Une note de démission honnête laissée par un employé mécontent de McDonald’s aux États-Unis gagne Internet

Beaucoup d’entre nous ont rêvé de quitter notre travail de façon spectaculaire comme dans les films en claquant la lettre de démission au visage de notre patron ou en faisant l’annonce avant de sortir du bureau avec un soupir de soulagement. Cependant, en revanche, la réalité est bien différente de notre imagination car le processus est beaucoup plus maladroit et compliqué avec beaucoup de formalités. Mais cela n’a pas empêché cet employé de McDonald’s de montrer son effondrement et sa colère avant de démissionner. Le style de démission légendaire du membre du personnel de cuisine remporte des éloges sur Internet.

Ledit employé de McDonald’s, qui travaillait dans le restaurant de la chaîne de restauration rapide à Louisville dans le Kentucky, aux États-Unis, n’a pas retenu ses véritables sentiments et a laissé une note honnête lors d’un service au volant pour les clients et les collègues. La note disait que le restaurant était fermé parce que l’employé démissionnait tout en ajoutant qu’il détestait son travail. Le message simple a été partagé par un client sur Twitter qui a visité la chaîne dans l’espoir d’essayer le nouveau repas BTS, avec de nouvelles sauces à durée limitée choisies par le groupe de garçons coréens, rapporte le Mirror.

Crédits image : Twitter

Le message direct, imprimé sur une feuille blanche, a été bien reçu en ligne, car les gens ont félicité l’employé pour son honnêteté et son courage. Une personne a dit qu’il y avait du pouvoir dans ces mots et qu’il mettrait également ce signe sur la porte de son bureau le lendemain matin. Une deuxième personne avait d’autres priorités et a demandé pourquoi elle n’épargnait pas les problèmes aux clients lorsque leur machine à milkshake ne fonctionnait pas et a mis une note en disant cela. Un troisième utilisateur s’est demandé comment la machine à crème glacée avait tapé la note.

La note a résonné avec plusieurs autres utilisateurs qui ont rappelé leurs propres expériences d’abandon. Un de ces utilisateurs a déclaré que c’était ainsi qu’ils avaient également quitté leur emploi dans un lave-auto, sans le signe. Un autre internaute a applaudi cette décision audacieuse et a ajouté qu’ils auraient dû faire de même lorsqu’ils ont dû fermer en tant que seul caissier pour Walmart le mois précédent.

