous devons également garder nos flancs.

Quelques points à retenir notables :

Dans l’Ohio, Brown a perdu 7 points de pourcentage depuis août, mais il devance toujours le républicain Bernie Moreno de 6 points à la mi-octobre, et Moreno a 8 points de retard sur Trump.

Les courses à siège libre dans le Michigan et le Maryland s’éloignent du GOP, l’ancien gouverneur du Maryland Larry Hogan ayant perdu 7 points lors des deux derniers sondages du groupe et la représentante Elissa Slotkin (Démocrate du Michigan) augmentant son avance entre septembre et octobre.

Le mémo met en garde contre deux problèmes défensifs : au Texas, le sénateur républicain Ted Cruz n’a gagné qu’un point dans le dernier sondage, et Law décrit le Nebraska comme « un point chaud sérieux » où les sondages visent à « évaluer si une intervention est nécessaire ». pour aider la sénatrice républicaine Deb Fischer. (La présidente sortante a publié la semaine dernière un sondage lui montrant une hausse de 6 points.)

Le SLF ou des groupes alliés ont mené des sondages à plusieurs reprises dans les principaux Länder, notamment à deux reprises rien qu’en septembre dans certains d’entre eux, pour évaluer les investissements financiers dans la dernière ligne droite. La note de neuf pages, datée du 8 octobre, indiquait que le groupe « déploiera de nouveaux investissements dans ces élections sénatoriales hautement prioritaires, sur la base de nos derniers sondages » d’ici le début de la semaine prochaine.

Les sondages du Sénat ont parfois divergé considérablement au cours de ce cycle, et certains chiffres du SLF ne correspondent pas à certains sondages privés menés par la branche de campagne du Sénat du GOP et d’autres, en particulier au Texas, dans l’Ohio et au Michigan. De nombreux sondages du SLF se situent également probablement dans une marge d’erreur.

Mais ce sont les données du SLF qui détermineront principalement la façon dont le groupe dépensera des dizaines de millions au cours des dernières semaines de la course.

SLF a refusé de commenter la note, qui a été fournie à POLITICO par une personne extérieure au groupe.

Des résultats mitigés dans les États rouges

Le mémo souligne pourquoi le Montana est l’État le plus vulnérable pour les démocrates. Sheehy a mené Tester de 4 points, 48 ​​à 44 pour cent, dans le sondage SLF d’octobre sur la course – un avantage légèrement inférieur à celui de certains sondages publics récents. Les républicains ont vu la part des voix de Tester chuter de seulement 2 points depuis août, mais ils l’ont eu en baisse dans les quatre derniers sondages.

Les démocrates continuent d’exprimer publiquement leur optimisme quant à la capacité de Tester à l’emporter. Et comme ils continuent d’injecter des ressources dans la course, le mémo note qu’« il est trop tôt pour crier victoire et déplacer les ressources ailleurs ». Sheehy est également à 9 points derrière Trump.

L’Ohio, l’autre champ de bataille au Sénat que Trump est presque certain de gagner, est un tableau moins rose. Brown menait Moreno de 45 à 39 points lors d’un sondage mené à la mi-octobre. Les républicains sont encouragés par le fait que le président sortant ait perdu 11 points d’avance en août. Mais Moreno est loin derrière les 47 pour cent de Trump et sa faveur reste sous-marine. Brown’s est toujours à l’endroit mais a perdu 13 points nets depuis août.

« Brown a massivement dépensé plus que Moreno à la télévision, infligeant de sérieux dommages à l’image de Moreno qui l’empêchent de combler l’écart électoral », peut-on lire dans le mémo. « Les résultats de cette semaine sont peut-être un peu pessimistes, mais Moreno doit conclure la vente. »

Points lumineux dans la ceinture de rouille

Les républicains semblent réduire l’écart dans leurs tentatives d’évincer les candidats sortants en Pennsylvanie et dans le Wisconsin, deux États où ils ont décroché des candidats autofinancés.

En Pennsylvanie, le républicain Dave McCormick a réduit l’avantage de Casey de 5 points en août à 2 points en octobre. Il est derrière Casey de 46 à 48 pour cent alors que la vice-présidente Kamala Harris devance Trump d’un point. SLF note que la publicité massive du GOP a contribué à renverser la cote d’approbation du travail de Casey d’un montant net de 15 points.

« Aucun candidat républicain au Sénat cette année n’est plus à la hauteur de la célèbre injonction de Winston Churchill ‘Méritez la victoire’ plus que Dave McCormick », peut-on lire dans la note. Mais « McCormick doit encore réduire l’écart avec Trump sur le bulletin de vote, et Trump doit gagner ».

McCormick est à 2 points de retard sur Trump dans l’enquête SLF d’octobre. Il pourrait être difficile pour lui d’évincer le président sortant si Casey s’en prend à certains électeurs de Trump.

Le Wisconsin est devenu « une priorité absolue » pour SLF. Le républicain Eric Hovde a réduit la course, passant d’une avance de 5 points pour Baldwin à la mi-septembre à une avance d’un point pour elle en octobre. Baldwin est en hausse de 46 à 45 pour cent dans le dernier sondage – l’inverse de la course à la présidentielle où Trump devance Harris de 46 à 45 points.

« Les résultats négatifs de Baldwin sont plus élevés que ceux de Hovde et le scrutin s’est rapproché d’une impasse statistique », peut-on lire dans la note.

Panneaux d’avertissement pour les Républicains dans deux sièges vacants

Dans le Michigan, la représentante Elissa Slotkin, candidate démocrate, a accru son avantage en septembre.

Elle était à la traîne de l’ancien représentant républicain Mike Rogers d’un point, soit 43 à 44 pour cent, en août. Mais elle a utilisé son avantage monstrueux en matière de collecte de fonds au cours de l’été pour augmenter sa marge jusqu’à 8 points, soit de 46 à 38 pour cent, d’ici octobre. Slotkin est hors de l’eau de 9 points, tandis que Rogers est en baisse de 7 points en octobre.

« La hausse des chiffres défavorables de Mike Rogers et sa baisse sur le bulletin de vote sont un cas d’école de ce qui se produit lorsqu’un candidat n’est pas à l’antenne pour façonner son image et détourner les attaques », selon le mémo. « Néanmoins, l’âpreté de la course à la présidentielle et l’égalité des votes génériques au Sénat indiquent que l’environnement est mûr pour une victoire du GOP. »

Rogers a également 4 points de retard sur Trump. Et Trump est derrière Harris de 42 à 45 pour cent en octobre. Cependant, le scrutin générique du Sénat est à égalité.

Les républicains ont investi quelque 20 millions de dollars pour soutenir Hogan contre la démocrate Angela Alsobrooks dans la course au siège ouvert au Sénat du Maryland. L’État d’un bleu profond a toujours été une opportunité difficile à saisir, mais Hogan était un gouverneur républicain exceptionnellement populaire, connu pour son approche bipartite.

Début septembre, Hogan gagnait 8 points. Mais à la mi-septembre, son avance chute considérablement. Alsobrooks mène Hogan de 48 à 41 pour cent dans les sondages de mi-septembre et d’octobre, qui, selon le mémo, ont été menés par Maryland’s Future, un super PAC pro-Hogan.

« Gouverneur. Hogan a été repoussé sur le bulletin de vote après une publicité intensive de la part des Alsobrooks et des démocrates nationaux sur l’avortement et le fait d’être républicain », indique le mémo. Mais le groupe insiste sur le fait que la course n’est pas terminée, soulignant une multitude d’histoires. soulever des questions sur les paiements d’impôts d’Alsobrooks.

Hogan a décrit à plusieurs reprises son chemin vers la victoire comme une localisation du concours. « Si cette course devient un choix entre un Alsobrooks contre Hogan défini négativement au lieu de Rouge contre Bleu, Hogan a une chance décente de gagner », indique le mémo.

Les deux candidats ont une préférence hors de l’eau, mais celle de Hogan est à 57 pour cent tandis que celle d’Alsobrooks est à 44 pour cent.

Sirène au Texas

Les sondages du SLF ont révélé l’avance de Cruz sur le Représentant démocrate. Colin Allred glissant au Texas de 3 points à la mi-septembre à 1 point en octobre.

« Depuis début août, Colin Allred a dépensé largement plus que Ted Cruz », indique le mémo. Mais des groupes extérieurs au GOP ont tenté de combler cet écart. Le mémo taquine de nouveaux sondages du GOP dans l’État que le groupe aura la semaine prochaine.

Les démocrates sentent une opportunité au Texas en raison de l’impopularité de Cruz et les chiffres du SLF le reflètent. La préférence de Cruz est au-dessus de l’eau de seulement 1 point à 49/48 tandis que celle d’Allred est en hausse de 12 points à 48/36. Pendant ce temps, Allred a 2 points d’avance sur Harris tandis que Cruz a 2 points de retard sur Trump.

Les démocrates aspirent depuis longtemps à renverser le Texas – et ils s’en sont approchés en 2018 lorsque Cruz a été réélu pour la dernière fois. Mais l’État est grand et coûteux, et cela peut représenter une véritable perte d’argent si l’une ou l’autre des parties est obligée de se débarrasser de ses ressources dans les semaines à venir.

Deux cibles du sud-ouest semblent de plus en plus hors de portée

Le SLF semble beaucoup moins positif à l’égard du Nevada, où le républicain Sam Brown est à la traîne du sénateur démocrate pour son premier mandat. Jacky Rosen de 7 points, 36 à 43 pour cent. Cela correspond également à peu près au sondage du groupe en septembre.

« Malgré l’image dégradée de Jacky Rosen et sa faiblesse lors du scrutin, Sam Brown a eu du mal à réduire l’écart dans cette course, en grande partie à cause des publicités incessantes le ravageant sur l’avortement », peut-on lire dans le mémo. L’égalité dans la course à la présidentielle est un bon signe, a-t-il déclaré, « mais c’est aussi un État dans lequel les démocrates disposent d’une organisation largement supérieure sur le terrain – et cela peut rapporter quelques points supplémentaires dans une course serrée ».

Brown avait 10 points de retard sur Trump en octobre.

Le SLF n’a pas investi dans des publicités télévisées pour le Nevada ou l’Arizona, où le républicain Kari Lake affronte le représentant démocrate. Rubén Gallego pour le sénateur sortant. Kyrsten Cinémale siège. Un sondage du SLF montre que l’avance de Gallego est passée de 3 points, soit 50 à 47 pour cent, en août, à 5 points, soit 47 à 42 pour cent, en octobre.

Notamment, la cote de préférence de Lake est sous l’eau de 16 points, avec seulement 37 points ayant une opinion favorable d’elle. Gallego est à droite à 40/36.

L’Arizona est le seul État dans la note où le SLF n’a pas inclus de note analysant le sondage.